Profil de ministru. Cine este Adrian Câciu - propunerea PSD pentru Finanțe

El a mai lucrat în administrație, fiind consilier al secretarului de stat Daniel Botănoiu la Ministerul Agriculturii, pe vremea lui Petre Daea.De altfel, a lucrat part-time pe funcția de senior partner la Ava Policy, colaborarea fiind întreruptă în 2019 potrivit informațiilor confirmate de acesta pentru HotNews.ro.Firma este a lui Daniel Botănoiu și a avut zero venituri din 2019 până azi, potrivit datelor listafirme.ro. Acesta are mai multe activități, precum brokeraj pentru întreprinderi, pentru brevete, consultanță în agronomie, securitate, contabilitate. Lista este foarte lungă.În trecut, Adrian Câciu a fost „developing manager” la Rising Power SRL, firmă despre care nu am găsit informații: nu apare pe ONRC. El ne-a spus că a fost o colaborare.Este licențiat ASE la Relații și afaceri internaționale 1992 – 1997, și are un master în Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională.Conform ultimei sale declarații de avere (din 2020), deține 50% dintr-un apartament de 42 metri pătrați, din 2003, precum și 50% din 686 metri pătrați, fiind vorba despre spații comerciale/de producție.Are două autoturisme, respectiv o Skoda Octavia din 2010 și o Dacia Duster (din 2018), ambele prin leasing.Are, de asemenea, trei credite, unul la Banca Românească (preluată de Eximbank) de puțin peste 80.000 lei scadent anul viitor, un overdraft la Banca Transilvania de 13.500 lei, iar la RCI Leasing – 75.000 lei.Conform aceluiași document, în funcția de consilier a încasat 163.704 lei de la Ministerul Agriculturii, iar din funcția de membru comitet conducere la Agenția Domeniilor Statului – 36.608 lei