​Business report 25 de moldoveni au rămas în Austria fără provizii: peste o tonă de mâncare și băutură. 12 firme înscrise, 11 respinse, câștigă firma PNL. IKEA România admite problemele cu aprovizionarea. Tanczos Barna, despre taxarea centralelor de apartament

Producător dintr-o piață din București: ”Trăim cu frica să nu ne închidă cu totul!” ● Tanczos Barna: În blocurile noi să nu mai punem centrale individuale. Ce spune ministrul despre taxarea centralelor de apartament ● Scriitorul Radu Paraschivescu restituie şi el decoraţia primită de la preşedintele Iohannis ● 25 de moldoveni plecați în Franța au rămas în Austria fără provizii: peste o tonă de mâncare și băutură ● Istoria unei infamii: dreptul de a renunța voluntar la titlul de doctor, promovat de ministrul Sorin Cîmpeanu în 2014, produce efecte juridice după 7 ani ● Ursul care împarte lumea ● Revoltător: 12 firme înscrise, 11 respinse, câștigă firma PNL ● IKEA România recunoaște că a avut probleme cu aprovizionarea ● Comuna “din București” care a depășit 100.000 de locuitori ● Guvernul nu mai are bani de pensii şi salarii? Unde se duc atunci 70% din veniturile bugetare? ● Codul rutier se modifică: Apare o nouă limită de viteză pentru depășirea căreia șoferii vor risca suspendarea permisului timp de patru luni.





Producător care vinde într-o piață din București: ”Trăim cu frica să nu ne închidă cu totul!” Ofensiva inspectorilor ANPC care închid piață după piață în Capitală i-a făcut pe producătorii români să se întrebe dacă acțiunile nu au în spate un interes ascuns de a speria consumatorii și de a pune într-o lumină proastă piețele agroalimentare. Am stat de vorbă cu un producător român din Teleorman care vinde la Piața Obor. Acesta a fost astăzi în piață când a avut loc controlul ANPC și ne-a relatat cum vede el lucrurile. Pentru a nu-i crea probleme, am ales să-i protejăm identitatea. ”Când a venit controlul eu tocmai aduceam marfă. Când am intrat toată lumea vorbea că este control în partea cealaltă, la carne și la brânză, mai ales. Eram convinși că vin și la noi și dacă nu au venit azi, sigur vin mâine sau poimâine. Este o acțiune de imagine și cum Piața Obor e cea mai cunoscută, era de așteptat că aici vin”, ne-a spus fermierul. ”S-au luat de oameni că țin marfa între tarabe. Păi este vina lor că piețele nu au depozite, că nu ai unde să lași marfa? Una este să vinzi dovleci și alta este să vinzi miez de nucă. Te înțelegi cu vecinul și pui între tarabe, nu pe căile de acces, nu pe jos, dar între mese. Apoi s-au luat că sunt prunele prea moi sau cu lovituri. Ați înnebunit?! Păi oamenii vin la piață să cumpere legume și fructe de toate calitățile. Unii fac gem, bulion, tocănițe, nu toată lumea are nevoie de roșii sau mere perfecte. Ei cred că toți oamenii au bani să cumpere calitate premium? O parte din cei care vin la piață se târguiesc, vor să iasă mai ieftin decât la supermarket”, ne-a spus fermierul, Ofensiva inspectorilor ANPC care închid piață după piață în Capitală i-a făcut pe producătorii români să se întrebe dacă acțiunile nu au în spate un interes ascuns de a speria consumatorii și de a pune într-o lumină proastă piețele agroalimentare. Am stat de vorbă cu un producător român din Teleorman care vinde la Piața Obor. Acesta a fost astăzi în piață când a avut loc controlul ANPC și ne-a relatat cum vede el lucrurile. Pentru a nu-i crea probleme, am ales să-i protejăm identitatea. ”Când a venit controlul eu tocmai aduceam marfă. Când am intrat toată lumea vorbea că este control în partea cealaltă, la carne și la brânză, mai ales. Eram convinși că vin și la noi și dacă nu au venit azi, sigur vin mâine sau poimâine. Este o acțiune de imagine și cum Piața Obor e cea mai cunoscută, era de așteptat că aici vin”, ne-a spus fermierul. ”S-au luat de oameni că țin marfa între tarabe. Păi este vina lor că piețele nu au depozite, că nu ai unde să lași marfa? Una este să vinzi dovleci și alta este să vinzi miez de nucă. Te înțelegi cu vecinul și pui între tarabe, nu pe căile de acces, nu pe jos, dar între mese. Apoi s-au luat că sunt prunele prea moi sau cu lovituri. Ați înnebunit?! Păi oamenii vin la piață să cumpere legume și fructe de toate calitățile. Unii fac gem, bulion, tocănițe, nu toată lumea are nevoie de roșii sau mere perfecte. Ei cred că toți oamenii au bani să cumpere calitate premium? O parte din cei care vin la piață se târguiesc, vor să iasă mai ieftin decât la supermarket”, ne-a spus fermierul, potrivit AgroIntel.ro





