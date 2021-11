​La ANAF, oamenii par a veni în locul boților/ De vorbă pe vestitul „CHAT” al Fiscului

Ei bine, noul serviciu CHAT al ANAF seamănă cu un bot care nu știe răspunsurile la întrebările complexe, ci doar la câteva, mai exact la cele ce țin exclusiv de serviciile din site. Atât, nimic mai mult, adică cele precum accesarea Spațiului Privat Virtual (SPV), lucru confirmat chiar de agentul ANAF cu care HotNews.ro a discutat puțin.

În general, companiile mari folosesc boți pentru a răspunde la întrebările simple ale clienților. E mai ieftin și pot folosi resursa umană mai eficient, într-un mod productiv. Abia atunci când botul nu poate răspunde la întrebare, ești direcționat către personalul care îți poate răspunde la întrebări.Cum am spus: așa este astăzi, dar poate va fi îmbunătățit după ce se termină testarea.Am decis să punem câteva întrebări simple, ușurele, în ideea că unele persoane s-ar afla în situațiile respective. Am selectat rubrica „informații generale”, ne-am pus numele și am așteptat circa 2-3 minute până când un agent al Fiscului ne-a băgat în seamă. A fost rapid, iar o doamnă/domnișoară pe nume Valentina ne-a întrebat cu ce ne poate fi de folos.Prima întrebare, una simplistă, la care răspunsul ar fi trebuit să fie negativ, a fost: Daca am venituri din tranzactii pe bursa cu minus sau zero la final de an, trebuie sa mai depun Declaratia unica? Dividendele sunt sub plafon.Răspunsul agentului ANAF (Valentina): Având în vedere cele solicitate de dumneavoastră avem rugamintea de a ne contacta telefonic la numărul 031.403.91.60, colegii noștri vă vor îndruma în mod corespunzător. Prin intermediul serviciului CHAT va oferim informatii cu privire la accesarea serviciilor disponibile pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Am decis să mergem mai departe în aceeași idee, întrebând: Atunci îmi puteți spune, vă rog, dacă noul plafon la DU pentru anul viitor este 30.600 lei?(De precizat că potrivit HG din octombrie – e în Monitorul oficial - noul salariu minim pentru 2022 este 2.550 lei, dar am pus întrebarea pentru a vedea dacă poate răspunde la o întrebare simplă)Agentul ANAF spune: Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonicAm mers mai departe cu o întrebare care poate că este stupidă, dar ideea a fost de a vedea ce răspuns putem primi: Sunt curios, știu că erau în anii trecuți unele discuții, veniturile de la nuntă se declară în vreun fel?Evident, la fel ca mai sus, Valentina ne-a spus să apelăm la call-center.Ulterior am zis să vedem despre ce putem întreba și ni s-a spus că „doar cele cu privire la accesarea serviciilor de pe site”.I-am mulțumit și am cerut o precizare: Adică cele legate de accesarea SPV și altele, probabil.Agentul ANAF spune: Exact. Cu drag!Întrebările la care se răspunde, momentan, pe CHAT la ANAF sunt unele ușoare pentru un bot de chat. Și acela ne poate îndruma către call-center în cazul în care nu știe răspunsul la întrebări. Din păcate, munca asta este făcută momentan de oameni. Așadar, rămâne de văzut cum va arăta serviciul după faza de testare, adică de anul viitor.