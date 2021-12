România, pe locul 31 din 42 de țări după criteriul puterii de cumpărare (GfK)

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa în 2021 este de 15.055 EUR. Cu toate acestea, venitul mediu net disponibil pe locuitor pentru fiecare dintre cele 42 de țări incluse în studiu variază semnificativ: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au cel mai mare venit mediu net disponibil, în timp ce Kosovo, Moldova și Ucraina înregistrează cele mai scăzute valori ale puterii medii de cumpărare.







N.Red: În definiția GfK, puterea de cumpărare reprezintă venitul disponibil după deducerea impozitelor și contribuțiilor caritabile și incluzând orice beneficiu de stat primit. Studiul indică nivelurile de putere de cumpărare per persoană, pe an, în euro și ca indice (index). Puterea de cumpărare GfK se bazează pe venitul nominal disponibil al populației, ceea ce înseamnă că valorile nu sunt ajustate cu inflația. Calculele se efectuează pe baza veniturilor și câștigurilor raportate, a statisticilor privind beneficiile guvernamentale, precum și a previziunilor economice furnizate de institutele economice. Puterea de cumpărare a consumatorilor acoperă cheltuielile legate de alimentație, transport, utilități, servicii, energie, pensii private și planuri de asigurare, precum și alte cheltuieli, cum ar fi concediul de odihnă, mobilitatea și achizițiile consumatorilor.





Astfel, liechtensteinienii au o sumă medie disponibilă pentru cheltuieli și economii de peste 34 de ori mai mare în comparație cu ucrainenii. Acestea sunt câteva dintre rezultatele studiului „GfK Purchasing Power Europe 2021”.





În total, europenii au la dispoziție aproximativ 10,2 trilioane de euro de cheltuit în 2021 pentru alimente, locuințe, servicii, costuri cu energia, pensii private, asigurări, vacanțe, mobilitate și achiziții de consumatori.







Aceasta corespunde unei puteri medii de cumpărare pe cap de locuitor de 15.055 EUR. Astfel puterea de cumpărare pe cap de locuitor are o creștere nominală de 1,9% în 2021. Suma pe care consumatorii o au la dispoziție pentru cheltuieli și economii variază considerabil de la o țară la alta, așa cum o demonstrează analiza primelor 10 țări.



În România, București ocupă de departe primul loc în clasamentul puterii de cumpărare

România se află pe locul 31 din cele 42 de țări incluse în clasamentul european. Cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 7.453 de euro, românii au o putere de cumpărare cu 50% mai mică decât media europeană.

La fel ca Franța și Polonia, România are un decalaj substanțial între bogați și săraci. București, capitala, este lider în top 10. Anul acesta, bucureștenii au o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor cu aproape 86% peste media națională, dar totuși cu 8% sub media europeană. Bucurestenii au puterea de cumparare de peste trei ori mai mare în comparație cu locuitorii județului cel mai putin bogat, Vaslui, unde venitul net disponibil reprezintă aproximativ 56% din media națională și puțin sub 28% din media europeană.







În 2021 au existat câteva schimbări în top zece: Sibiu și Brașov trec pe locurile cinci și șase, în timp ce Alba trece de Prahova și ajunge pe locul nouă.







Toate județele din Top 10 au o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor semnificativ peste media națională. Constanța, pe locul 11, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor la aproximativ același nivel cu media națională, în timp ce toate celelalte județe au o putere de cumpărare sub medie.



Pentru România datele cu privire la puterea de cumpărare sunt disponibile cu detaliere până la nivel de localitate pentru fiecare dintre urmatoarele categorii: produse alimentare, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, produse din tutun, produse de sănătate și igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse din piele, mobilier, produse de uz casnic, sticlă, porțelan; electrocasnice, electronice de larg consum, IT&C, foto, ceasuri și bijuterii, cărți și rechizite, echipamente sportive, hobby-uri și recreere, articole pentru renovarea locuinței.





