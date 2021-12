​Lucian Croitoru, despre criptomonede: Există o cerere pentru alte active/ Unele dintre ele vor fi validate, altele nu/ Toate băncile centrale vor avea monedă digitală. Ar fi aberant să nu aibă

Banii digitali sunt ceva diferit de criptoactive sau criptomonede

• Vor exista într-o altă formă electronică, dar vor fi ceva similar. De aceea spun că banii digitali sunt ceva diferit de criptoactive sau criptomonede. Băncile centrale vor fi prezente în mod cert cu acești bani digitali.







Există o bulă pe piața criptomonedelor?

„Probabil că se va putea crea la un moment dat situația următoare din care să tragem următoarea concluzie: Da, tot ce s-a inventat nu este bun, a trăit cât a trăit și dispar și iată că ne-am întors la singurii bani în care putem avea încredere, cei emiși de Guvern. Sau, dimpotrivă, putem constata că unul dintre aceste active, că ei nu sunt bani în adevăratul sens al cuvântului, este un activ care poate să acționeze ca un standard. În clipa în care poate să acționeze ca un standard, poate să devină și ban”, a spus Croitoru.• Aurul a acționat ca un standard și a putut să joace rolul pe care l-a jucat.• Eu zic că este bine acest lucru.„De altfel, eu zic că este nevoie din moment ce aceste active se produc. Ele n-ar apărea dacă n-ar exista o cerere pentru ele”, a arătat consilierul Guvernatorului.• Există o cerere pentru alte active. Este o producție de alte active. Lumea nu poate să rămână la un număr limitat de active. Există inovație. Ordinea spontană creează noi și noi active. Unele dintre ele vor fi validate, altele nu.• Are legătură cu banii emiși de Guvern, cu monopolul acesta, pentru că la un moment dat dacă o parte suficient de importantă a populației își pierde încrederea, justificat sau nu, în această monedă și caută alte active pentru că le consideră mai sigure, vor acționa în sensul acela și acele lucruri vor deveni realitate.„Băncile centrale nu neagă existența acestor concepte. Fac o distincție clară între criptomonede și moneda digitală . Sunt convins că toate băncile centrale vor avea monedă digitală. Ar fi aberant să nu aibă pentru că moneda digitală nu este cu nimic diferită de banii care există acum în conturi sau în lei”, a mai spus Croitoru.„În teoria economică este imposibil să distingem cu certitudine dacă ne aflăm sau nu într-o bulă. În general ex-post putem constata dacă activele de bază care susțin evoluțiile din anumite domenii justifică sau nu evoluțiile de-acolo”, spune Lucian Croitoru.• Poți să ai indicii care să-ți arate că există o bulă, dar nu poți să știi niciodată dacă intervii și, într-adevăr, întrerupi o bulă sau pur și simplu întrerupi un eveniment care avea fundamente economice.„O bulă înseamnă desprinderea evoluției unor fenomene de anumiți factori fundamentali pe care îi determini”, a spus el.• De exemplu, înainte de 2008 se știa că pe piața de locuințe, de clădiri de birouri, era o desprindere între fundamentul și prețul acelor active. Se pare că din nou se gândește în acești termeni. Lucrurile nu sunt total decise acum. Din păcate, nu se poate interveni din timp și să spui, ca Bancă Centrală, că există în mod cert un Boom și intervin. Pe lângă faptul că nu ai cunoașterea necesară, societatea pedepsește. Din moment ce nu poți să dovedești că, într-adevăr, acolo era un Boom, o prăbușire a pieței poate arăta ex-post că a fost o prăbușire normală, bazată pe fundamente.„Pentru a distinge când apare o bulă și când nu este dificil. Dacă te gândești că după atâția ani în care Băncile Centrale au tipărit atâția bani, peste 24-25 trilioane la nivel global, și nu au reușit să crească inflația, iată că acest lucru se întâmplă acum. Mai degrabă pare că nu are legătură cu acel efort de mai mult de un deceniu, are mai degrabă legătură cu alte lucruri pe partea ofertei, cum este prețul la gaze, și cu alte decizii ce au fost luate și care au implicat și acest lucru”, a explicat consilierul Guvernatorului.• Odată ce apare și este foarte serioasă, inflația mai devreme sau mai târziu va antrena și acele cantități de bani pentru a influența inflația în continuare. Deci acțiunile sunt complicate din acel punct, mai ales.