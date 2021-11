Marii contribuabili încep raportarea SAF-T de la 1 ianuarie 2022. Totuși, 1.707 vor avea ca termen 1 iulie/ Ce sancțiuni sunt și alte noutăți

Începând cu 1 ianuarie, marii contribuabili vor începe raportarea SAF-T, respectiv depunerea Declarației 406. De la 1 ianuarie 2022, numărul marilor contribuabili este de 3.364, potrivit șefei ANAF, Mirela Călugăreanu, care a precizat că în prezent sunt 2.731 de mari contribuabili. Unii au ieșit din lista Direcției Generale a Marilor Contribuabili, iar alții au intrat. Așadar, conform declarațiilor sale, 1.707 sunt noi.







a vorbit în cadrul unui eveniment organizat de PwC România despre criteriile avute în vedere pentru realizarea noului pachet de mari contribuabili.Acestea sunt:1. Criteriul valoric agregat, care este rezultatul agregării a trei indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții: cifra de afaceri deține o pondere de 50%, volumul obligațiilor fiscale declarate – 30% și volumul cheltuielilor de personal – 20%.2. Criteriul specific de activitate - unde nu s-a schimbat nimic. E vorba despre criteriul specific de activitate desfășurată: criteriul investițional și criteriul grupului fiscal unic.3. Criteriul continuității. „Dorim să menținem în administrarea Direcției Generale a Marilor Contribuabili, un contribuabil care îndeplinește aceste criterii 3 ani consecutiv”, a spus ea.Potrivit șefei ANAF, au fost avute în vedere situațiile financiare și declarațiile depuse în anul 2020 și 2019.„Am agreat și ni s-a părut corect ca noii mari contribuabili să aibă un timp rezonabil de a-și pregăti raportarea SAF-T prin adaptarea sistemelor informatice. Spre deosebire de contribuabilii mari care au acest statut în prezent și și-l păstrează începând cu 1 ianuarie 2022, în cazul noilor mari contribuabili raportarea se va realiza decalat, respectiv cu 1 iulie 2022”, a afirmat Călugăreanu.În plus, pe lângă acest caz particular, toți vor beneficia de o perioadă de grație la depunerea SAF-T: de 6 luni.cu implementarea SAF-T, spune că Ghidul va fi actualizat „sperăm spre sfârșitul lui noiembrie, dacă nu, maxim la începutul lui decembrie, cu toate clarificările solicitate de mediul de afaceri”.Sia Jiru a vorbit despre sancțiunile care se vor aplica în anumite cazuri.• Nedepunerea la termenele prevăzute a fișierului SAF-T, în primă fază după depășirea perioadei de grație, se sancționează cu amendă de la 1000 lei, la 5000 lei.„NU se sancționează persoanele care corectează fișierul standard de control fiscal (SAF-T) până la termenul legal de depunere a următorului fișier. NU se sancționează nici persoanele care ulterior termenului legal de depunere corectează ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile”, a spus Jiru.La rândul său,Tax and Legal Leader la PwC România, a dar exemplul Poloniei în privința beneficiilor implementării SAF-T.„Într-un studiu al Institutului Economic Polonez am văzut că numărul controalelor după implementarea SAF-T a scăzut cu peste o cincime într-un an. A contribuit masiv acest program la combaterea fraudei în materie de TVA”, a precizat el.• În prima jumătate a anului 2018 au fost analizate undeva la 2 miliarde de facturi, din care peste 150.000 fiind emise de persoane care au evitat înregistrarea în scopuri de TVA.