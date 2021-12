Adrian Câciu, despre bugetul pe 2022: Am finanțare în plus pentru investiții. Mi-aș dori să am proiecte mature. Pe feroviar bugetul este prea mic/ Problema nu va fi la Finanțe

Nu este problemă cu finanțarea

• România nu-și mai permite să piardă o zi din rezolvarea decalajelor de dezvoltare a intrastructurii. Este un moment de oportunitate imensă. Statul va asigura finanțarea, dar pentru asta toți trebuie să fim parteneri onești, să ne apucăm. Fiecare pe partea lui să lucrăm și să investim.







Pe ce proiecte se va axa bugetul pe 2022

După ce vedem exact cum avem bugetul, spune el, cred că ar trebui să gândim și o nouă strategie pe ceea ce înseamnă transportul feroviar pentru că suntem într-un decalaj de gândire strategică cu privire la modernizarea sistemului feroviar în raport cu ceea ce se întâmplă în țările europene.• Canalele principale de transport încep să intre într-o reconversie, iar transportul verde va fi și cel ce va fi finanțat în viitor.„În domeniul feroviar bugetul de proiecte reprezintă 2,8 miliarde lei. Mi se pare că este foarte mic. Vreau să găsesc și alte proiecte ce pot fi finanțate”, a spus el.Potrivit declarațiilor sale, lista de proiecte cuprinde, printre altele:• Lucrările de reabilitare pentru poduri la sucursala Căi Ferate Timișoara, Brașov, Iași, București• Modernizare de trecere la nivel cu calea ferată• Modernizarea a 47 de stații de cale ferată din România• Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria.“Finanțarea există pentru tot. Chiar am finanțare în plus pentru investiții. Mi-aș dori să am proiecte mature”, a mai afirmat Câciu.“Din perspectiva finanțării, statul român nu va avea absolut nicio problemă să rezolve finanțarea. În schimb, statul român, prin ministerele de resort, trebuie să-și întărească capacitatea administrativă de a implementa proiectele de investiții, de a ieși din zona asta prea exagerată a întârzierilor prin diverse tertipuri și juridice, dar mai ales de seriozitate a furnizorilor de lucrări publice”, a mai afirmat el.• România va avea nu buget de investiții, coroborat fonduri europene, PNRR și fonduri publice pe care nu l-a avut niciodată în istorie în următorii 4 ani.• În legea bugetului de stat veți regăsi investiții publice de 7% din PIB. Aș vrea ca la final rectificarea ultimă pe 2022 să nu mă aducă în situația, ca ministru de finanțe, să iau bani de la investiții pentru că nu s-au folosit.„Din perspectiva finanțării nu va exista niciun fel de întâziere și sunt adeptul formulei prin care împrumuturile statului trebuie să se regăsească nu în consum, ci direct către investiții. Deficitul public să fie creat pe investiții și nu pe alte elemente de cheltuială bugetară”, a mai afirmat ministrul Finanțelor.• Problema nu va fi la Ministerul de Finanțe. Cea mai mare problemă va fi la ministerele de resort unde voi fi colaboratorul onest și proactiv în a sprijini. Presiunea va fi pe dânșii, pe funcționarii sau angajații de la stat, dar și pe partenerii contractuali.• Fondurile nu vor sta alocate unui minister doar să le luăm la sfârșitul anului înapoi. Dacă este performanță la un minister pe investiții și este necesară suplimentare, cei care au execuție mai slabă vor pierde fondurile și se vor duce pe ceea ce se poate realiza.• Axarea acestui buget este pe cel puțin două componente:1. Proiecte mature, nu neapărat să mergem pe angajament, ci pe ceea ce este pe execuție. Când am prins prioritățile strategice în Guvern pe investiții, cam 80% sunt proiecte mature.2. Proiectele care pot fi decontate din PNRR vor avea o prioritate.