Tanczos Barna: În blocurile noi să nu mai punem centrale individuale. Ce spune ministrul despre taxarea centralelor de apartament. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marţi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, că ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum înainte, în blocurile noi să nu mai fie instalate centrale individuale. MInistrul a precizat că nu va exista o taxă pe centralele existente, până când Comisia Europeană nu va impune, însă a ţinut să precizeze că statele membre se opun acestei taxe.

Întrebat despre renunţarea la centralele de apartament, ministrul Mediului a spus că ceea ce a propus este ”un punct zero, ca măcar de acum înainte, în blocurile noi, să nu mai punem centrale individuale”. ”Nu mă refer la cele existente în prezent. O taxă pe cele existente nu există şi nu va exista până când Comisia Europeană nu va impune o taxă, nu doar pe centrale, ci pe încălzirea rezidenţială, pe încălzirea, va exista o taxă şi la centrală, şi la soba de lemn şi de cărbune,



Scriitorul Radu Paraschivescu restituie şi el decoraţia primită de la preşedintele Iohannis: „E pur şi simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am”. Scriitorul Radu Paraschivescu a anunţat că are această intenţie într-un interviu acordat la Digi FM. „Vreau s-o dau înapoi. E pur şi simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu e cazul să mai ţin obiectul acela la mine în casă. M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot (pe Klaus Iohannis – n.r.). Şi nu doar prin vot. Şi am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Şi chiar au fost, până la un punct. M-am făcut că uit, deşi nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdăşit cu Dan Voiculescu şi cu Victor Ponta şi alţi domni ‘de bine’. Şi am tot spus că omul are dreptul la a doua şansă şi că va fi un om reformat, nu din punct de vedere religios, ci din punct de vedere moral şi va conduce bine lucrurile.", a afirmat Paraschivescu,.



25 de moldoveni plecați în Franța au rămas în Austria fără tot ce au luat de acasă: peste o tonă de mâncare și băutură. Vameșii austrieci au controlat, în urmă cu aproape o lună, un autocar din Republica Moldova care intrase în țară pe la Nickelsdorf și se îndrepta spre Franța. Cei 25 de cetățeni moldoveni aflați în autocar aveau cu ei 1,2 tone de mâncare și băutură. Totul a fost confiscat, relatează cotidianul Heute.

„Acest autocar era o bombă calorică rulantă”, a scris Heute, după ce a ajuns în posesia informațiilor furnizate de Oficiul de Nord al Biroului Vamal din Austria care a percheziționat vehiculul în care călătoreau moldovenii plecați de acasă spre Hexagon. Când au deschis cala pentru bagaje a autocarului, vameșii au descoperit 1,2 tone de pachete preluate de cei trei șoferi la plecare sau care aparțineau călătorilor. 510 kg de carne și pește nerefrigerat, precum și legume, o parte dintre ele putrezite, se aflau în cală. De asemenea, în bagaje erau 84 de kilograme de brânză – o explicație pentru mirosul extrem de puternic care i-a „lovit” pe vameși când au început controlul. În autocar au fost găsiți și 304 litri de alcool, . Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marţi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, că ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum înainte, în blocurile noi să nu mai fie instalate centrale individuale. MInistrul a precizat că nu va exista o taxă pe centralele existente, până când Comisia Europeană nu va impune, însă a ţinut să precizeze că statele membre se opun acestei taxe.Întrebat despre renunţarea la centralele de apartament, ministrul Mediului a spus că ceea ce a propus este ”un punct zero, ca măcar de acum înainte, în blocurile noi, să nu mai punem centrale individuale”. ”Nu mă refer la cele existente în prezent. O taxă pe cele existente nu există şi nu va exista până când Comisia Europeană nu va impune o taxă, nu doar pe centrale, ci pe încălzirea rezidenţială, pe încălzirea, va exista o taxă şi la centrală, şi la soba de lemn şi de cărbune, scrie Adevarul. Scriitorul Radu Paraschivescu a anunţat că are această intenţie într-un interviu acordat la Digi FM. „Vreau s-o dau înapoi. E pur şi simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu e cazul să mai ţin obiectul acela la mine în casă. M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot (pe Klaus Iohannis – n.r.). Şi nu doar prin vot. Şi am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Şi chiar au fost, până la un punct. M-am făcut că uit, deşi nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdăşit cu Dan Voiculescu şi cu Victor Ponta şi alţi domni ‘de bine’. Şi am tot spus că omul are dreptul la a doua şansă şi că va fi un om reformat, nu din punct de vedere religios, ci din punct de vedere moral şi va conduce bine lucrurile.", a afirmat Paraschivescu, citat de Adevarul Vameșii austrieci au controlat, în urmă cu aproape o lună, un autocar din Republica Moldova care intrase în țară pe la Nickelsdorf și se îndrepta spre Franța. Cei 25 de cetățeni moldoveni aflați în autocar aveau cu ei 1,2 tone de mâncare și băutură. Totul a fost confiscat, relatează cotidianul Heute.„Acest autocar era o bombă calorică rulantă”, a scris Heute, după ce a ajuns în posesia informațiilor furnizate de Oficiul de Nord al Biroului Vamal din Austria care a percheziționat vehiculul în care călătoreau moldovenii plecați de acasă spre Hexagon. Când au deschis cala pentru bagaje a autocarului, vameșii au descoperit 1,2 tone de pachete preluate de cei trei șoferi la plecare sau care aparțineau călătorilor. 510 kg de carne și pește nerefrigerat, precum și legume, o parte dintre ele putrezite, se aflau în cală. De asemenea, în bagaje erau 84 de kilograme de brânză – o explicație pentru mirosul extrem de puternic care i-a „lovit” pe vameși când au început controlul. În autocar au fost găsiți și 304 litri de alcool, scrie Libertatea





