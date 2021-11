​Business report ​Polițiști acuzați că luau pizza și porții de mâncare de la curierii din trafic. Afectat de praf și oboseală, Dorneanu a încasat sporuri de 250.000 lei. „Am dreptul să-mi curm suferința”. Megaproiectul Sectorul 0 Mogoșoaia

Polițiștii cercetați sunt acuzați că luau inclusiv pizza și porții de mâncare de la curierii din trafic ● Un profesor englez a dovedit în instanţă că universitara orădeancă Simona Cavalu l-a plagiat ● Afectat de praf și oboseală, Dorneanu a încasat sporuri de 250.000 lei în pandemie ● „Am dreptul să-mi curm suferința”. Tot mai multe țări permit libertatea unei persoane de a alege când să moară ● Bustul Regelui Mihai I,dezvelit la Londra ● Megaproiectul Sectorul 0 Mogoșoaia: Consilierii dezbat reconfigurarea teritorială a comunei ● Trei parlamentari, în dosare ale Parchetului General pentru zădărnicirea combaterii bolilor ● Împrumuți mașina cuiva? Dacă poliția îți cere datele sale și nu i le dai, va trebui să plătești integral amenda ● PSD&PNL: (ne)așteptatele compromisuri și simulări? ● Polonia va reduce taxele pentru a atenua impactul inflației ● Kövesi, șefa Parchetului European: Aveți încredere. Corupția poate fi învinsă ● Pe locul patru în UE la creșterea anuală a prețurilor.

Polițiștii cercetați sunt acuzați că luau inclusiv pizza și porții de mâncare de la curierii pe care-i prindeau în trafic. Detalii din cea mai amplă acțiune derulată vreodată de Direcția Generală Anticorupție la Poliția Rutieră. „Bani mulți, dar și mâncare, ca mită", a explicat unul dintre investigatori, pentru Libertatea.24 de polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt vizați de o anchetă care a devenit publică joi dimineața, când DGA, instituție din MAI, a anunțat percheziții și rețineri. Unul dintre oamenii care au participat la acțiune a explicat, sub anonimat, că planul a fost gândit din timp și că au cooperat mulți dintre cei care fuseseră victimele din trafic ale polițiștilor care cereau mită. Polițiștii corupți, susține omul familiar cu ancheta, luau bani, care ajungeau să devină, prin repetiție, sume importante. „Dar nu se mulțumeau cu asta. Dacă nu aveai bani, luau uneori ce se putea. Ei îi vămuiai și pe curierii pe care-i prindeau în trafic. Le spuneau că au încălcat legea și lua de la aceștia pizza sau mâncare", a spus specialistul, citat de Libertatea





Un profesor englez a dovedit în instanţă că universitara orădeancă Simona Cavalu l-a plagiat. Premieră ruşinoasă pentru România, dar mai ales pentru Universitatea din Oradea: un profesor străin a dovedit, în faţa judecătorilor, că a fost plagiat grosolan de o colegă de breaslă din oraşul de pe Crişul Repede.

Ignorat de Universitate, Martin Hollins şi-a căutat dreptatea în instanţă, şi bine a făcut, pentru că trei instanţe au confirmat că Simona Cavalu i-a furat munca. Demonstrând, din nou, şi că instituţia orădeană de învăţământ superior este neputincioasă în a-şi curăţa uscăciunile...În 2012, Bihoreanul a dezvăluit că Simona Cavalu, profesoară de biofizică la Facultatea de Medicină şi Farmacie, a plagiat în volumul "Medical Biophysics", publicat în anul 2000 alături de colega ei Mioara Tripşa, apoi în reeditarea intitulată "Medical Biophysics and Electronic Medical Devices", apărută cinci ani mai târziu, doar cu semnătura ei. Cartea lui Cavalu copia zeci de pagini, cu tot cu imagini şi schiţe, din volumul "Medical Physics", scris de englezul Martin Hollins (foto) în 1990, scrie Bihoreanul.





