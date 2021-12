​Ce obligații fiscale ai dacă obții venituri din NFT-uri. O broșură ANAF

Operele NFT in voga





Ce este NFT

„Un jeton nefungibil (NFT, după termenul englezesc non-fungible token) este o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic denumit blockchain. Jetoanelor nefungibile le corespund fişiere de diverse formate, în funcție de natura procesului de creație:fotografii, înregistrări audio, videoclipuri etc. Deşi fişierele în sine pot fi copiate jetoanele infungibile care le sunt asociate sunt consemnate şi monitorizate în permanență în registrele blockchain din care fac parte, oferindu-le cumpărătorilor dovada dreptului de proprietate.









Conform ANAF, persoanele fizice care obțin venituri din vânzarea, pe platforme specializate, denumite blockchain, de conținut sub forma unor fişiere digitale (NFT), în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, au obligația de a declara aceste venituri, indiferent dacă aceste venituri sunt realizate din România sau din străinătate, în Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.În situația în care creatorul de conținut va obține, ulterior vânzării inițiale, venituri din vânzările recurente/repetate (NFT royalties) are, de asemenea, obligația declarării acestor venituri în Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la aceeaşi categorie de venit.Obligațiile fiscale declarative şi de plată ce le revin persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt cuprinse în Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala la secțiunea Asistență contribuabili.În cazul veniturilor obținute de persoanele fizice care tranzacționează creații NFT, altele decât autorul care face publică spre vânzare creația sa, esența tranzacției, respectiv a activității desfăşurate/prestate conduce la încadrarea veniturilor obținute în categoriile de venit definite de legislația fiscală în vigoare şi la identificarea regulilor aplicabile pentru declararea acestora, precum şi pentru calcularea impozitului pe venit şi a contribuțiilor sociale datorate.Data realizării venitului este data la care s-a efectuat tranzacția (vânzarea – cumpărarea NFT), independent de data la care persoana fizică care a vândut produsul alege să tranzacționeze sau să retragă din wallet – ul virtual/să schimbe în FIAT criptomonedele reprezentând prețul produsului.FIAT reprezintă moneda unei țări pe care propriul guvern a declarat-o ca fiind mijloc legal de plată.ANAF oferă în broșură informații din Wikipedia cu privire la ce înseamnă NFT:Registrele folosite la scară largă, precum Ethereum, Bitcoin Cash, Flux etc., au fiecare câte un ansamblu de standarde ce reglementează utilizarea NFT. Jetoanele nefungibile pot fi folosite pentru comercializarea creațiilor digitale, cum ar fi arta digitală, articolele din jocurile video şi muzica. Totuşi, atât fişierul ce conține creația originală, cât şi orice copie a sa pot fi accesate de oricine, nu doar de proprietarul jetonului.