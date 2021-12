​Business report Cum se fură combustibil de la o bază militară a SUA. Taxă de solidaritate, pentru companiile mari. Cum e să fii survivalist în România. Coloana vertebrală a unei economii. Musculoșii. Monopolul unui fiu de primar PNL

​Cum a fost furat combustibil de 2 milioane de euro din baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu ● Monopolul unui fiu de primar PNL pe tot cadastrul din județ: 78 de contracte, milioane de lei ● Ciolacu: Pensiile cresc cu 10% de la 1 ianuarie. Taxă de solidaritate, pentru companiile mari ● Cum e să fii survivalist în România: „Fiul meu are șase ani și are cuțit de la trei ani” ● Harta celor mai mari zece fabrici din fiecare judeţ ● Coloana vertebrală a unei economii ● Cum vei putea intra în visul altcuiva ● Musculoșii ● Esecul evitarii incalzirii globale – adevaruri incomode ● Dr. Marinescu avertizează: Omicron se extinde. În 2022 vom trece la etapa de convieţuire cu virusul ● Limitele minime de despăgubire pentru polițele RCA vor fi majorate ● Aurul din Apuseni: Un ONG a cumpărat terenuri pentru a bloca exploatarea de la Rovina ● Bogdan Ivănel: Poți schimba doar lucrurile pe care le înțelegi ● Noile Herculane: de la „cea mai frumoasă stațiune din Europa” la „ghost town” și retur.





Cum a fost furat combustibil de 2 milioane de euro din baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu. Cazul furtului de combustibil de două milioane de dolari de la baza militară americană din Mihail Kogălniceanu a făcut vâlvă la finalul lunii noiembrie. „Adevărul” a aflat metoda prin care operau hoţii de carburant şi a vorbit despre acest caz cu oficiali ai Pentagonulu

Pe 24 noiembrie a.c., procurori ai DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO au făcut şase percheziţii domiciliare în judeţul Constanţa. Procurorii au descoperit că, începând cu 2017, pe teritoriul României, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii, timp de patru ani, a infracţiunii de furt calificat prin sustragerea de combustibili lichizi aparţinând guvernului S.U.A., în special motorină, din baza militară de la Mihail Kogălniceanu, precum şi din zonele dedicate efectuării unor exerciţii tactice militare situate în judeţul Constanţa. În total, şapte persoane sunt cercetate pentru furt calificat. Surse judiciare au dezvăluit în exclusivitate pentru „Adevărul” cum au operat hoţii timp de patru ani la una dintre cele mai securizate baze militare din România şi din Europa de Est, Cazul furtului de combustibil de două milioane de dolari de la baza militară americană din Mihail Kogălniceanu a făcut vâlvă la finalul lunii noiembrie. „Adevărul” a aflat metoda prin care operau hoţii de carburant şi a vorbit despre acest caz cu oficiali ai PentagonuluPe 24 noiembrie a.c., procurori ai DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO au făcut şase percheziţii domiciliare în judeţul Constanţa. Procurorii au descoperit că, începând cu 2017, pe teritoriul României, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii, timp de patru ani, a infracţiunii de furt calificat prin sustragerea de combustibili lichizi aparţinând guvernului S.U.A., în special motorină, din baza militară de la Mihail Kogălniceanu, precum şi din zonele dedicate efectuării unor exerciţii tactice militare situate în judeţul Constanţa. În total, şapte persoane sunt cercetate pentru furt calificat. Surse judiciare au dezvăluit în exclusivitate pentru „Adevărul” cum au operat hoţii timp de patru ani la una dintre cele mai securizate baze militare din România şi din Europa de Est, scrie Adevărul.





Monopolul unui fiu de primar PNL pe tot cadastrul din județ: 78 de contracte, milioane de lei din cașcavalul liberal.

