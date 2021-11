Rectificarea bugetară, în Monitorul oficial. Două modificări față de cele anunțate: mai mulți bani la SIE și diminuare de la Acțiuni generale

Ulterior, în comunicatul trimis de Guvern, figura o altă tăiere la bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG), respectiv 44,444 milioane lei, în ultima variantă a proiectului de pe site-ul Finanțelor fiind 54,9 milioane lei. Așadar, conform ordonanței din Monitorul oficial, de la SGG s-au tăiat 44,444 milioane lei, așa cum se menționa în comunicatul transmis aseară.1. Serviciul de Informații Externe (SIE) va avea bugetul mărit cu 6,95 milioane lei. De precizat că în varianta de proiect era vorba despre un plus de 2,95 milioane lei2. Acțiuni generale – Ministerul Finanțelor acum are un plus de 3,702 miliarde lei. Adică mai puțin decât în varianta proiect în care se prevedeau 3,767 miliarde lei.