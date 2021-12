Business report ​​ Redactorul-şef al publicaţiei Sputnik a murit la Moscova. Zece filme excelente din 2021. Mersul la toaletă în Roma antică era o adevărată aventură. Unor profesori gălăţeni li se cer înapoi zeci de mii de lei. Cele 12 amenințări din 2022

​Zece filme excelente de ținut minte din 2021 ● Mersul la toaletă în Roma antică era o adevărată aventură ● 10 retete de cocktailuri calde cu arome speciale ● Pavel Avrămoiu, administratorul special al World Trade Center, pus sub control judiciar ● Interconectarea Celor 3 Mări așteaptă după România ● Redactorul-şef al publicaţiei Sputnik a murit la Moscova, A căzut de la etajul al patrulea ● "Cadou" ministerial de Sărbători : Unor profesori gălăţeni li se cer înapoi zeci de mii de lei ● Cele 12 amenințări din 2022, în viziunea Atlantic Council ● Retrospectivă 2021: Sectorul 5, campion absolut la achiziții directe pe țară, cu 45 de milioane de lei ● "Ne-am reîntors la normalitatea de a nu cunoaşte viitorul" Cât de fericită este omenirea? ● Cum se poate politiza instituția care evaluează școlile. „Totul stă în pixul ministrului" ● Șef de serviciu de la DGASPC Timiș, trimis în judecată de DNA pentru că a scos ”orbi” pe bandă rulantă.





​Zece filme excelente de ținut minte din 2021. Anul 2021 a încercat să fie o revenire totală a industriei cinematografice. Am avut primele reveniri (pe bune) în cinematografe, primele blockbustere și primele filme și seriale care adâncesc tema pandemiei, după un an în care a fost tocmai invers – pandemia s-a adâncit bine de tot în industria cinematografică.

Yegor Prosvirnin, redactor-şef la Sputnik şi Pogrom, a murit în urma căderii de la fereastra situată la etajul al patrulea al unui imobil de pe bulevardul Tverskoy din centrul Moscovei, conform agenţiei ruse de ştiri TASS, care citează surse din cadrul organelor de anchetă. Jurnalistul era în stare de ebrietate şi sub influenţa drogurilor la momentul incidentului, conform aceloraşi surse. "Yegor Prosvirnin, în vârstă de 38 de ani, şi familia sa au închiriat un apartament la etajul al patrulea al unui imobil din centrul Moscovei. Potrivit datelor preliminare, la momentul incidentului se afla sub influenţa drogurilor". De asemenea, potrivit sursei citate, înainte de moartea sa, Yegor Prosvirnin s-a comportat inadecvat, fiind chemată şi o ambulanţă pentru el, scrie Adevărul.





Unor profesori gălăţeni li se cer înapoi zeci de mii de lei. "Cadou" ministerial de Sărbători . Ministerul Educaţiei Naţionale le-a făcut un foarte frumos "cadou" înainte de Sărbători profesorilor gălăţeni care au obţinut doctoratul în ultimul timp. Aceştia au fost somaţi să restituie sume care ajung chiar şi până la 30.000 de lei. Sindicatul le sfătuieşte, însă, pe respectivele cadre didactice să refuze să restituie banii, precizând că sunt şanse să câştige aceste drepturi în instanţă.

Departamentul Audit al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Galaţi a cerut, înainte de Sărbători, unităţilor de învăţământ care au cadre didactice cărora li s-a echivalat gradul didactic cu doctoratul să trimită în termen de 10 zile modul în care respectivii profesori vor restitui sumele de care au beneficiat din prisma acestei echivalări. Luni, 27 decembrie, în urma semnalelor primite din şcoli, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a prorogat termenul până la 1 februarie. În plus, inspectoarea generală Gina Brînzan susţine că va avea o şedinţă cu directorii şcolilor care au cadre didactice în această situaţie, pentru a reanaliza concluziile auditului, scrie Viața Liberă