* Rareș Hugianu împarte sediul cu Dragoș Ciopate, cel care face studiile de fezabilitate la toate drumurile din județ. Doi tineri afiliați PNL drenează milioane de euro din bani publici, având dispeceratul într-o vilă din Valea Lupului

* Hugianu vine de nicăieri, înființându-și firma în 2018, dar lucrând efectiv din 2019, când liberalii au venit la Putere

* Tânărul este fiul primarului PNL de la Stolniceni-Prăjescu, acesta migrând de la PSD

* Tatăl primar a descalificat 6 firme la o licitație ca să rămână o singură ofertă admisă: cea a lui Dragoș Ciopate, tovarășul de combinații al lui Rareș Hugianu, din vila din Valea Lupului

* Majoritatea contractelor lui Hugianu vin de la primăriile PNL, prin achiziții directe

* Vechii cadastriști din Iași spun că banii publici ajung doar la anumite firme: „Am ofertă pe SICAP de ani de zile, nu mă caută nimeni”

* De doi ani, Rareș Hugianu trăiește pe picior mare: 100.000 de euro profit net pe an, venituri lunare de zeci de mii de euro, bogăție, opulență din banii adunați de la PNL

Articolul complet, pe ReporterIS. * Rareș Hugianu împarte sediul cu Dragoș Ciopate, cel care face studiile de fezabilitate la toate drumurile din județ. Doi tineri afiliați PNL drenează milioane de euro din bani publici, având dispeceratul într-o vilă din Valea Lupului* Hugianu vine de nicăieri, înființându-și firma în 2018, dar lucrând efectiv din 2019, când liberalii au venit la Putere* Tânărul este fiul primarului PNL de la Stolniceni-Prăjescu, acesta migrând de la PSD* Tatăl primar a descalificat 6 firme la o licitație ca să rămână o singură ofertă admisă: cea a lui Dragoș Ciopate, tovarășul de combinații al lui Rareș Hugianu, din vila din Valea Lupului* Majoritatea contractelor lui Hugianu vin de la primăriile PNL, prin achiziții directe* Vechii cadastriști din Iași spun că banii publici ajung doar la anumite firme: „Am ofertă pe SICAP de ani de zile, nu mă caută nimeni”* De doi ani, Rareș Hugianu trăiește pe picior mare: 100.000 de euro profit net pe an, venituri lunare de zeci de mii de euro, bogăție, opulență din banii adunați de la PNL





Ciolacu: Pensiile cresc cu 10% de la 1 ianuarie. Taxă de solidaritate, pentru companiile mari. Pensiile urmează să crească cu 10% de la 1 ianuarie, creșteri salariale fiind posibile și în sectorul sanitar și în învățământ, a anunțat duminică liderul PSD Marcel Ciolacu, la Antena 3. Ciolacu a vorbit și de introducerea unei taxe de solidaritate, pentru companiile cu cifră mare de afaceri.

Ciolacu a dat asigurări că sumele necesare majorărilor vor fi găsite. „Vom găsi soluții, veți vedea în bugetul de stat. Important este cum îți echilibrezi veniturile. Avem cele mai mici venituri din PIB din toată Europa. Noi nu ne gândim să fim mai eficienți la colectare, noi ne gândim cum îi lăsăm pe oameni să moară de foame. Pensia minimă crește la 1.000 de lei, nu este o extravaganță”, a spus politicianul.