Istoria unei infamii: dreptul de a renunța voluntar la titlul de doctor, promovat de ministrul Sorin Cîmpeanu în 2014, produce efecte juridice după 7 ani.

O prevedere dată „cu dedicație” pentru a-l salva pe Victor Ponta de un verdict de plagiat a fost păstrată în legislație vreme de 7 ani, în ciuda dezavuărilor declarative ale ministrului Educației și ale altor politicieni;

Posibilitatea de a renunța benevol la titlul de doctor, care a rămas în stare latentă ani în șir, a fost activată discret, prin instanțe, de plagiatorii care vor să se debaraseze de titlurile obținute din fraudă;

În august 2021, Sorin Cîmpeanu a semnat, prin ordin de ministru, prima renunțare voluntară la titlul de doctor din istoria învățământului universitar românesc;

Prin această primă renunțare, validată prin ordin de ministru, Cîmpeanu își desăvârșește opera politică începută în urmă cu 7 ani, când a promovat OUG 94/2014;

USR depus luni un proiect de lege prin care cere eliminarea din Legea Educației a „amendamentelor Cîmpeanu” la legislația care încurajează frauda academică;

Astăzi Sorin Cîmpeanu va fi audiat în comisiile parlamentare pentru un nou mandat de ministru – al treilea – în guvernul Nicolae Ciucă. O prevedere dată „cu dedicație” pentru a-l salva pe Victor Ponta de un verdict de plagiat a fost păstrată în legislație vreme de 7 ani, în ciuda dezavuărilor declarative ale ministrului Educației și ale altor politicieni;Posibilitatea de a renunța benevol la titlul de doctor, care a rămas în stare latentă ani în șir, a fost activată discret, prin instanțe, de plagiatorii care vor să se debaraseze de titlurile obținute din fraudă;În august 2021, Sorin Cîmpeanu a semnat, prin ordin de ministru, prima renunțare voluntară la titlul de doctor din istoria învățământului universitar românesc;Prin această primă renunțare, validată prin ordin de ministru, Cîmpeanu își desăvârșește opera politică începută în urmă cu 7 ani, când a promovat OUG 94/2014;USR depus luni un proiect de lege prin care cere eliminarea din Legea Educației a „amendamentelor Cîmpeanu” la legislația care încurajează frauda academică;Astăzi Sorin Cîmpeanu va fi audiat în comisiile parlamentare pentru un nou mandat de ministru – al treilea – în guvernul Nicolae Ciucă , scrie PressOne





Ursul care împarte lumea. Pancarte sângeroase cu animale moarte și oameni mutilați ocupă trotuarul din fața Ministerului Mediului. „Asta e capra lui Igor”, se aude o voce, și degetul arătător se îndreaptă către una dintre ele. Oficial, protestul de la sfârșitul lui iunie anul acesta a fost inițiat de oamenii care au avut de suferit de pe urma atacurilor de urs, însă printre fețele supărate multe sunt din rândul vânătorilor. Se disting după îmbrăcăminte și conversații. Un bărbat se plimbă printre ei cu un cap mare de urs de pluș la subraț. Ministrul Tanczos Barna ajunge la fața locului, dă mâna cu câțiva dintre protestatari și îi invită la discuții. „A zis: Veniți la ora unu la discuții? Venim!”, se aude o altă voce.

