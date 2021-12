Mihai Tătăran, antreprenor: Ca cetățean sunt extrem de nemulțumit de ceea ce au făcut autoritățile: bâlbe incredibile legate de obligativitatea vaccinarii, ceea ce a dus la o polarizare și la un eșec al vaccinarii

”E nevoie să fii mult mai agil decât până acum un an sau doi. Timpul de așteptare pentru un răspuns la o ofertă de exemplu sau de câte ori încerci un proiect sau o idee, ei bine toate astea s-au comprimat. Lumea se mișcă la o altă viteză. De asemenea, banii din elicopter: extrem de mulți bani tipăriții, probabil inițial cu o idee bună în spate (repornirea economiilor blocate câteva luni de lipsa cererii și a ofertei – simultane); dar deja de câteva luni probabil e doar un mecanism care merge din inerție. Rezultatul este foarte vizibil: se scumpesc multe, cresc salariile, si nu e la fel de ușor să păstrăm ritmul creșterii de prețuri la serviciile noastre”, spune antreprenorul timișorean în IT Mihai Tătăran într-o discuție cu HotNews.ro









M.T.: Nu as spune ca am avut probleme deosebite, pentru ca lucram totusi in servicii IT, dar exista si aici provocarile specifice. Si as mentiona una mai subtila dar cu impact semnificativ pe termen lung: lenta dar evidenta modificare a retelelor sociale, informale, din cadrul organizatiilor – retele informale care inainte de pandemie reprezentau un catalizator al creativitatii (acele intalniri din intamplare la cafea sau in bucatarie, acele afinitati intre colegi care nu lucreaza direct pe proiect niciodata dar care invata unul de la altul, etc.), si care au disparut complet.







Rezultatul: incet dar sigur, dispar niste izvoare de creativitate. Evident, tocmai concepem un plan care iti propune sa: identifice acele retele informale, apoi sa le catalizeze in acest mediu de lucru online sau hibrid.

Business-ul a fost ceva mai bun decat asteptarile de la inceputul anului 2021. Mai ales din cauza pandemiei, multi clienti au restrans bugetele de investitii in 2020, dar am reusit sa recuperam cu cateva surprize in 2021.Nu e operationala, a ramas la stadiul de idee.Da, clar sunt: e nevoie sa fi mult mai agil decat pana acum 1-2 ani. Timpul de asteptare pentru un raspuns la o oferta de exemplu, cat timp sau de cate ori incerci un proiect sau o idee, ei bine toate astea s-au comprimat. Lumea se misca la o alta viteza.De asemenea, banii din elicopter: extrem de multi bani tipariti, probabil initial cu o idee buna in spate (repornirea economiilor blocate cateva luni de lipsa cererii si lipsa ofertei – simultane); dar deja de cateva luni probabil doar un mecanism care merge aiurea din inertie. Rezultatul este foarte vizibil: se scumpesc multe, cresc salariile, si nu e la fel de usor sa pastram ritmul cresterii de preturi la serviciile noastre.n primul rand ca cetatean sunt extrem de nemultumit de ceea ce au facut autoritatile. In special: modul de a comunica si de a gestiona relatia cu cetatenii, cu balbe incredibile legate de obligativitatea vaccinarii – lucru care a dus imediat la o polarizare si la un esec al vaccinarii; apoi lipsa de strategie de aparare impotriva campaniilor de dezinformare extrem de prezente. Daca la a doua problema mai inteleg – in general omenirea nu stie cum sa trateze “fake news”, dezinformarea in genereal – la prima problema este foarte grav pentru ca toata puterea era in mana autoritatilor.Ca proprietar de afacere, lucrurile astea ma afecteaza indirect: in continuare noi avem multe cazuri grave si multi decedati, prin urmare impresia generala este proasta si deci lumea reia viata de dinainte mult mai greu. De asemenea, imaginea in afara tarii este foarte proasta. Altfel, dpdv financiar, datorita derapajelor bugetare, ma astept la cresteri de impozite si s-ar putea ca ele sa vina acum pe final de an.Vad perspective proaste in tot ceea ce inseamna sfera de influenta a autoritatilor. Avem perspective bune in ceea ce priveste actiunile noastre, ce putem genera noi. Pe scurt, ma astept sa crestem semnificativ cifra de afaceri dar costurile de a face business in Romania sa creasca substantial.