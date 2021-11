Doru Costea: Pentru China, primordial este menținerea sistemului. Au o aroganță istorică/Dochia: Nu cred că competiția trebuie să fie confundată cu confruntarea/ Inayeh: Poate deveni oricând confruntare

„E vorba de o aroganță istorică pe care și-o asumă, unicitatea de care sunt foarte convinși. Pe de altă parte, nu trebuie să o facă. Va veni singură. La un moment dat, te trezești legat de mâini și de picioare că, asta e. Nu mai ai libertatea de mișcare”, a precizat Costea.







China are cea mai mare producție de ingineri

Competiția poate deveni confruntare





Însă, spune el, chinezii sunt convinși că e inegalabil sistemul lor, pentru că ei sunt ce sunt.La rândul său, Aurelian Dochia, analist economic, spune că platforma pe care a ajuns o putere la nivelul ăsta, este că a reușit foarte bine, în foarte multe domenii, inclusiv a tehnologiei și științei.„Dacă ne uităm în momentul de față, China are cea mai mare producție de ingineri din lume, după 2019 are cele mai multe articole publicate în publicații de știință la nivel internațional, cel mai mare număr de doctoranzi și doctorate acordate anual în zona de știință. Chiar dacă nu cumperi tehnologie de la Huawei, vei fi obligat să folosești unul dintre cele 200 de patente internaționale pe care le are Huawei în domeniul tehnologiei”, a spus Dochia.• Nu cred că competiția trebuie să fie confundată cu confruntarea.„Nu cred că cineva ar trebui să-și pună speranțe în faptul că impunând numai constrângeri, restricții încercând să îndiguiască China, fără a face la rândul nostru eforturile necesare, mă refer la UE”, a precizat Dochia.UE, spune el, trebuie să facă eforturile necesare exact în aceste domenii: știință, educație, cercetare și în tehnologie.• În momentul de față, UE nu contează foarte mult în ceea ce privește tehnologiile de vârf și nu se poate face asta numai pentru că refuzăm să importăm tehnologii din China.• Trebuie să avem ceva cu care să venim la masă și să fim competitivi.• Competitivitatea și confruntarea nu reprezintă același lucru și nu duc la același rezultat.Alina Inayeh, Senior Fellow & Director al biroului din Bucuresti al German Marshall Fund, spune că temerea cea mai mare în relația dintre SUA și China este: ceea ce astăzi este competiție, poate deveni oricând confruntare, pericolul cel mai mare fiind în spațiul militar.• Pe mine mă îngrijorează, dacă e să ne referim la relația SUA-China, dar nu numai, și lipsa de reglementări din spațiul extraterestru, acolo unde se poate întâmpla oricând, orice. Acolo unde Rusia poate să creeze praf cosmic pentru că își pulverizează proprii sateliți și așa mai departe.„China, care este destul de în fața altor țări, nu mai vorbesc de UE, în ceea ce privește tehnologiile de vârf, este și în fața altor țări și în ceea ce privește folosirea acestor tehnologii în domeniul militar. Mi se pare îngrijorător, mai ales că tensiunile militare din Marea Chinei de Sud sunt din ce în ce mai crescute”, a afirmat Inayeh.