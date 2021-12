Fiscalitate 2022. 21 prevederi pentru firme și persoane fizice: de la zile libere, la SAF-T, TVA redusă la cărți electronice, salariul minim și pensiile

* Aveti linkuri pentru mai multe detalii pe cuvintele cheie la majoritatea măsurilor de mai jos





1. Zile libere în 2022

Așadar, în 2022 vor fi 15 zile nelucrătoare (sărbători legale), dar numai 9 vor fi în cursul primelor cinci zile ale săptămânii, adică în cele lucrătoare.





2. Raportarea în SAF-T de la 1 ianuarie pentru marii contribuabili

Toți vor beneficia de o perioadă de grație la depunerea SAF-T: de 6 luni.





3. Vouchere de vacanță

Bugetarii vor primi vouchere de vacanță în valoare de 1.450 lei/salariat.





4. TVA 5% pentru cărțile electronice









5. Reduceri de impozite pentru companiile bine capitalizate

Practic vor beneficia societățile care își mențin capitalul propriu pozitiv și la un nivel de cel puțin jumătate din capitalul social vor putea primi o reducere a impozitului de 2% anual, conform celor de la PwC România . În plus, companiile vor putea beneficia de o bonificație mai mare din impozitul datorat dacă își majorează capitalul propriu față de anul precedent. Reducerea poate ajunge la maximum 15% dacă toate condițiile sunt îndeplinite.





6. Salariul minim în 2022 și plafonul la Declarația unică

Cei care depun Declarația Unică, acum vor avea un nou plafon: 30.600 lei (12 salarii minime).





7. Statul nu ar trebui să mai ceară copii după documentele pe care le are, din 2022

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.





8. Punct de pensie mai mare cu 10% și se oferă un ajutor financiar pentru încălzire

• Se acordă unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022.





Ajutorul financiar să se acordă diferențiat, astfel:









9. Cresc alocațiile pentru copii

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2022, crește la 600 de lei și alocația pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani.





10. TVA 5% pentru livrarea lemnelor de foc

TVA de 5% pentru livrarea lemnelor de foc către persoane fizice și juridice se aplică din 12 decembrie, dar o menționăm aici deoarece cele două legi sunt destul de noi (L286/2021 și L287/2021). Prin lemne de foc se înțelege livrări de trunchiuri, butuci, vreascuri, rămurele și altele similare.





Sub semnul întrebării dacă le vom vedea finalizate în 2022

De neînțeles, totuși, de ce un lucru bun pentru mediul de afaceri a fost amânat. (De ce este un lucru bun etc. vedeți în link-ul din cuvintele cheie din această secțiune)





Măsuri din OUG Trenuleț

14. Pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti CASS

Concomitent s-a eliminat obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (D205).





15. TVA 5% pentru energia termică: 5 luni și intră în vigoare de la 1 ianuarie

În același timp, având în vedere impactul bugetar al introducerii cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, este necesară limitarea aplicării, doar la sezonul rece, respectiv pentru perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.





16. TVA 5% pentru locuințe sub 140.000 euro

Pe baza acestui registru se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA.





17. Se reincriminează fapte de evaziune fiscală

18. Tichetele cadou oferite angajaților: plafon neimpozabil de la 150 la 300 lei

Se propune eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.





19. Tichete cadou doar pentru proprii angajați





Începând cu 1 ianuarie, tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați. Acordarea către terți a tichetelor cadou se interzice.





20. e-Factura și pentru produsele cu risc fiscal ridicat

Ordinul ANAF va trebui emis în 30 de zile.





21. Cheltuielile deductibile pentru crește/grădinițe