Poate din cauză că „revenirea” din 2021 a fost mai puțin spectaculoasă și definitivă decât multă lume ar fi crezut ne-am trezit însă cu tot felul de probleme pe parcurs, care ar fi fost incredibile într-un an „normal”.Ați văzut, de exemplu, The French Dispatch? Că eu nu l-am văzut, și nu este nici pe departe singurul film ratat . Am ratat multe premiere anul acesta, ba din cauză că filmele nu au intrat în distribuție, ba din cauză că sălile funcționau la capacitate redusă, ba din motive epidemiologice și de ce nu, din motive pur și simplu de dezobișnuire cu experiența cinematografică. Refugiul l-am găsit spre disperarea regizorilor ca Nolan, Lynch sau Villeneuve, acasă, pe canapea, în fața televizorului, scrie PressOne Mersul la toaletă în Roma antică era o adevărată aventură, demnă de povestit nepoților. Asta dacă mai prindeai nepoții. Adică, te duceai viu și aveai toate șansele să te întorci mort. Dacă nu mort, măcar cu niște boli care să te ducă în pragul morții. Să vă explic de ce.În primul rând, pentru că romanii erau niște oameni civilizați, ei nu mai foloseau brusturi, pietre sau ceramică pe post de hârtie igienică, așa cum făceau barbarii, ci foloseau bureți de mare. Bureții ăștia erau înfipți într-un băț, apoi erau lăsați acolo într-o găleată, de unde să îi poată prelua și folosi orice cetățean respectabil. Drăguț era că nu stătea nimeni să schimbe bureții ăia de fiecare dată, așa că ei erau folosiți și refolosiți până nu mai rămânea nimic din ei. Asta o dată, scriu colegii de la Pictofapte pe contul de Facebook . Sezonul rece aduce dupa sine noi oportunitati de a incerca bauturi calde cu arome speciale care sa mentina bunastarea si sa aduca un moment de rasfat la finalul unui an dificil. In spiritul sarbatorilor, va recomandam o serie de retete de bauturi calde care pot fi preparate in preajma Anului Nou sau la evenimente si ocazii speciale din timpul iernii, scrie urban.ro Pavel Avrămoiu, administratorul special al World Trade Center, a fost pus sub control judiciar, pentru 60 de zile, de Judecătoria Sectorului 1, potrivit datelor de pe portalul instantelor.Potrivit Parchetului, citat de Stiripesurse.ro, “in perioada septembrie 2019 – noiembrie 2021, inculpatul, în calitate de administrator special, respectiv director executiv al S.C. WTCB S.A., societate aflată în insolvenţă, cu atribuţii de administrare a patrimoniului societăţii, având totodată în gestiune mai multe bunuri, şi-a însuşit bunuri în valoare totală de 103.395 lei, în modalitatea achiziţionării acestora în numele şi din bugetul societăţii, iar în perioada aprilie – septembrie 2021, şi-a însuşit suma totală de 416.045 lei, în modalitatea ridicării banilor din casierie cu titlu de avans/avans spre decontare, justificând ulterior sumele respective prin emiterea unor decizii de acordare a unor prime băneşti lipsite de temei, scrie Financial Intelligence România pune în pericol termenul de finalizare al unui proiect major de infrastructură europeană de transport: Via Carpathia, care ar urma să lege 3 mări: Baltica, Mediterana și Marea Neagră.Proiectul traversează 7 state:Ungaria a anunțat recent că a finalizat, cu 5 ani mai devreme, tronsonul care îi traversează țara.Polonia mai are secțiuni de completat, cu termen de predare 2024.Grecia, Lituania și Slovacia își vor moderniza eventual autostrăzile deja construite.Bulgaria mai are de construit cam jumătate din traseul național, în principal între Vidin și Sofia, scrie Curs de Guvernare. Conform oamenilor legii, Posvirnin se afla sub influenţa drogurilor la momentul morţii sale. Defunctul închiriase un apartament cu familia.Anul viitor se anunță a fi unul complicat, în special din cauza pandemiei, a problemelor economice generate de aceasta, dar și a conflictelor geopolitice tot mai intense și a erodării democrației americane, avertizează analiștii influentului think-tank american Atlantic Council.Anul viitor