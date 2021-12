Datori cu un miliard și ceva de euro către Banca Mondială din împrumutul din 2009. În 2022 trebuie să plătim 611,3 milioane euro

În teorie, scăpăm de împrumutul ăsta în 2023. În practică, nu am scăpat pentru că datoria s-a tot rostogolit. Adică s-au împrumutat alți bani pentru a plăti acei bani.• Așa cum explicam anul trecut: E ca și cum îi ești dator lui Ionel cu 100 de lei și te duci să te împrumuți la Gheorghe cu 100 lei ca să plătești banii lui Ionel. În cazul statului, acel Gheorghe îți cere și o dobândă. Adică de la Gheorghe ai luat 100 lei plus un anumit procent dobândă. Deci vei datora mai mult. Când faci frecvent asta, împrumut pentru un alt împrumut, datoria ta crește, că intervin dobânzile.• La finalul lunii octombrie 2021 datoria publică era de 552,3 miliarde lei. În 2020 era 499,8 miliarde. Ca procent din PIB este sub 50%t, dar să nu uităm că se raportează la PIB nominal, adică inflația "s-a jucat" cu procentul.Banca Mondială e singura instituție către care mai avem de dat bani, deoarece către UE și FMI a fost achitat totul, ultimele rate fiind în 2019 (UE), respectiv 2015 (FMI).În 2023, ultimul an, va trebui să plătim 404,4 milioane euro.Când o să tragem linie în 2023, vom constata că în total, către cele trei instituții am plătit dobânzi și comisioane de 1,458 miliarde euro.Reamintim că în anul 2009 România a luat un împrumut stand-by pe 24 de luni, în valoare de 12,95 miliarde de euro de la Fondul Monetar International, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde acordat de FMI, UE și Banca Mondială.Din acest aranjament cu FMI au fost trase șapte din cele 8 tranșe prevăzute, însumând 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde euro). În ceea ce privește cea de-a 8-a tranșă, aceasta a fost considerată, la solicitarea autorităților române, ca fiind de tip preventiv și, în contextul evoluțiilor macroeconomice favorabile, nu a fost trasă.