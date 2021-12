Cei care primesc salariul minim de cel puțin 24 de luni, din decembrie vor trece pe o sumă mai mare, poate 1 leu în plus. Consiliul legislativ a avertizat Guvernul: Aduce atingere libertății economice din Constituție

De anul viitor, salariul minim este 2.550 lei (brut), deci angajatorii vor trebui să dea puțin peste.





Ministrul Muncii, Marius Budăi, declara în noiembrie, când a fost anunțată măsura, că se pot întâmpla abuzuri , să dea angajatorul 1 leu în plus.





Consiliul legislativ a atras atenția Guvernului că prevederile ating libertatea economică din Constituție

De precizat că OUG spune că: "Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.Prevederile se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni."Deci cei care munceau deja de peste 24 de luni pe salariul minim, vor avea salariul crescut chiar cu o sumă modică.Consiliul legislativ a transmis Guvernului un aviz în care a menționat că prevederile sunt susceptibile să aducă atingere libertății economice consacrate la art.45 și art. 135 alin. (1) din Constituție, în componenta privind libertatea contractuală.Este vorba despre: ,,După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată".• Libertatea de a contracta, prevăzută la art.1169 din Codul civil se aplică şi în cazul contractului individual de muncă, părțile fiind libere să încheie contracte de muncă şi ,,să determine continutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri".• Deci, în virtutea principiului libertății contractuale, orice angajator privat are dreptul să negocieze clauze contractuale, incluzând-o în mod evident pe cea referitoare la salariu, care este un element esențial al contractului, cu respectarea art.11 din Codul muncii care prevede că ,,Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă".Observația este valabilă şi pentru celălalt paragraf care urmăreşte să stabilească faptul că ,,Prevederile se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni".„În aceste condiții, precizăm că libertatea economică este o libertate fundamentală, iar în considerarea art.115 alin.(6) din Constituție, măsura propusă nu poate fi reglementată prin ordonanţă de urgență, ci prin lege, cu respectarea şi a celorlalte condiții cumulative prevăzute la art.53 din Legea fundamentală”, a spus Consiliul legislativ.