Afectat de praf și oboseală, Dorneanu a încasat sporuri de 250.000 lei în pandemie. Sporurile încasate lunar de președintele CCR Valer Dorneanu conform „transparenței veniturilor din instituție la 30 septembrie 2021”:

Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică - 5.884 lei pe lună. Este vorba de 25% din salariu. Spor pentru păstrarea confidențialității - 1.176 lei pe lună (5% din salariu), Spor pentru condiții de muncă vătămătoare – 4.449 lei pe lună. (15% din salariu). Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor – 950 de lei pe lună. Total sporuri: 12.459 de lei / lună. Salariu lunar al lui Dorneanu este de 29.663 lei. Aceste sporuri au fost încasate de Dorneanu întreg anul 2021, ele fiind identice cu cele declarate în martie 2021, scrie Newsweek.





„Am dreptul să-mi curm suferința”. Tot mai multe țări permit libertatea unei persoane de a alege când să moară. Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Italia, paralizat de la gât în jos de 10 ani în urma unui accident rutier, a obținut acceptul autorităților de a primi un medicament care să-i provoace decesul, potrivit politico.eu. Încurajați de situația lui Mario, italienii cer printr-o petiție legalizarea morții asistate. Mai multe țări din Europa și din lume oferă unei persoane în suferință libertatea de a alege când să moară. Grupurile religioase și conservatoare se opun.

În luna august, Mario i-a trimis ministrului sănătății italian Roberto Speranza o scrisoare în care îi spunea că este într-o „durere tot mai mare”.

În luna august, Mario i-a trimis ministrului sănătății italian Roberto Speranza o scrisoare în care îi spunea că este într-o „durere tot mai mare".

Bărbatul, care a rămas paralizat în urmă cu 10 ani în urma unui accident rutier, așteaptă acum o decizie din partea Comitetului de Etică al Autorității Locale de Sănătate din regiunea Marche cu privire la metoda prin care va avea loc decesul său. „Mă simt ușurat", a spus Mario după primirea veștii că i-a fost acceptată solicitarea de sinucidere asistată. Primul caz de sinucidere asistată Situația lui Mario a fost un impuls de mobilizare pentru activiștii care luptă pentru dreptul la moarte. Ei au strâns peste un milion de semnături prin care cer un referendum pe această problemă, scrie Libertatea

Bustul Regelui Mihai I a fost dezvelit la Londra. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I, un bust în bronz dedicat ultimului rege al României a fost dezvelit azi la Londra de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și de ambasadorul României la Londra, Laura Popescu. Statuia a fost realizată de sculptorul Valentin Tănase.

La eveniment au fost prezenți Andrew Popper, președintele Consiliului Regal român, Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal, Sir George Iacobescu, soprana Nelly Miricioiu, jurnalistul Christian Mititelu, alături de personalități britanice precum președintele Asociației Britanice Paralimpice, directoarea Crucii Roșii londoneze, comandantul Colegiului Regal de Apărare, reverendul profesor Peter Galloway.

La eveniment au fost prezenți Andrew Popper, președintele Consiliului Regal român, Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal, Sir George Iacobescu, soprana Nelly Miricioiu, jurnalistul Christian Mititelu, alături de personalități britanice precum președintele Asociației Britanice Paralimpice, directoarea Crucii Roșii londoneze, comandantul Colegiului Regal de Apărare, reverendul profesor Peter Galloway.

Custodele Coroanei se află într-o vizită de câteva zile în Marea Britanie și a fost primită ieri la Castelul Windsor de către Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Cele două familii regale sunt înrudite. Regele Mihai a fost văr de gradul al III-lea cu Regina Elisabeta a II-a și văr de gradul I cu Prințul Philip, scrie Cultura la dubă

Trei parlamentari, în dosare ale Parchetului General pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Trei parlamentari sunt vizați de cercetări penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a precizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), într-un răspuns pentru Newsweek România. PÎCCJ nu a furnizat și informații privind identitatea parlamentarilor. PÎCCJ mai precizează, în răspunsul transmis la solicitarea Newsweek România, și că dosarul în care senatoarea ex-AUR Diana Șoșoacă este vizată pentru zădărnicirea combaterii bolilor a fost declinat către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), potrivit Newsweek.





Împrumuți mașina cuiva? Dacă poliția îți cere datele sale și nu i le dai, va trebui să plătești integral amenda aplicată. Cei care își împrumută mașina altor persoane vor risca o sancțiune mai dură în situația în care nu comunică, la cererea poliției rutiere, datele respectivilor șoferi de ocazie, conform unui proiect recent de OUG pentru modificarea Codului rutier. În același timp, autoritățile vor stabili un termen minim de răspuns la solicitare și, totodată, ce date trebuie comunicate efectiv. Ca să se aplice, proiectul de OUG inițiat zilele trecute de Ministerul Afacerilor Interne trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Acesta cuprinde mai multe modificări ale legislației rutiere, printre care cele amintite mai sus.

În primul rând, pentru cei care vor ignora solicitările poliției rutiere de a comunica datele șoferului de ocazie, amenda va trebui achitată integral. Adică în acest caz nu se va mai aplica regula de acum a plății, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii. Ci se va plăti exact cât este trecut pe procesul-verbal de contravenție.

Amenda pentru faptă este din clasa a patra de sancțiuni (între nouă și 20 de puncte-amendă). În prezent, deoarece punctul-amendă este de 145 lei, sancțiunile se pot ridica la sume cuprinse între 1.305 și 2.900 lei. Astfel, dacă un proprietar poate scăpa acum cu o amendă de 652,5 lei în caz de achitare rapidă, în viitor acesta va plăti cel puțin 1.305 lei, dacă nu chiar mai mult, scrie avocatnet.ro

Polonia va reduce taxele pentru a atenua impactul inflației. Polonia va reduce taxele pentru benzină, gaze naturale și electricitate și, de asemenea, va distribui bani gospodăriilor, în cadrul unui program în valoare de până la 10 miliarde de zloți (2,54 miliarde de dolari) destinat să îi ajute pe polonezi să facă față inflației ridicate, a declarat joi premierul Mateusz Morawiecki, transmite Reuters. Rata inflației în cea mai mare economie din Europa emergentă a atins un nivel fără precedent în ultimele două decenii. Aceasta a afectat bugetele gospodăriilor, o problemă pentru Guvernul de la Varșovia care se laudă cu faptul că a majorat puterea de cumpărare a cetățenilor obișnuiți prin ajutoare sociale generoase și creșterea salariului minim, scrie Profit.ro









Pe locul patru în UE la creșterea anuală a prețurilor. România s-a situat pe locul patru între statele membre UE în ce privește creșterea anuală a prețurilor consemnată în luna octombrie 2021, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un nivel de 6,5%, țara noastră a „ratat” podiumul inflației măsurate după metodologia europeană, ocupat de Lituania (8,2%), Estonia (6,8%) și Ungaria (6,6%). În regiunea din care facem parte, valori ceva mai reduse decât la noi, dar peste media UE, s-au consemnat în Bulgaria (5,2%), Cehia (4,8%), Slovacia (4,4%) – acestea au încadrat Germania (4,6%).

De reținut, indicii amintiți sunt calculați după 12 grupe de produse și servicii iar diferența în cazul nostru față de indicele măsurat după împărțirea națională pe trei grupe mari este considerabilă (1,4 puncte procentuale, valoarea comunicată de INS fiind de 7,9%),



Salariul minim în UE: PE a dat undă verde pentru începerea negocierilor cu Consiliul. Deputaţii europeni au dat undă verde joi pentru începerea negocierilor cu Consiliul UE privind o directivă care va garanta tuturor lucrătorilor din Uniune un salariu minim corect şi adecvat. Negocierile pot începe de îndată ce Consiliul îşi aprobă propria poziţie, potrivit Agerpres.

Reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a aprobat mandatul convenit de Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL), cu 443 de voturi pentru, 192 împotrivă şi 58 de abţineri, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul legislativului UE.

