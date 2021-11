Cine este Constantin- Daniel Cadariu, propunerea PNL la ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului

Înainte de a ajunge senator, Cădariu a fost și consilier local în Gura Humorului, iar apoi consilier județean.



, patru terenuri intravilane în Gura Humorului și Păltinoasa, un apartament și o casă. Anul trecut a câștigat 130.000 de lei ca senator, iar soția sa circa 20.000 de lei de la firma pe care o administrează.

Viitorul ministru deține, potrivit declarației de avere , patru terenuri intravilane în Gura Humorului și Păltinoasa, un apartament și o casă. Anul trecut a câștigat 130.000 de lei ca senator, iar soția sa circa 20.000 de lei de la firma pe care o administrează.





, senatorul deține firme Alidan Motto com, firmă suspendată temporar, aflată în dizolvare.

Potrivit declarației de interese , senatorul deține firme Alidan Motto com, firmă suspendată temporar, aflată în dizolvare.





Senatorul PNL de Suceava, Constantin – Daniel Cadariu (54 de ani) este propunerea PNL pentru ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului. Absolvent al Facultății de Mecanică, Secția Mașini Termice, Institutul Politehnic Iași, inginerul Cadariu nu pare să se fi angajat înainte de 29 de ani, potrivit CV-ului oficial . Primul job a fost de contabil la SC Danadi Prod COM SRL Gura Humorului, firmă deținută de Gabriela-Adriana Cădariu, soția sa. Anul trecut, firma a declarat un profit de circa 40.000 de lei. Între 2005 și 2008, Constantin – Daniel Cădariu a lucrat la Ministerul Internelor și Reformei Administrative ca expert în cadrul Corpului de control al ministrului (sub Vasile Blaga și Cristian David)despre contracte pe bandă rulantă obținute de SC Danadi Prod COM SRL de la instituții ale statului.