Discuții. De ani buni, discuții pe tema urșilor au fost peste tot. Și sunt nesfârșite. „E clar, acceptarea, toleranța socială a speciei a scăzut în rândul oamenilor”. Este probabil unul dintre puținele lucruri legate de urși cu care toată lumea e de acord: biologi, conservaționiști, vânători, primari, oameni care au avut de suferit în urma interacțiunilor cu ursul. Cu asta și cu denumirea latină de Ursus arctos. În rest, părerile sunt împărțite în ce privește numărul, teoria că s-au înmulțit foarte mult, cea că și-au schimbat comportamentul, capacitatea de suport a habitatelor, eficacitatea relocărilor, beneficiile sau dezavantajele hrănirii artificiale, studiile ce ar trebui făcute sau soluțiile ce ar trebui implementate, dar și cauzele care au dus la acest conflict, .



Revoltător: 12 firme înscrise, 11 respinse, câștigă firma PNL. Rețetă de milioane de lei, bun venit în regimul Alexe.

Caz unic: la o licitație a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași, din 12 firme/asocieri înscrise, 11 au fost descalificate înainte de a fi deschisă oferta financiară. Situația s-a repetat la Primăria Șipote: 6 oferte, cinci descalificări. Câștigător de fiecare dată a fost desemnat unicul jucător rămas la masă: Geo Myke SRL, firma omului de afaceri Dragoș Ciopate. Acesta este un apropiat al PNL Iași.

În prezent, Geo Myke SRL „rade” mare parte din contractele pentru servicii de proiectare atribuite de primării din Iași și câteva județe învecinate. Cele mai multe, liberale. „Trebuia neapărat să rămână această firmă în joc, de aceea am fost descalificați toți. Să nu-și imagineze cineva că, participând frecvent la licitații, nu ne-am făcut temele sau nu am înțeles ce documente sunt cerute”, spune reprezentantul uneia dintre firmele descalificate,. Pancarte sângeroase cu animale moarte și oameni mutilați ocupă trotuarul din fața Ministerului Mediului. „Asta e capra lui Igor”, se aude o voce, și degetul arătător se îndreaptă către una dintre ele. Oficial, protestul de la sfârșitul lui iunie anul acesta a fost inițiat de oamenii care au avut de suferit de pe urma atacurilor de urs, însă printre fețele supărate multe sunt din rândul vânătorilor. Se disting după îmbrăcăminte și conversații. Un bărbat se plimbă printre ei cu un cap mare de urs de pluș la subraț. Ministrul Tanczos Barna ajunge la fața locului, dă mâna cu câțiva dintre protestatari și îi invită la discuții. „A zis: Veniți la ora unu la discuții? Venim!”, se aude o altă voce.Discuții. De ani buni, discuții pe tema urșilor au fost peste tot. Și sunt nesfârșite. „E clar, acceptarea, toleranța socială a speciei a scăzut în rândul oamenilor”. Este probabil unul dintre puținele lucruri legate de urși cu care toată lumea e de acord: biologi, conservaționiști, vânători, primari, oameni care au avut de suferit în urma interacțiunilor cu ursul. Cu asta și cu denumirea latină de Ursus arctos. În rest, părerile sunt împărțite în ce privește numărul, teoria că s-au înmulțit foarte mult, cea că și-au schimbat comportamentul, capacitatea de suport a habitatelor, eficacitatea relocărilor, beneficiile sau dezavantajele hrănirii artificiale, studiile ce ar trebui făcute sau soluțiile ce ar trebui implementate, dar și cauzele care au dus la acest conflict, scrie Scena9 Caz unic: la o licitație a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași, din 12 firme/asocieri înscrise, 11 au fost descalificate înainte de a fi deschisă oferta financiară. Situația s-a repetat la Primăria Șipote: 6 oferte, cinci descalificări. Câștigător de fiecare dată a fost desemnat unicul jucător rămas la masă: Geo Myke SRL, firma omului de afaceri Dragoș Ciopate. Acesta este un apropiat al PNL Iași.În prezent, Geo Myke SRL „rade” mare parte din contractele pentru servicii de proiectare atribuite de primării din Iași și câteva județe învecinate. Cele mai multe, liberale. „Trebuia neapărat să rămână această firmă în joc, de aceea am fost descalificați toți. Să nu-și imagineze cineva că, participând frecvent la licitații, nu ne-am făcut temele sau nu am înțeles ce documente sunt cerute”, spune reprezentantul uneia dintre firmele descalificate, scrie ReporterIS