Marea Britanie este în top 10

Ca și în anul precedent, Liechtenstein ocupă din nou primul loc, cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 64.629 EUR. Aceasta este de 4,3 ori mai mare decât media europeană. Elveția și Luxemburg completează primele trei locuri în clasamentul puterii de cumpărare, la fel ca și anul trecut. Elvețienii au la dispoziție 40.739 de euro pe cap de locuitor – de 2,7 ori media europeană – în timp ce luxemburghezii au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 35.096 de euro, ceea ce înseamnă de peste 2,3 ori media europeană





Toate celelalte țări din Top 10 au, de asemenea, o putere de cumpărare foarte mare pe cap de locuitor – cu cel puțin 55% mai mult decât media europeană. Regatul Unit se situează în Top 10 anul acesta, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 23.438 de euro, situându-se pe locul zece.





În general, 16 dintre cele 42 de țări chestionate sunt peste media europeană. Acest lucru este în contrast cu 26 de țări a căror putere de cumpărare pe cap de locuitor este sub medie - inclusiv Spania, care la 14.709 EUR pe cap de locuitor este ușor sub media europeană. Ucraina ocupă ultimul loc printre tările incluse în studiu, cu cea mai mică putere de cumpărare, ucrainienii au la dispoziție doar 1.892 de euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă mai puțin de 13% din media europeană.







Țările de Jos: Distribuția uniformă a puterii de cumpărare în provincii

Țările de Jos ocupă locul paisprezece în clasamentul european, cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 21.510 EUR. Aceasta este cu aproape 43% peste media europeană. Puterea de cumpărare este distribuită destul de uniform între cele douăsprezece provincii. În șapte din cele douăsprezece provincii, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor variază cu mai puțin de 5% de la media națională. Provincia Olanda de Sud este cea mai apropiată de medie, unde rezidenții au la dispoziție 21.614 EUR pe cap de locuitor, cu doar 0,5% mai mult decât media națională.







Franța: Parisul ocupă primul loc în clasamentul puterii de cumpărare

Populația Franței are o putere medie de cumpărare de 20.662 EUR pe cap de locuitor, plasându-se astfel cu puțin peste 37% peste media europeană. Franța ocupă locul cincisprezece în clasamentul european al puterii de cumpărare. Districtele din regiunile Île-de-France și Auvergne-Rhône-Alpes se află în primele zece.







Pentru prima dată în ultimii ani, arondismentul Boulogne-Billancourt nu mai este lider în puterea de cumpărare, ci a fost detronat de capitala, Paris. Anul acesta, parizienii au o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 34.536 de euro, ceea ce este cu 67% peste media națională și cu peste 129% peste media europeană. Locuitorii din Boulogne-Billancourt au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 33.525 de euro, care este cu peste 62% peste media națională.





În plus, cele două arondismente Nanterre și Saint-Germain-en-Laye schimbă locul al patrulea și al cincilea în acest an: cu un venit net disponibil de 29.275 de euro pe cap de locuitor, locuitorii din Nanterre au la dispoziție cu 96 de euro mai mult decât locuitorii din Saint- Germain-en-Laye. Ultimul loc este ocupat de cartierul Saint-Denis, situat la nord de Paris. Cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 14.086 EUR, acest arondisment are cu aproximativ 32% mai puțin decât media națională. Evoluția regiunilor din Franța cu cea mai mare și cea mai mică putere de cumpărare arată că decalajul dintre bogați și săraci a crescut în ultimii ani.







Italia: divizare pronunțată nord-sud

În Italia, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor este de 17.242 EUR. Acest lucru îi plasează pe italieni cu 14% peste media europeană și pe locul șaisprezece dintre cele 42 de țări chestionate.





