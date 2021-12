Blue Air își reduce programul de zbor pentru ianuarie - februarie 2022 și adaugă 50 de noi destinații pentru vara anului viitor

Ca urmare a restricțiilor de călătorie impuse de țările europene, Blue Air este nevoită să reducă programul de zbor în lunile ianuarie și februarie 2022 pentru a se adapta la nivelul redus al cererii, a transmis miercuri compania într-un comunicat. Blue Air observă un comportament prudent din partea pasagerilor în această perioada.“Observăm că, din cauza restricțiilor de calatorie, foarte mulți pasagerii își reprogramează călătoriile din lunile ianuarie și februarie, concentrându-se pe rezervarea vacanțelor de preajma sărbătorilor de Paște și din vară.” spune Oana Petrescu, Director General Blue Air.







Pasagerii pentru care este esențial să zboare în perioada afectată de restricții care urmează, se pot baza în continuare pe orarul de zbor Blue Air ajustat pentru a menține cursele pentru care există cerere.







Blue Air își va calibra programul de zbor, reducându-și serviciile la un minim de operațiuni până la sfarsitul lunii februarie 2022 și concentrându-se pe Programul de Vară 22 cu o capacitate crescută, cu rețea extinsă și flota reînnoită.





Începând cu aprilie 2022, Blue Air se așteaptă la un mediu de călătorie mai sigur, o creștere puternică a cererii și un apetit puternic pentru călătoriile de Paște și de vară.







Blue Air este pregătită să răspundă cererii semnificative a pasagerilor săi cu peste 50 de destinații noi adăugate la programul de vară, capacitate sporită, o flotă reînnoită de Boeing 737-8 MAX de ultimă generație și o infrastructură digitală îmbunătățită, care va oferi clienților săi experiența The Better Way to Fly.Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air: Înțelegem impactul pe care acest nou val de pandemie îl are asupra clienților noștri și asupra planurilor lor pe termen scurt, așa că am pregătit o listă de inițiative noi pentru a raspunde cat mai bine nevoilor lor. Am renunțat la taxa de modificare pentru toate rezervările noi efectuate prin aplicatia mobila Blue Air pana la sfarsitul anului și, totodata, oferim o rambursare complet automată de 120% in portofelul Blue Air pentru anulările determinate de valul Omicron din perioada 27-30 decembrie, pentru călătorii până la sfârșitul lunii martie. În plus, am consolidat cât de mult am putut resursele centrului nostru de suport clienți și ale chat-ului web pentru a putea gestiona eficient numărul mare de apeluri așteptat în primele 3-4 săptămâni ale anului.