va fi și el unul complicat, iar analiștii Atlantic Council au identificat 12 posibile riscuri cu care ne vom confrunta în mod direct sau indirect. Rata mică de vaccinare va genera noi variante COVID – Probabilitate ridicată Deși o mică parte a populației globului a primit cel puțin o doză de vaccin COVID, unele regiuni stau mai bine decât altele. În Africa, spre exemplu, doar 12% din populație a primit cel puțin o doză până în decembrie. Țările dezvoltate nu au reușit să își protejeze vecinii mai săraci. Coaliția globală umanitară COVAX a distribuit în țările cu venituri mici doar 400 de milioane de doze, mult sub ținta propusă pentru 2021 – 1,9 miliarde de doze, scrie Libertatea Miliarde de lei au fost cheltuite discreționar, în tot anul 2021, în achiziții directe, de multe ori de la firme cu tradiție în colaborarea cu banul public. Iar din datele pe care le avem la dispoziție în sistemul de achiziții publice reiese că cei mai mulți bani în întreaga țară au fost cheltuiți, fără organizarea de licitații, de administrația Sectorului 5 din București. 45 milioane de lei, în 788 de contracte. Și tot pe baza datelor din SEAP am întocmit și un clasament al achizițiilor publice, în București, în 2021, potrivit Buletin de Bucuresti Sociologi ai Gallup International măsoară fericirea globală în ultimul lor sondaj din acest an. DW a stat de vorbă cu preşedintele Gallup International, Kancho Stoychev, despre rezultate.Din 1979 membrii Gallup International Association (GIA), o asociaţie internaţională de institute de cercetare a pieţei şi opiniei publice, măsoară speranţa, fericirea şi aşteptările economice în întreaga lume. În privinţa anului 2022, Gallup International a descoperit că în ciuda evenimentelor din ultimul an oamenii se uită cu încredere spre viitor. 38% din omenire crede că anul 2022 va fi mai bun decât anul 2021. 28% aşteaptă un an şi mai greu iar 2% cred că 2022 nu va fi diferit de 2021. Indonezia este cea mai optimistă ţară din lume iar Turcia este cea mai pesimistă. Columbia este cea mai fericită ţară din lume iar Afganistanul cea mai nefericită, scrie DW Ministerul Educației vrea să modifice Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), instituția care acreditează și evaluează școlile din România printr-un proiect contestat de mulți experți în educație. Proiectul pus în dezbatere publică în urmă cu două săptămâni arată că ARACIP va avea un număr de 75 de posturi, de trei ori mai mult decât în prezent. Aceste posturi vor fi finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.Proiectul mai prevede că ARACIP va avea un consiliu format din 14 membri permanenți cu drept de vot, precum și 4 membri observatori fără drept de vot. Toți acești membri sunt din Ministerul Educației, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Consiliul Elevilor, Asociația Școlilor Particulare, Federația Națională a Părinților și sindicate, scrie Europa Liberă Suma uriașă cu care a fost prejudiciat bugetul. DNA Timișoara a anunțat, astăzi, că i-a trimis în judecată pe Laszlo Lihor, care a fost șef Serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Timiș, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată, fals informatic în formă continuată și 25 de persoane fizice care au beneficiat ilegal de pensie de handicap. ”În perioada 2013-2020, în exercitarea funcției de șef al Serviciului Evidență Drepturi Persoane cu Dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș, inculpatul Lihor-Laza Laszlo Andras ar fi pretins și primit de la mai multe persoane (o parte din ele inculpate în prezenta cauză), prin intermediari, sume de bani cu titlul de mită, cuprinse între 500 – 2.600 de euro/persoană, primind în total 51.195 euro, pentru a întocmi formalitățile necesare obținerii indemnizației de încadrare în grad de handicap, în condițiile în care acestea nu erau îndreptățite să beneficieze de aceste drepturi”, scrie PressAlert.