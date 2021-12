Tornada roșie: consum aproape fără limite pentru cadourile de Crăciun care, posibil, nu sunt dorite sau pot ajunge la gunoi în câțiva ani

*Textul are la bază cartea „Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays” de Joel Waldfogel.





Mall-urile sunt pline în apropierea Crăciunului: goana după cadouri

Sunt două întrebări valide. A oferi cadouri a devenit o obligație de Crăciun, de aici și problema despre care scriem.

Diferența dintre valorile cadourilor

Cei mai fericiți sunt comercianții, la fel ca de Black Friday, acum fac foarte mulți bani.





Este cash-ul mai bun decât un cadou ales de la un magazin?

Altceva, care transcende numerarul, în special în familii, ar putea fi „permisiunea”. Presupunând că soția își cunoaște soțul, care își dorește un anumit produs, să spunem o consolă de jocuri. Dar l-a învățat bine, în sensul că nu e dispus să se răsfețe. Ce are el de fapt nevoie este „permisiune”. Chiar dacă împart același cont (în sensul gândirii comune la nivel de buget), soția îi oferă permisiunea pentru a cumpăra ce-și dorește. În schimb, și ea ar trebui să primească permisiunea să-și cumpere o cadă cu hidromasaj, de exemplu.







Crăciunul ne epuizează: despre ce ar trebui să fie vorba, de fapt



În încheiere, poate că a dărui de Crăciun ar trebui să însemne ajutor celor nevoiași. Înainte de pandemie, Statistica a numărat 4,6 milioane de români considerați săraci . În pandemie, numărul lor s-a redus la 4,5 milioane, dar trebuie precizat că populația României a scăzut între 2020 și 2019 cu tot pe-atâția oameni.





Poate un cadou frumos de oferit celor dragi este o donație în numele lor către o persoană sau un ONG care are grijă săraci, ori de animalele fără stăpân. Până la urmă, poate despre asta ar trebui să fie Crăciunul: să ajuți o viață sau mai multe dacă poți.



