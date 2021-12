Chiriţoiu: Scumpirea RCA putea fi evitată, dar nu s-a intervenit la timp

El a afirmat că modificarea legislaţiei din sectorul RCA ar fi putut împiedica scumpirile."Repet: dacă energia este o problemă europeană şi trebuie să o gestionăm în acest cadru european, RCA este o problemă naţională. N-are nimeni nicio vină în Europa că la noi s-a prăbuşit cel mai mare operator pe piaţa de RCA, că preţurile au crescut, că vedem agitaţie în piaţă. Este doar lipsa voinţei de a lua măsurile potrivite la timpul potrivit. La RCA ştim de mult că legea are hibe, ştim cum putem corecta aceste hibe, dar nu o facem. După care ne mirăm când se întâmplă un dezastru, când avem un eşec, ne mirăm de consecinţe. Eventual mai căutăm şi nişte vinovaţi, ne imaginăm nu ştiu ce carteluri sau nu mai ştiu ce, căutăm ţapi ispăşitori în stânga şi-n dreapta. Ştiam foarte bine problema, ştiam soluţia, dar am refuzat să punem în aplicare soluţia. Asta arată că... Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în sac. Ai instrumente, ai instituţii, dar dacă nu foloseşti aceste instrumente ai consecinţe negative pentru populaţie", a subliniat Chiriţoiu.Întrebat cine a blocat modificarea legislaţiei RCA şi de ce, el a răspuns: "Amendamentele discutate în Parlament nu au fost adoptate, nu ştiu de ce. Sper să intervină Guvernul prin ordonanţă de urgenţă".Preşedintele Concurenţei a mai spus că statul a intervenit masiv în economie în ultima vreme, justificat, ca urmare a crizei pandemice, ceea ce poate crea o obişnuinţă."Mi-e frică că am obişnuit populaţia că statul poate să facă orice, pentru că a fost o perioadă cu o intervenţie extraordinară a statului în economie şi mi-e teamă ca asta să nu genereze aşteptări nerealiste, să ajungem la populism, să credem în soluţii-minune, vine statul şi aruncă cu bani în stânga şi-n dreapta", a adăugat Chiriţoiu.Lucruri care au avut sens în pandemie nu mai au sens acum, când suntem în revenire."Acum ieşim din politicile de criză şi ne ducem spre cele normale. Sunt optimist, cred că avem, prin PNRR, avem un instrument cu schimbări bine gândite şi avem şi resursele. Dacă ne ţinem cu seriozitate de implementarea acestor măsuri, putem face ca economia românească să meargă mai bine decât acum", a precizat preşedintele Concurenţei.