Regimul fiscal al sponsorizărilor: Se îngreunează deducerea și se limitează la 6 luni după închiderea exercițiului, perioada de ”redirecționare” / Exemplu de calcul

a) Pentru plătitorii de impozit pe profit, cheltuiala cu sponsorizarea este integral nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, însă reduce impozitul pe profit datorat la plată cu cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri anuală, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.

b) Pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderii, sponsorizările reduc impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de până la 20% din impozitul pe venit datorat în trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile de sponsorizare.

- Sponsorizările efectuate în condiția legii sponsorizării rămân cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, însă diminuează impozitul pe profit de plată în cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri anuală, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.

- Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, se păstrează reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii în procentul de 20% din impozitul pe venit datorat în acel trimestru.

După închiderea exercițiului financiar și depunerea declarației de impozit pe venit pentru trimestrul al IV lea, contribuabilul calculează plafonul de reducere a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru întreg exercițiul financiar, iar dacă valoarea sponsorizărilor depășește suma de 20% din impozitul la care se putea aplica reducerea, contribuabilul poate ca în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV lea, să redirecționeze diferența de sponsorizare.











Tot începând cu data de 01 ianuarie 2022, se pot diminua impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderii cu cheltuieli de sponsorizare/mecenat, la data efectuării sponsorizării, numai dacă diferența dintre procentul admis al valorii sponsorizării diminuat cu sumele reportate are o valoare pozitivă.





De exempl u, la calculul impozitului pe profit pentru anul 2022, cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit este suma teoretică de 1.000 lei. Dacă din perioada anterioară se reportează și se diminuează o sumă teoretică de 700 lei, pentru anul 2022 se poate diminua impozitul pe profit doar cu suma de 300 lei.





Într-o altă situație teoretică, dacă suma reportată din perioada anterioară este mai mare decât 1.000 lei, în exemplul nostru, pentru sponsorizarea aferentă anului 2022 nu se reportează și nu se deduce în perioada următoare nicio sumă.





Măsură tranzitorie:

