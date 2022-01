Florian Libocor, BRD: Cele mai mari provocări în acest an vor fi în zona reducerii dezechilibrelor intern și extern, stabilizării prețului utilităților și echilibrării pieței muncii

”O creștere a ratei dobânzii de politică monetară este, cred, suficient de certă. În modul cel mai probabil pasul va fi similar cu ceea ce deja știm (0.25 pp), însă un pas mai mare (de până la 0.50 pp) nu trebuie total exclus. Diferențialul dobândă-inflație este consistent iar așteptările indică menținerea sau chiar creșterea acestuia în orizontul următoarelor 6 luni”, a explicat pentru HotNews economistul șef al BRD-SG, Florian Libocor.





În opinia sa, extinderea coridorului ratelor dobanzilor facilitatilor permanente (pana la 1 pp) este o alta componenta foarte probabila a deciziei din 10 ianuarie a BNR. Mentinerea caracterului simetric al coridorului nu trebuie asumata ca fiind neaparat certa. Intr-un context asimetric, la modul general vorbind (social, politic si economic), o conduita/abordare simetrica nu trebuie sa fie neaparat implicita (fara a fi neaparat gresita), crede economistul citat. Fermitatea controlului lichiditatii de pe piata monetara va fi probabil accentuata, mai precizează Libocor.



Rep: Dar cursul euro/leu?



Florian Libocor: Pe scurt, am incredere in leu. Intotdeauna am avut incredere in leu. In acest moment testarea sau chiar depasirea marginala a pragului de 5 lei/euro este posibila insa la fel de posibila este si revenirea sub acest prag (chiar daca pare improbabila). Piata valutara va fi probabil volatila insa in limitele normale si fara a genera incertitudini. Cred ca cele mai mari provocari in acest an vor fi in zona reducerii dezechilibrelor intern si extern, stabilizarii pretului utilitatilor si echilibrarii pietei muncii. Da, fara a mentiona pandemia. Aceasta se va termina si odata cu ea tot noianul de scenarii apocaliptice. Am tot respectul pentru toate breslele, insa actualul “spectacol” trebuie sa se incheie.





N.Red: Opinia d-lui Libocor este una personală, fără să angajeze instituțiile cu care acesta poate fi asociat.



In acest moment avem in vedere (vezi REO Autumn 2021) o majorare a ratei dobanzii de politica monetara cu 1.25 pp, pana la 3.0 pp in acest an. Aceasta predictie sa bazeaza pe toate informatiile publice disponibile pana la data redactarii raportului. In mod cert vor exista informatii noi iar in primavara vom vedea daca mentinem sau modificam estimarea. Un lucru este cert: inflatia este foarte sus iar motoarele care au generat aceasta situatie au fost preponderent de alta natura decat monetara.