Ciolacu a spus că 80% din români trăiesc cu o pensie de până în 2.000 de lei. „Categoric”, a răspuns Ciolacu, întrebat dacă în ianuarie oamenii vor primi pensii mai mari. „Este un lucru convenit, bugetat, deja ministrul Finanțelor își face datoria”, . Pensiile urmează să crească cu 10% de la 1 ianuarie, creșteri salariale fiind posibile și în sectorul sanitar și în învățământ, a anunțat duminică liderul PSD Marcel Ciolacu, la Antena 3. Ciolacu a vorbit și de introducerea unei taxe de solidaritate, pentru companiile cu cifră mare de afaceri.Ciolacu a dat asigurări că sumele necesare majorărilor vor fi găsite. „Vom găsi soluții, veți vedea în bugetul de stat. Important este cum îți echilibrezi veniturile. Avem cele mai mici venituri din PIB din toată Europa. Noi nu ne gândim să fim mai eficienți la colectare, noi ne gândim cum îi lăsăm pe oameni să moară de foame. Pensia minimă crește la 1.000 de lei, nu este o extravaganță”, a spus politicianul.Ciolacu a spus că 80% din români trăiesc cu o pensie de până în 2.000 de lei. „Categoric”, a răspuns Ciolacu, întrebat dacă în ianuarie oamenii vor primi pensii mai mari. „Este un lucru convenit, bugetat, deja ministrul Finanțelor își face datoria”, scrie RFI.





Cum e să fii survivalist în România: „Fiul meu are șase ani și are cuțit de la trei ani”. „Am rămas fără serviciu în 2009, în aprilie. Trebuie să ai mereu pe ce pune mâna, pe ce te baza”, își începe pledoaria Bogdan, un IT-ist de 42 de ani din București, când e întrebat de ce este survivalist.

Când îi asculți pe Bogdan și alții asemenea lui, simți cum încolțește în tine senzația că îți trăiești viața într-un mod complet greșit. Pornești conversația cu prejudecata că urmează să auzi teorii exotice despre apocalipse cu zombi sau reptilieni colonizatori, dar la final realizezi că multe dintre lucrurile pe care le spun au sens și că te-ai obișnuit periculos de mult cu privilegiile lumii moderne.

Că orice downgrade în materie de confort, oricât de minor ar fi, te va prinde în fundul gol, cu zero abilități și resurse necesare supraviețuirii pe termen scurt, mediu sau lung. Că dacă de ani de zile plătești cu telefonul sau cardul și ai uitat cum arată banii cash, iar zona în care locuiești trece printr-o pană de curent ce durează mai mult de câteva zile, you’re fucked, vorba românului. „Am rămas fără serviciu în 2009, în aprilie. Trebuie să ai mereu pe ce pune mâna, pe ce te baza”, își începe pledoaria Bogdan, un IT-ist de 42 de ani din București, când e întrebat de ce este survivalist.Când îi asculți pe Bogdan și alții asemenea lui, simți cum încolțește în tine senzația că îți trăiești viața într-un mod complet greșit. Pornești conversația cu prejudecata că urmează să auzi teorii exotice despre apocalipse cu zombi sau reptilieni colonizatori, dar la final realizezi că multe dintre lucrurile pe care le spun au sens și că te-ai obișnuit periculos de mult cu privilegiile lumii moderne.Că orice downgrade în materie de confort, oricât de minor ar fi, te va prinde în fundul gol, cu zero abilități și resurse necesare supraviețuirii pe termen scurt, mediu sau lung. Că dacă de ani de zile plătești cu telefonul sau cardul și ai uitat cum arată banii cash, iar zona în care locuiești trece printr-o pană de curent ce durează mai mult de câteva zile, you’re fucked, vorba românului , scrie PressOne





Harta celor mai mari zece fabrici din fiecare judeţ. Cum arată astăzi marile zone de producţie din România: Alba – capitala industriei alimentare mari, Argeş, Dolj şi Timiş – reşedinţele de bază ale industriei auto. Şase judeţe, inexistente pe harta investiţiilor. Geografia României nu s-a schimbat în ultimii treizeci de ani, dar hărţile din geografia de business, cele propuse de ZF în cadrul acestui proiect editorial, arată că doar resursele naturale fără o exploatare a lor cu strategii şi investiţii nu aduc schimbări semnificative pentru locuitorii din regiunile istorice.

Judeţul Alba, „capitala“ marii Uniri de la 1918, era în urmă cu zece ani un judeţ de pluton pe harta de business a României, undeva mai jos de mijlocul clasamentului, însă o investiţie de 300 mil. euro a grupului german Daimler într-o fabrică la Sebeş (compania Star Assembly) şi ambiţia unor antreprenori din industria alimentară, dar şi din zona de producţie de materiale de construcţii au transformat Alba într-un lider al industriei prelucrătoare din România.

Modelul de dezvoltare din Alba ar putea fi replicat în orice judeţ al României dacă atragerea de investitori ar fi o prioritate pentru administraţiile locale. Alba nu este un judeţ al multinaţionalelor, este un exemplu că investiţiile locale, în special cele din industria alimentară, cântăresc decisiv în economia unui judeţ. Chiar dacă nici Albalact, nici Elit Cugir, ambele în top zece fabrici, nu mai sunt companii antreprenoriale, dezvoltarea lor se vede astăzi în balanţa investiţională din judeţul Alba,. Cum arată astăzi marile zone de producţie din România: Alba – capitala industriei alimentare mari, Argeş, Dolj şi Timiş – reşedinţele de bază ale industriei auto. Şase judeţe, inexistente pe harta investiţiilor. Geografia României nu s-a schimbat în ultimii treizeci de ani, dar hărţile din geografia de business, cele propuse de ZF în cadrul acestui proiect editorial, arată că doar resursele naturale fără o exploatare a lor cu strategii şi investiţii nu aduc schimbări semnificative pentru locuitorii din regiunile istorice.Judeţul Alba, „capitala“ marii Uniri de la 1918, era în urmă cu zece ani un judeţ de pluton pe harta de business a României, undeva mai jos de mijlocul clasamentului, însă o investiţie de 300 mil. euro a grupului german Daimler într-o fabrică la Sebeş (compania Star Assembly) şi ambiţia unor antreprenori din industria alimentară, dar şi din zona de producţie de materiale de construcţii au transformat Alba într-un lider al industriei prelucrătoare din România.Modelul de dezvoltare din Alba ar putea fi replicat în orice judeţ al României dacă atragerea de investitori ar fi o prioritate pentru administraţiile locale. Alba nu este un judeţ al multinaţionalelor, este un exemplu că investiţiile locale, în special cele din industria alimentară, cântăresc decisiv în economia unui judeţ. Chiar dacă nici Albalact, nici Elit Cugir, ambele în top zece fabrici, nu mai sunt companii antreprenoriale, dezvoltarea lor se vede astăzi în balanţa investiţională din judeţul Alba, scrie ZF





Coloana vertebrală a unei economii. Comparația Polonia – România. România are un mediu de afaceri dominat de companii foarte mici, cu impact neglijabil la nivel macro. Polonia, în schimb, se bucură de o veritabilă clasă mijlocie de companii, situată între multinaționalele mari, cel mai adesea de origine străină, și microîntreprinderile care nu întotdeauna se dezvoltă pentru a contribui la capitalizarea economiei. Dincolo de cifrele reci ale statisticii, am ales calea vizualizării grafice – așezând cifrele de afaceri pe culori.

Important: pentru rigoarea vizualizării, cifrele din casetele colorate reprezintă procentele pe care le reprezintă companiile dintr-o secțiune de cifre de afaceri în numărul total al companiilor din cele două țări, . Dincolo de cifrele reci ale statisticii, am ales calea vizualizării grafice – așezând cifrele de afaceri pe culori.Important: pentru rigoarea vizualizării, cifrele din casetele colorate reprezintă procentele pe care le reprezintă companiile dintr-o secțiune de cifre de afaceri în numărul total al companiilor din cele două țări, scrie Curs de Guvernare





Cum vei putea intra în visul altcuiva. Prin proiectul DreamNA, artista Ioana Mischie vrea să recreeze cu ajutorul tehnologiei lumile pe care mințile noastre le desenează în timpul somnului.

Majoritatea oamenilor cu vârste de peste 10 ani visează de 4-6 ori pe noapte pe parcursul unui ciclu normal de somn. Faza în care se nasc visele se numește REM (de la Rapid Eye Movement, o caracteristică a perioadei) și durează de la 10 minute în prima parte a nopții la 30-34 de minute mai târziu. Ne ies câteva filme de scurt- și mediu-metraj în fiecare noapte.

Doar că le uităm, uneori de cum facem ochi. Uităm cam 95% de vise, pentru că modificările survenite în creier în acele momente nu permit procesarea și depozitarea tuturor informațiilor. Trăim emoții intense și avem experiențe stranii și lipsite de logică pe care mintea le acceptă, pentru a se debarasa apoi de ele, . Prin proiectul DreamNA, artista Ioana Mischie vrea să recreeze cu ajutorul tehnologiei lumile pe care mințile noastre le desenează în timpul somnului.Majoritatea oamenilor cu vârste de peste 10 ani visează de 4-6 ori pe noapte pe parcursul unui ciclu normal de somn. Faza în care se nasc visele se numește REM (de la Rapid Eye Movement, o caracteristică a perioadei) și durează de la 10 minute în prima parte a nopții la 30-34 de minute mai târziu. Ne ies câteva filme de scurt- și mediu-metraj în fiecare noapte.Doar că le uităm, uneori de cum facem ochi. Uităm cam 95% de vise, pentru că modificările survenite în creier în acele momente nu permit procesarea și depozitarea tuturor informațiilor. Trăim emoții intense și avem experiențe stranii și lipsite de logică pe care mintea le acceptă, pentru a se debarasa apoi de ele, scrie Scena9





Musculoșii. Ideea de Muscle Car este prezentă și astăzi în industria auto, dar perioada de glorie a segmentului a fost între anii '60 și '70. Cu motoare V8 de peste 7 litri și performanțe remarcabile americanii au aprins imaginația unui public aparte.În anii ’60, designerii companiilor auto din America păreau că zburdă nestingheriți, cu hârtii și creioane în mâini, gata să deseneze zilnic mașini și mai atrăgătoare. Din punctul meu de vedere, acea perioadă a fost, fără doar și poate, era în care designerii și-au permis orice. Sau aproape orice.

Din dorința de a atrage un public tânăr, constructorii au ales o soluție simplă: motoare mari puse pe coupé-uri și împachetate doar cu strictul necesar. Nimic în plus care să altereze puterea pură a unui V8 big-block. Pe scurt, Muscle Car.

Linia mobilă de asamblare și tehnicile de producție în masă introduse de Henry Ford au dus la creșterea popularității automobilului în SUA. În același timp, producătorii au început diversificarea ofertei pentru public. Dar începutul secolului trecut a fost puternic marcat odată cu startul prohibiției alcoolului din America. Ca multe dintre activitățile interzise de lege, în scurt timp au apărut cei care puteau rezolva “problema” alcoolului în barurile din SUA. În mod ilegal, bineînțeles. Pentru transportarea alcoolului, contrabandiștii foloseau mașini, doar că modelele de serie nu erau potrivite pentru activitatea desfășurată. Mi se pare normal. Nu cred că vreun producător se gândise să lanseze mașini care să ușureze munca contrabandiștilor,. Ideea de Muscle Car este prezentă și astăzi în industria auto, dar perioada de glorie a segmentului a fost între anii '60 și '70. Cu motoare V8 de peste 7 litri și performanțe remarcabile americanii au aprins imaginația unui public aparte.În anii ’60, designerii companiilor auto din America păreau că zburdă nestingheriți, cu hârtii și creioane în mâini, gata să deseneze zilnic mașini și mai atrăgătoare. Din punctul meu de vedere, acea perioadă a fost, fără doar și poate, era în care designerii și-au permis orice. Sau aproape orice.Din dorința de a atrage un public tânăr, constructorii au ales o soluție simplă: motoare mari puse pe coupé-uri și împachetate doar cu strictul necesar. Nimic în plus care să altereze puterea pură a unui V8 big-block. Pe scurt, Muscle Car.Linia mobilă de asamblare și tehnicile de producție în masă introduse de Henry Ford au dus la creșterea popularității automobilului în SUA. În același timp, producătorii au început diversificarea ofertei pentru public. Dar începutul secolului trecut a fost puternic marcat odată cu startul prohibiției alcoolului din America. Ca multe dintre activitățile interzise de lege, în scurt timp au apărut cei care puteau rezolva “problema” alcoolului în barurile din SUA. În mod ilegal, bineînțeles. Pentru transportarea alcoolului, contrabandiștii foloseau mașini, doar că modelele de serie nu erau potrivite pentru activitatea desfășurată. Mi se pare normal. Nu cred că vreun producător se gândise să lanseze mașini care să ușureze munca contrabandiștilor, scrie AutoCritica





