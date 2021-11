Românii pot subscrie de joi la Fidelis de noiembrie. Comparația cu Tezaur și ofertele bancare. Niciuna nu acoperă inflația prognozată anul viitor

*Pentru dobânzile bancare am folosit agregatoarele Finzoom.ro și Conso.ro





*Textul nu reprezintă o recomandare de investiții





Investiții pe 1 an

*câștigul nu se impozitează la titlurile de stat





Investiții pe 3 ani

Fidelis are o dobândă de 4,6%, iar după 3 ani suma cumulată se ridică la 690 lei (după 3 ani, adică 230 lei/an).





Investiții pe 5 ani

Pe euro, băncile oferă o dobândă foarte mică. Dacă ne uităm, de exemplu, avem maxim 0,5% pe 1 an. Sunt până la 1%, dar pe 3 ani.





Nici cumpărarea de euro nu acoperă creșterile de prețuri prognozate

Presupunând că o persoană vrea să investească 5000 de lei, am zis să vedem dacă reușește să bată inflația pe ofertele care sunt acum în piață. Așadar, pentru finalul anului viitor, ca cineva să bată inflația va trebui să câștige peste 295 lei, la acea sumă investită. Asta dacă ne uităm pe prognoza BNR.Multe bănci oferă o dobândă de 3%, iar altele în jur de 3,6%. Sunt și unele care oferă 4% pentru clienții noi – deși în acel caz probabil comisioanele mânâncă prea mult, câștigul real fiind mai mic decât la ofertele băncilor concurente cu câteva zeci de lei. Bineînțeles, sunt și dobânzi sub 3%, dar am zis să ne uităm la 3-3,6%, unde și câștigul real este mai mare.Așadar, la 5.000 de lei, câștigul este de la 135 lei, la 162 lei (în funcție de oferta aleasă), după plata impozitului pe venit și aStatul mai are încă deschisă subscrierea la Tezaur, care se încheie pe la mijlocul săptămânii viitoare. Pe un an oferă o dobândă de 3,75%, ceea ce s-ar traduce într-un câștig de 187,5 lei.La Fidelis, care începe joi, Ministerul Finanțelor oferă pe un an 4%, ceea ce s-ar traduce la cei 5.000 investiți într-o sumă de 200 lei.La bănci, cele mai bune oferte la depozitele bancare sunt dobânzile între 3-4%. Așadar, după cei 3 ani, la aceeași sumă de 5.000 lei investită, câștigul real este între 333 lei și chiar 540 lei (într-un singur caz - în rest sunt până în 500 lei)La Tezaur statul oferă 4,25% pe an, ceea ce s-ar traduce în 637,5 lei (după cei trei ani, fiind 212,5 lei/an).Băncile nu au oferte bune pe 5 ani la lei, iar cele la conturile de economii sunt prea mici pentru a le menționa.În schimb, statul oferă prin Tezaur o dobândă de 4,65%, ceea ce înseamnă 232,5 lei/an (iar în 5 ani suma cumulată înseamnă 1.162,5 lei).La Fidelis nu avem ofertă pe lei, ci pe moneda europeană, unde suma minimă de investit este 1.000 euro, iar dobânda este de 1,8%. Așadar, avem un câștig de 18 euro/an (adică 90 euro pe 5 ani).Probabil sunt și persoane care se gândesc să cumpere euro. În decursul anului viitor, cursul de schimb va trece de 5 lei/euro (lucru pe care îl deducem chiar din recenta prognoză a CNSP ). Așadar, dacă astăzi poți cumpăra (printr-o aplicație a unui fintech sau prin happy hour printr-o bancă) 1000 de euro cu circa 4.950 lei, anul viitor, la un moment dat, vei cumpăra cu 5.000 de lei. Practic, câștigul este de 50 lei. Posibil chiar puțin mai mult, 150 lei, dacă va atinge - până la final de an 2022 - 5,1 lei/euro.După cum spuneau unii economiști anul acesta, lucru confirmat de date: Cursul de schimb euro/leu este cel mai predictibil din regiune, o vede toată lumea. În fiecare an cursul se mută mai sus cu 10 bani. Anul ăsta intervalul de variație este 4,9 – 5 lei, iar la anul va fi 5 – 5,10 lei.Această creștere de 10 bani în fiecare an, dacă sunt analizați ultimii 6, că ea s-a întâmplat în ianuarie, că a fost în decembrie când a fost OUG 114/2018 - atunci a fost în jurul sfârșitului de an. Anul ăsta a fost în martie”.