Potrivit proiectului de lege, statele membre trebuie să evalueze şi să raporteze dacă salariile minime legale sunt suficiente, utilizând criterii care să instituie condiţii de muncă şi de viaţă decente şi care să includă elemente precum puterea de cumpărare şi rata sărăciei. Iniţiativa are drept scop stabilirea unor cerinţe minime pentru a asigura un venit care să permită un nivel de trai decent pentru lucrători şi familiile lor, scrie Financial Intelligence

1100 de hectare din teritoriul comunei Mogoșoaia ar putea deveni locul de joacă preferat al marilor dezvoltatori imobiliari. Primăria a făcut deja primii pași pentru ca terenul cu pricina să iasă din proprietatea cetățenilor și să treacă în domeniul public. Transferul se face de voie sau forțat, prin expropriere. Deși în instanță sunt procese pe rol care cer anularea deciziilor de până acum, primarul merge mai departe. În ședința de vineri le cere consilierilor să voteze următorii pași din schimbarea la față a comunei Mogoșoaia.Din cele 8 puncte ale Ordinii de zi a ședinței de CL de vineri, 26 noiembrie, 5 se referă la megaproiectul Sector Zero. Consilierii au de votat Politica de reajustare teritorială a Comunei Mogoșoaia 2021-2024, planul de acțiune și programul. De asemenea, vor dezbate modificarea unei hotărâri mai vechi prin care se lua un credit necesar exproprierilor și revocarea alteia.Ședința de Consiliu de vineri ar putea fi însă și momentul în care doi aleși aflați în conflict de interese tocmai din cauza acestui proiect și-ar depune demisiile, scrie Buletin de București. Comisia Europeană a publicat prognoza de toamnă, un document de analiză care oferă repere asupra evoluției economiei.Sintetic, cifrele privind prognozele de creștere economică pentru acest an arată o revenire solidă a economiei europene. Pentru cei interesați de recorduri și clasamente, trebuie să spunem că România va fi departe de plutonul fruntaș. Conform prognozei de toamnă, Irlanda va obține cea mai mare creștere economică, 14,5%, urmată de Estonia, Croația, Ungaria și Grecia. România coboară în pluton cu o creștere cu numai 7%.Documentul pleacă de la surpriza plăcută din această primăvară, atunci când consumul a crescut peste așteptări cu 3,5%, ceea ce a dus la o revenire economică surprinzător de rapidă, cu 2%, de la un trimestru la altul. Bazele unui an bun au fost puse, așadar, încă din primul trimestru, scrie RFI. Noua construcție guvernamentală pare nu doar nepotrivită, ci și bolnavă. Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, devenit premier și neobișnuit cu lectura, a citit cu greu schița programului de guvernare și lista miniștrilor.Reforma constituțională, educația și păstrarea cotei unice sunt prioritățile noului executiv, așa cum au fost anunțate de șeful guvernului. Apoi, președintele Klaus Iohannis a anunțat victorios că „s-a terminat" criza politică, dar că au rămas toate celelate crize de rezolvat: criza sanitară, criza energetică, criza salariilor și pensiilor. Șeful statului a justificat astfel necesitatea guvernului format din PSD-PNL-UDMR.Încă de la votul de învestitură, social-democrații au ținut să-i umilească pe liberali. Liderul PSD Marcel Ciolacu nu s-a putut abține să nu spună că PNL „a prăbușit țara în ultimii doi ani", a „abandonat milioane de români", fiindcă „doar bogații au dus-o bine, în timp ce ceilalți au luptat singuri cu greutățile", dar noroc că PSD e „responsabil", „vine să salveze situația" și să „ia măsuri de combatere a pandemiei", nu să anunțe că a învins-o cum a făcut Klaus Iohannis. Mulți liberali au aplaudat discursul, fără să știe de ce, scrie DW La final de noiembrie avem prețuri record la poarta fermelor, costurile de transport au crescut și ele, ceea ce înseamnă că există toate premisele unor prețuri mai mari la raft. Decizia finală va fi însă a retailerilor care au în general contracte în care se stipulează prețuri fixe pe