Crizele economice sunt de cele mai multe ori rezultatul exceselor: perioade prea lungi cu dobanzi scazute in pofida incalzirii economiei, cursuri de schimb care nu reflecta competitivitatea economica a tarii emitente, rate de indatorare excesive care sfarsesc prin a duce la incapacitate de plata, deficite bugetare prea mari sau cresteri salariale excesive in sectorul public. In astfel de situatii, intrebarea nu este “daca”, ci “cand” si “cum” se va realiza reechilibrarea economica. Pentru ca, in esenta, exista doua posibilitati. Prima este cea a unei ajustari guvernate, prin care schimbarile necesare se produc gradual, prin asumarea unui set de masuri monetare si fiscale de natura sa duca la o “aterizare” lina a economiei intr-o noua situatie de echilibru. A doua varianta este o ajustare spontana, prin fortele pietelor, care genereaza un soc economic suficient de puternic pentru a duce la stoparea brusca a dezechilibrelor cu costul cresterii somajului, a deprecierii monedei, a inflatiei, de fapt a saracirii populatiei. Aceasta a doua varianta este deobicei consecinta pasivitatii, a ignorantei sau a lipsei de curaj de a lua la timp masurile de corectie care se impun, scrie Radu Crăciun pe blogul personal Directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş" din Capitală, dr. Adrian Marinescu, spune că este esențială în continuare vaccinarea anti-COVID, subliniind că vaccinurile existente ne protejează de forme severe ale bolii, mai ales că noile variante prosperă.Directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş" din Capitală, dr. Adrian Marinescu, spune că nu trebuie să intrăm în panică odată cu diagnosticarea primelor cazuri COVID-19 cu noua tulpină Omicron, pentru că datele care există până în acet moment arată că noua variantă nu dă în general forme severe de boală. "Este foarte clar că după doi ani de pandemie, atunci când o variantă virală care se transmite uşor apare, ea va ajunge şi în România, e vorba doar de timp.Că sunt primele cazuri diagnosticate, cele 2, 3, că avem şi pe lângă e clar, cum nu trebuie să facă nimic cetăţeanul faţă de ce a făcut, trebuie doar să ştie că e în pandemie şi că într-adevăr această variantă virală cu o mare probabilitate se va transmite, se va extinde, probabil cam peste tot, scrie Newsweek . Limitele minime de despăgubire pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (asigurarea RCA) urmează a fi majorate, reiese dintr-o directivă europeană oficializată recent. Însă actul normativ vine și cu alte noutăți legate de asigurările RCA, toate urmând să fie transpuse în legislația României până în decembrie 2023. Directiva europeană 2.118/2021, care a apărut acum câteva zile în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie pusă în aplicare la nivelul UE, deci și în România (prin lege sau ordonanță), începând cu data de 23 decembrie 2023. Documentul vine cu mai multe schimbări la cadrul legal al asigurărilor RCA, pe care le-am detaliat în articolu, scrie avocatnet.ro Deși o companie canadiană dorea să înceapă exploatarea aurului de la Rovina în 2022, asociațiile de mediu consideră că au blocat această investiție. Valoarea minereului de aur din județul Hunedoara ar fi de minimum 10 miliarde de dolari.Membrii asociației Declic, membră a rețelei Mining Watch România, susțin că au reușit blocarea exploatării de aur și cupru de la Rovina. Asta pentru că organizația non-guvernamentală (ONG) a devenit