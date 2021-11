Program de guvernare (Draft). Finanțe și fiscalitate: Pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti contribuții la sănătate/ O analiză privind impozitarea capitalului versus muncă/ Înființarea unui Fond Român de Investiții

De asemenea, conform documentului, ar urma să se facă o “evaluare a regimului fiscal existent prin raportare la realitatea socio-economică care nu a permis dezvoltarea unei clase de mijloc consolidate, dar și o economie vulnerabilă la șocuri, indiferent de natura acestora”.„O analiză asupra modului de impozitare a capitalului versus impozitarea muncii este necesară și ar trebui realizată in parteneriat cu mediul socio-economic. Reducerea economiei informale, combaterea evaziunii fiscale, reintroducerea stopajului la sursă, abordarea reducerii fiscalității pe muncă mai ales în zona veniturilor mici trebuie să facă obiectul unei analize în primul an de guvernare”, menționează sursa citat.Măsurile ar urma să se aplice „predictibil cu un calendar care să nu producă efecte negative asupra mediului antreprenorial”.• Obiectivul de mandat al acestui guvern este operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare. Pe termen scurt, vor să înființeze Fondul Român de Investiții, urmând ca cele două instituții să fie ulterior integrate. (Din păcate, nu avem mai multe informații despre acest lucru în draft)• Generalizarea regulii de înregistrare a punctelor de lucru, indiferent de număr de angajați. În acest sens se va elimina pragul de 5 angajați/punct de lucru, impozitul pe venit fiind virat la bugetul local unde își desfășoară activitatea angajatul.Conform documentului, se dorește ca acordarea restituirilor de TVA și a altor creanțe ale firmelor să fie în raport cu bugetul numai după compensarea cu obligațiile acelorași agenți economici către buget.Pe zona ANAF se dorește „orientarea verificărilor, în mod prioritar, către firmele cu cel mai ridicat risc fiscal (cele implicate în evitarea sau evaziunea în plata taxelor)”.Un alt lucru este creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale prin monitorizarea importurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat și modernizarea punctelor de trecere a frontierei în scopul diminuării evaziunii cu mărfurile de contrabandă. Eficientizarea controlului antifraudă în domeniul comerțului electronic.Se mai dorește sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale prin:● acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;● mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „listei albe“ ce cuprinde contribuabili care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată;● transformarea executării silite în proces investigativ;Un lucru din care nu se înțelege exact despre ce este vorba este „modificarea legislației comerciale, fiscale și contabile în scopul reflectării cu acuratețe a întregului volum al veniturilor realizate de firme prin îmbunătățirea regimului de emitere și circulație a facturilor, utilizarea fără excepție a caselor de marcat și racordarea acestora la sistemul central informatic al ANAF, care, la rândul său, trebuie rapid pus în funcțiune”.Deja este în desfășurare e-factura, pentru conectarea caselor de marcat a mai rămas circa o săptămână. Deci nu știm la ce s-au referit autorii programului.• Includerea pe costurile de producție ale firmelor numai a cheltuielilor legate strict de desfășurarea activității economice generatoare directe de venituri a acestora, conform practicilor din țările dezvoltate europene. Ca efect, vor scădea costurile de producție, prin eliminarea cheltuielilor subiective ale acționarilor și administratorilor, înregistrate, în prezent, în contabilitatea firmelor și, astfel, va crește baza de impozitare.• Transpunerea imediată a prevederilor Inițiativei la nivel global privind evitarea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, ceea ce va reduce substanțial evaziunea fiscală.Conform draftului, va fi susținută oferta prin instrumente financiare și granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum și prin scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții de stat pentru credite, urmărindu-se inclusiv reintegrarea pe piața muncii a angajaților din sectoarele afectate de pandemia de Covid-19.Se mai dorește revizuirea cadrului legislativ și instituțional actual al transferurilor financiare dintre bugetul de stat și bugetele locale în ceea ce priveşte sistemul de echilibrare, sume defalcate cu destinație specifică, subvenții din bugetele unor instituții din administrația publică centrală, în baza următoarelor principii:● să nu se creeze obligații în sarcina bugetelor locale fără sursă de finanțare predictibilă și acoperitoare pentru nevoi;● la fundamentarea necesarului de finanțare, acolo unde sunt aprobate standarde de cost (unități de asistență socio-medicală, cămine pentru vârstnici, centre pentru persoane cu handicap, etc.), sumele să fie în concordanță cu numărul de beneficiari;● creșterea competitivității agenților economici prin îmbunătățirea cadrului în care aceștia operează, prin reforme structurale ample și susținute, care să stimuleze competitivitatea economiei românești și să accelereze convergența reală a României cu economiile dezvoltate din Uniunea Europeană.În rest sunt multe lucruri pe care le găsim și în alte programe de guvernare precum, dezvoltarea pieței titlurilor de stat pentru populație, precum Tezaur în sensul subscrierii online, consolidarea statului de piață emergentă prin listări etc.