anumite perioade (furnizorul nu poate crește prețul când dorește) și care în decembrie organizează în general campanii promoționale, folosind alimentele de bază ca ancore pentru a atrage mai mulți clienți.Potrivit celor mai recente date ale Comisie Europene, prețul cărnii de pui la poarta fermei a ajuns în săptămâna ce a început cu 15 noiembrie la 157 de euro carcasa de 100 de kilograme, cel mai mare preț din luna septembrie încoace. În octombrie, prețul mediu a fost de 155,95 de euro 100 de kilograme (771,6 lei), cu 25,1% mai mare față de perioada similară a anului trecut dacă ne raportăm la euro sau cu 27% în plus dacă se face calculul în lei. Este a doua cea mai mare creștere de preț din UE, după Polonia unde carcasa s-a scumpit cu 28,3% până la 125 de euro suta de kilograme, potrivit Economica.net Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, Laura Codruța Kövesi explică funcționarea Parchetului European (EPPO), cea mai nouă instituție a Uniunii Europene. Aceasta a început să funcționeze efectiv în urmă cu aproape șase luni, la 1 iunie 2021.Laura Codruța Kovesi este singurul român care conduce o instituție europeană. Europa Liberă a vizitat-o la sediul EPPO din Luxemburg.Între recrut Anchetele vizează fraudă cu TVA, dar și pe cea cu fonduri europene, indiferent din ce program, proiect sau „axă” de finanțare, scrie Europa Liberă Creșterea ratei inflației pune presiune pe majorările salariale bugetate de companiile private din România pentru 2022, estimate anterior în medie la 7%, care ar trebui revizuite în sus cu două - trei puncte procentuale, pentru a compensa erodarea puterii de cumpărare, reiese din a doua parte a studiului PayWell 2021, realizat de PwC România. Majoritatea companiilor și-au realizat bugetele de creșteri salariale la sfârșitul verii, când inflația se situa la 4%. Pentru finalul anului așteptările sunt ca inflația să depășească 7%, ceea ce ar putea determina revizuirea bugetelor salariale, scrie FinEco24News Costumul lui Spider-man ar putea fi creat din mătase de păianjen artificială, iar oasele bolnave ar putea fi reconstruite cu spumă metalică. Iată cele mai exotice inovații cu potențial de a revoluționa industriile viitorului.Lifturi până la cer, orașe plutitoare și obiecte invizibile, toate acestea au fost imaginate de scriitorii de SF, însă în ultimii ani, apariția unor supermateriale – rezistente, ușoare, maleabile – deschide calea pentru a transforma ficțiunea în realitate. Mai jos, îți prezentăm unsprezece dintre cele mai interesante materiale descoperite în experimente științifice și cum ar putea fi aplicate în construcțiile viitorului, scrie Mindcraftstories.ro A apărut nr. 88 al revistei (exclusiv print). Din cele 192 de pagini, 22 sunt alocate unei serii de analize care focalizează pe marea problemă globală a momentului: Actuala criză energetică declanșează procesul de intrare într-o nouă paradigmă a acestei resurse vitale. Comparația cu marea criză a petrolului din 1973 e respinsă de analiști: ”atunci a fost o joacă de copii”.Din sumarul CRONICILOR nr. 88 – câteva titluri și autori: Cum asimilăm schimbarea – Valentin Lazea-, (I)responsabilitatea cu care pregătești o tranziție: șocul petrolului din 1973 a fost o joacă de copii – Mircea Coșea-, Fără ipocrizie, despre (in)capacitatea de-a limita încălzirea globală – Radu Crăciun-, România își pune epoleții -, Coloana vertebrală a unei economii: o comparație șocantă România-Polonia -, Când deficitul intră în anticamera ajustării – Ionuț Dumitru-, Sistemele de Inteligență Artificială nu pot face judecăți. Numai oamenii pot discerne lucrurile – Interviu cu Raja Chatila, profesor la Sorbona Universite, Paris -, Fără gaze și energie nucleară, UE nu poate spera curând la prețuri stabile – Dan Bucșa -, Metaversul – Varujan Pambuccian -, Presiunea pe resetarea sistemului fiscal – Gabriel Biriș și multe altele. Detalii, pe Cursdeguvernare.ro.