proprietară pe trei suprafețe de teren „situate strategic în zona depozitului de deșeuri”, declară reprezentanții societății civile.Cum ecologiștii nu vor vinde aceste proprietăți investitorilor în proiectul minier, investiția minieră care se ridică la peste un miliard de dolari ar putea fi blocată, susțin reprezentanții ONG-ului. Satul Rovina se află în apropiere de orașul hunedorean Brad și la 20 de kilometri distanță de celebrul proiect minier de la Roșia Montană, scrie Europa Liberă. Bogdan Ivănel este CEO și co-fondator al Code for Romania, organizație care este azi a doua cea mai mare comunitate de tehnologie civică din lume. Bogdan nu este nicidecum expert în tehnologie. Este doctor în drept internațional la Paris, cu un traseu academic ce cuprinde Universitatea din Utrecht, Oxford și Berkeley. Până în 2016, când a renunțat la o carieră academică ce l-ar fi dus la Harvard sau NYU, și s-a întors în țară pentru a fonda Code for Romania, avea un deceniu de experiență directă cu fenomene sociale și comunități cu probleme. Ceea ce l-a obișnuit să nu caute revoluții, ci soluții inteligente care să facă lucrurile funcționale.Sămânța a fost sădită de tragedia de la Colectiv, din 2015, care a născut o nevoie greu de stăvilit de implicare civică pentru mii și zeci de mii de oameni. Această sămânță a adus la un loc patru români care nu mai locuiau de mult timp în țară. Li s-au alăturat alți 50. Apoi sute, când inițiativa a devenit publică. Code for România are un design de organizație eficient și elegant, care abordează probleme cele mai grele din societate și le rezolvă folosind tehnologia. De la monitorizarea votului la un sistem de bugetare publică participativă, au creat soluții a căror valoare depășește 15 milioane de euro. Din 2017 este membră a celei mai mari rețele de organizații de tehnologie civică din lume, Code for All.Am vorbit cu Bogdan despre cum să pui eficient la lucru bună voința unor profeșioniști pentru a crea soluții eficiente pentru societate, despre de ce nu poți rezolva decât situațiile pe care le înțelegi, despre cum funcționează Code for Romania și de ce s-a întors în România, deși ar fi putut avea o viață mult mai confortabilă, scrie Andreea Roșca pe blogul personal În căutarea strălucirii și a turiștilor de altă dată, stațiunea Băile Herculane trece printr-un amplu proces de renovare. După decenii întregi de nepăsare care au făcut din stațiunea nobilimii romane și apoi a celei austro-ungare un adevărat „oraș-fantomă”, lucrurile încep în sfârșit să se miște în direcția bună. Iar la schimbarea la față participă atât autoritățile locale, cât și ONG-urile și voluntarii care vor să readucă orașul pe harta turistică a Europei.Timpul nu a avut milă cu stațiunea care odinioară încânta capetele încoronate ale Imperiului Austro-Ungar. Cu o istorie care datează de la Împăratul Traian, Băile Herculane au impresionat unele dintre cele mai importante figuri ale nobilimii europene. În 1852, Împăratul Franz Joseph a spus despre stațiunea din Valea Cernei că este „cea mai frumoasă de pe continent”. Asta în timp ce soția sa, Elisabeta (cunoscută drept „Sissi”), avea să viziteze stațiunea de cinci ori în perioada 1884-1896. Băile Herculane au avut o a doua perioadă de înflorire în perioada comunistă, când s-au ridicat hotelurile mamut din stațiune. Însă tranziția postcomunistă a venit ca un șoc pentru cea mai veche stațiune de spa din Europa, scrie Panorama