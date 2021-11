Principalele 10 întrebări adresate de contribuabili Fiscului. Care sunt răspunsurile

1. Cine completează declarația unică?

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.





2. Care sunt modalitățile de depunere a declaraţiei unice?

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet şi doresc să depună electronic declaraţia fiscală, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale.





3. Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?

4. Când se efectuează plata impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021?

Plata impozitului pe venit și a contribuţiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activităţi independente în anul 2001 se efectuează oricând până la data de 25 mai 2022, inclusiv.





5. Cum şi când se declară veniturile din cedarea folosinței bunurilor (închiriere bunuri imobile)?

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se declară în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți, la organul fiscal, prin depunerea Declaraţiei unice.





6. Când se completează declarația de înregistrare/mențiuni/radiere?

7. Cum se stabileşte impozitul anual datorat de către persoanele fizice?

• câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor legii.





8. Care este termenul de depunere a declaraţiei de înregistrare fiscală?

e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.





9. Care este procedura de modificare a vectorului fiscal?

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declarației de mențiuni. În cazul modificărilor intervenite în datele declarate initial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declaraţia de mențiuni, și certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat. Declaraţia de mențiuni este însoțită de documente care atestă modificările intervenite.





10. Cum se pot plăti obligațiile fiscale?

