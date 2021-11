Crește iar numărul de ministere. Cum a evoluat după Revoluție dimensiunea Guvernelor României și cum arată lucrurile în alte state europene

​Primul Guvern de după 1989, cel condus de Petre Roman, avea 28 de miniștri și 4 vicepremieri. Erau vremuri tulburi, în care România începea să exerseze democrația. Guvernul Roman a încheiat cu o mică reformă în urma căreia au rămas 21 de ministere. La 31 de ani după, viitorul Cabinet Ciucă va avea 22 de membri. Cel mai ”aerisit” cabinet a fost cel al lui Mihai Răzvan Ungureanu (16 ministere), iar cel mai stufos a fost cel condus de Adrian Năstase (30 de ministere). Spre comparație, Polonia are 16 ministere la o populație de 38 de milioane de locuitori. E drept, cabinetul bulgar are 18 miniștri la circa 7 milioane de locuitori, iar Executivul ungar are 13 miniștri la cei 7 milioane de cetățeni. Vezi în text cum a evoluat numărul miniștrilor în Guvernele post-revoluționare și cum stau lucrurile în alte țări europene.