Va scumpi de luni Banca Centrală creditele, mărind dobânda-cheie? Toți analiștii cu care am discutat pariază pe ”da”/ Ratele dobânzii cheie sunt larg utilizate de persoane fizice și de firme

​Luni, 10 ianuarie, cei membri ai boardului Băncii Naționale se vor întruni pentru a lua o decizie de politică monetară: să crească, să scadă sau să mențină dobânda-cheie a Băncii Naționale. Asemenea decizii se iau după ce membrilor din CA al BNR li se prezintă analizele făcute anterior de membrii Comitetului de Politică Monetară, format din 10 membri. Dobânda de referință este foarte importantă, fiind utilizată pe larg de persoane fizice, companii, bănci și de alte organizații la nivelul întregului sistem economic. HotNews a stat de vorbă cu mai mulți economiști-șefi din bănci, toți cei cu care am discutat fiind convinși că luni BNR va crește dobânda-cheie.

Vă spuneam că dezbaterile din cadrul ședințelor de politică monetară din BNR au la bază un set de documente (de analize) făcute de cei 10 membri ai Comitetului de politică Monetară din BNR. Acest cComitet se ocupă de stabilirea coordonatelor strategice ale politicii monetare, de obiectivele ei pe orizonturi diferite de timp, propunând de asemenea măsuri de îmbunătățire și de creștere a eficacității politicii monetare.

Discuțiile ședinței pornesc de la aceste analize, iar minutele acestor discuții sunt publicate de Banca Centrală la două săptămâni după luarea deciziei.

Ratele dobânzilor de referință sunt larg utilizate de persoane fizice și de firme la nivelul întregului sistem economic.



De exemplu, băncile le utilizează atunci când acordă împrumuturi clienților persoane fizice sau companii.



O bancă ar putea accepta să împrumute bani unei companii la o rată a dobânzii convenită, stabilită la o anumită rată a dobânzii de referință plus 2%, ceea ce înseamnă că respectiva companie ar plăti o dobândă cu 2% superioară ratei de referință actuale. Așadar, costul împrumutului crește dacă rata dobânzii de referință se majorează și scade dacă rata dobânzii de referință se reduce. În acest caz, rata dobânzii de referință poate constitui o referință fiabilă, independentă și relativ simplă pentru toate părțile implicate.



Companiile, (dar și băncile ori alte organizații) pot utiliza, de asemenea, ratele dobânzilor de referință pentru a evalua poziții bilanțiere; cu alte cuvinte, aceste rate permit unui contabil să calculeze mai ușor care este, în ultimă instanță, valoarea organizațiilor (mai exact, a activelor financiare pe care acestea le dețin).



Ratele dobânzilor de referință sunt, de asemenea, utilizate în operațiuni financiare mai complexe, precum emisiunea de titluri de valoare cu dobândă variabilă, opțiuni, contracte forward și swapuri.



Alte utilizări ale ratelor dobânzilor de referință includ: calcularea penalităților pentru descoperirile de cont aferente conturilor de numerar, calcularea dobânzilor pentru unele depozite ale persoanelor fizice și acordul privind dobânzile la credite ipotecare și împrumuturi pe segmentul de retail.

BCR:crestere de 50 de puncte de baza

Raiffeisen Bank: Ne asteptam ca BNR sa creasca pasul de intarire a politicii monetare la 50 bp

ING Bank: Ne așteptăm ca Banca Națională să mărească dobânda cheie de la 1,75% la 2,25%

Pe 10 ianuarie vedem o crestere de 50 de puncte de baza a dobanzii cheie la 2.25% si o largire a coridorului simetric al facilitatilor permanente la +/-100 puncte de baza, cu rata la facilitatea de credit ajungand la 3.25%.Vedem dobanda cheie la 3.00% la finalul anului 2022 si cursul EUR/RON la 5.08, spune Ciprian Dascălu, economistul șef al BCRNe asteptam ca BNR sa creasca pasul de intarire a politicii monetare la 50 bp in sedinta din 10 ianuarie. Celelalte banci centrale din regiune (din Polonia, Cehia si Ungaria) au crescut dobanda de politica monetara foarte rapid (de la un nivel mai scazut decat in Romania), aceasta fiind acum cu mult peste nivelul din Romania, in conditiile in care Romania este singura tara din regiune (sau chiar din UE) cu deficite gemene (deficit bugetar si de cont curent) foarte mari. Perspectivele inflatiei s-au deteriorat si incertitudinile cu privire la evolutia acesteia sunt foarte mari (nu este exclus sa vedem in 2022 o inflatie de peste 10%). Chiar daca natura socului inflationist este una exogena (preturile la energie in special), dimensiunea puseului inflationist reclama o reactie rapida a politicii monetare. Ne asteptam ca dobanda de politica monetara sa atinga in 2022 un nivel de 3.5%, dar nu ar trebui sa ne suprinda deloc un nivel mai ridicat, ne-a transmis Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank.Ne așteptăm ca Banca Națională să mărească dobânda cheie de la 1,75% la 2,25%. De asemenea anticipăm extinderea coridorului format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale, spune Valentin Tătaru, economistul șef al ING Bank România.O creștere mai mare a dobânzii cheie nu ar trebui exclusă având în vedere că România are în momentul de față cea mai mică dobândă cheie dintre țările cu care ne comparăm de obicei (Cehia, Ungaria, Polonia). Având în vedere și contextul macroeconomic (deficite gemene considerabile) această situație nu poate persista prea mult, însă este mai probabil ca decalajul să fie recuperat gradual pe parcursul anului și nu într-o singură ședință.Vedem dobânda cheie la 3,5% la sfârșitul anului iar facilitatea de creditare la 4,5% - facilitate pe care o anticipăm a redeveni relevantă în special în prima jumătate a anului.În privința cursului euro/leu, nu anticipăm fluctuații semnificative ci o stabilitate foarte aproape de 4,95 pentru mare parte din 2022. În măsura în care inflația o va permite, o ușoară depreciere spre 5,00 ar putea fi tolerată spre finalul anului.