Spania: Singură în zona medie europeană

Dintre provinciile spaniole, capitala reușește să ocupe primul loc în clasamentul puterii de cumpărare în acest an, cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 18.576 de euro. Madrid îl înlocuiește pe liderul de lungă durată Araba/Alava ocupând locul doi, în timp ce Gipuzkoa ocupă locul trei. Astfel, Madrid este cu peste 26% peste media națională și cu peste 23% comparativ cu media europeană. În plus, în acest an Burgos și Navarra schimbă locurile al șaselea și al optulea, în timp ce apare un nou participant pe locul zece, Valladolid, care înlocuiește provincia Huesca in top 10.







Republica Cehă: Cel mai mare potențial de cheltuieli în și în jurul orașelor mari

În Republica Cehă, oamenii au o putere de cumpărare medie pe cap de locuitor de 10.667 EUR în 2021. Acest lucru îi pune pe cehi cu 29% sub media europeană și îi ridică cu un loc pe locul 24.





Polonia: contraste puternice între bogați și săraci

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Polonia, în acest an este de 8.294 de euro. Acestă valoare plasează țara cu aproximativ 45 % sub media europeană și pe locul 28 dintre cele 42 de țări europene incluse în studiu.





În Polonia există un mare decalaj între bogați și săraci în ceea ce privește distribuția puterii de cumpărare în raioanele țării. Doar 82 de raioane au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie, în timp ce 298 de raioane sunt sub media națională.





Cu un venit net disponibil de 13.566 EUR pe cap de locuitor, districtul Varșovia ocupă confortabil primul loc. Locuitorii districtului capitalei au aproape 64% mai mulți bani pentru cheltuielile de consum și economii decât media națională, dar totuși cu aproape 10% mai puțini decât media europeană.





Ungaria: Puterea de cumpărare cea mai mare în jurul Budapestei și lângă granița cu Austria

Analiza celor 20 de raioane ale Ungariei, arată că zonele cu cea mai mare putere de cumpărare au reușit să-și păstreze locul în clasament. Districtul capitalei Budapesta continuă să conducă în clasament cu o marjă semnificativă: maghiarii care locuiesc aici au un venit disponibil de 9.722 EUR. Acest lucru poziționează venitul disponibil al locuitorilor din Budapesta cu puțin peste 27% peste media națională, dar și cu aproape 35% sub media europeană.





Filip Vojtech, expert în domeniul soluțiilor de geomarketing GfK, explică: „După ce puterea de cumpărare a stagnat anul trecut din cauza pandemiei de Coronavirus, în acest an oamenii pot compensa cel puțin parțial creșterea inflației prin câștiguri nominale ale puterii de cumpărare. Aceasta înseamnă că în 2021 locuitorii din Europa vor avea din nou mai mulți bani disponibili pentru cheltuielile de consum, servicii, vacanțe și multe altele. Cu toate acestea, puterea de cumpărare nu se dezvoltă la fel în fiecare țară europeană: în timp ce Regatul Unit urcă cu două locuri în clasamentul puterii de cumpărare, tot din cauza unei lire sterline mai puternice, Irlanda vecină alunecă cu trei locuri în jos în top. Și au existat unele schimbări și în interiorul țărilor – cum ar fi în Franța, unde decalajul în puterea de cumpărare se mărește.”Provincia Olandei de Nord din jurul capitalei Amsterdam, care are cea mai mare putere de cumpărare, are un potențial de cheltuieli de 22.963 de euro pe cap de locuitor, dar acesta este cu puțin sub 7% peste media națională. Groningen, pe de altă parte, unde oamenii au cei mai puțini bani disponibili, 19.536 de euro pe cap de locuitor, este doar cu aproximativ 9% sub media țării. Nou în clasamentul din acest an este că provincia Gelderland surclasează Zeeland, trecând pe locul cinci.Există diferențe semnificative în distribuția puterii de cumpărare între nordul bogat al Italiei și sudul mai sărac. Prin urmare, toate provinciile din primele zece sunt situate în nordul Italiei. Ca și în anii precedenți, provincia Milano este lider. Regiunea din jurul metropolei modei are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 24.604 euro, care este cu aproape 43% peste media națională și cu 63% peste media europeană. Provincia Genova a urcat cu trei locuri în acest an: acum pe locul al patrulea, cu o putere de cumpărare de 21.893 de euro pe cap de locuitor, Genova le-a mutat în top cu câte un loc pe Monza și Brianza, Lecco și Parma.Cele zece provincii cele mai puțin bogate sunt toate situate în sudul Italiei. Ca și în anii precedenți, Crotone se află pe ultimul loc, cu doar 9.844 EUR de venit disponibil pe cap de locuitor. Aceasta corespunde cu aproximativ 57% din media națională și puțin mai mult de 65% din media europeană. Pe locul 36, provincia Roma se află în prima treime a clasamentului: populația are 19.153 de euro pe cap de locuitor disponibili pentru cheltuieli, ceea ce plasează Roma cu 11% peste media națională a puterii de cumpărare.Spania are o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor în 2021 de 14.709 euro, ceea ce o plasează cu doar 2% sub media europeană, și pe locul 17 în topul european.Cele mai puțin bogate provincii ale Spaniei sunt toate situate în partea de sud-vest a țării. Ca și în anii precedenți, provincia Badajoz, cea mai mare provincie spaniolă, ocupă ultimul loc în clasament. Locuitorii raionului au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 10.830 de euro, ceea ce reprezintă aproape 74% din media națională și aproximativ 72% din media europeană.Ca și în anii precedenți, districtul capitalei Praga se află din nou în fruntea clasamentului puterii de cumpărare. Locuitorii acestei provincii au la dispoziție 14.114 EUR pe cap de locuitor pentru cheltuieli și economii, ceea ce este cu 32% peste media națională. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuitorilor din Praga este încă cu aproximativ 6% sub media europeană. Cele două districte învecinate Praha-zapad și Praha-vychod au, de asemenea, o putere de cumpărare peste medie, la fel ca al doilea oraș ca mărime al Republicii Cehe, Brno-mesto.Nu au existat schimbări în top 10 față de 2020. Ultimul loc în clasamentul districtual 2021 îi revine lui Jesenik, în nordul Moraviei, la granița cu Polonia. Locuitorii raionului de aici au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 8.594 de euro, ceea ce reprezintă aproape 81% din media națională și aproximativ 57% din media europeană.La capătul inferior al clasamentului se află districtul Kolno, unde puterea de cumpărare pe cap de locuitor este de doar 5.558 EUR. Aceasta corespunde cu 67% din media poloneză și aproape 37% din media europeană. Locuitorii din Varșovia au la dispoziție de 2,4 ori mai mulți bani decât oamenii din districtul cel mai puțin bogat -Kolno.Au existat multe schimbări în top 10 putere de cumpărare față de anul precedent: districtele Wroclaw și Poznan trec pe locurile trei și patru. Cracovia și Bielsko-Biala urcă fiecare câte două locuri până pe locul șase și pe locul șapte, în timp ce Piaseczno coboară două locuri până pe locul opt. Gliwice, pe de altă parte, ocupă locul nouă. Tychy intră în top zece cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 10.664 de euro, înlăturând din top districtul Warszawski Zachodni.Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor a Ungariei este de 7.643 EUR, ceea ce reprezintă puțin sub 51% din puterea medie de cumpărare din Europa. Ca atare, Ungaria ocupă din nou locul treizeci în acest an în top.Numărul de districte cu putere de cumpărare peste medie rămâne, de asemenea, neschimbat față de anul precedent: doar în cinci din cele 20 de districte locuitorii au mai mulți bani la dispoziție decât media națională. Toate aceste districte sunt situate în și în jurul orașului capitală Budapesta și spre graniţa cu Austria. În schimb, 15 sau trei sferturi din districtele Ungariei au o putere de cumpărare sub medie. Ultimul loc este ocupat de Szabolcs-Szatmar-Bereg, district ai cărui rezidenți au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 5.944 de euro, ceea ce reprezintă aproape 78% din media națională și mai puțin de 40% din media europeană.