10 tendințe din piața imobiliară valabile pentru acest an / Cresc prețurile locuințelor cu livrare în următorii 2 ani din cauza scumpirii materialelor și a întârzierii livrărilor

Cele mai căutate case cu teren au un spațiu de office dedicat, în condițiile în care mai mulți cumpărători își doresc sa continue să lucreze de acasă, cel puțin ocazional. De asemenea, cresc prețurile solicitate pentru locuințele care vor fi finalizate în următorii 2 ani din cauza creșterii prețurilor materialelor dar și a întârzierii livrărilor. Acestea sunt doar două din cele 10 analizate într-un raport lansat miercuri.







Cele 10 tendințe sunt:







1. Crește progresiv dobânda la creditele ipotecare

2. Scade accesibilitatea achiziționării locuințelor prin credit

3. Cumpărătorii tineri, aflați la prima achiziție, vor fi primii afectați

4. Construcțiile noi vor fi în continuare preferate la achiziție

5. Creșterea cererii de apartamente va încetini

6. Cererea pentru terenuri libere și casele cu teren se menține ridicată, ca efect al prelungirii pandemiei și al preferințelor cumpărătorilor pentru zone rezidențiale liniștite, cu densitate demografică scăzută, într-un mediu verde

7. Cresc într-un ritm crescut prețurile solicitate pentru locuințele care vor fi finalizate în următorii 2 ani din cauza creșterii prețurilor materialelor dar și a întârzierii livrărilor

8. Scade oferta existentă în piața secundară

9. Cumpărătorii nu mai vând proprietățile pe care le dețin deja și le transformă în investiție imobiliara sau le transmit membrilor familiei

10. Cele mai căutate case cu teren au un spațiu de office dedicat, în condițiile în care mai mulți cumpărători își doresc sa continue să lucreze de acasă, cel puțin ocazional





Raportul, realizat de compania ValorEasy, analizează piața imobiliară din cele mai importante orașe din România. Scăderea continuă a ofertei, care a înregistrat minimuri istorice pe piața secundară, a dus la creșterea presiunii de preț asupra cumpărătorilor. Astfel, prețul mediu de tranzacționare în marile orașe a crescut în 2021 cu până la 10%, comparativ cu 2020 când creșterile au fost mai moderate din cauza pandemiei. Totuși, de remarcat că cererea a stagnat în ultimul trimestru al lui 2021, iar cele mai mari trei piețe au scăzut ca pondere totală din vânzări.







Scăderea ofertei a dus la creșterea presiunii asupra cumpărătorilor





În ultimul trimestru din 2021, în piața secundară din cele 10 orașe mari analizate, au fost scoase la vânzare pentru prima dată numai 6.200 de apartamente, un minim istoric înregistrat în ultimii 5 ani. Comparativ cu trimestrul IV al anului anterior, au fost oferite în piața secundară cu 10% mai puține apartamente. Evoluția negativă se datorează scăderilor din principalele două piețe imobiliare, București (-30%), respectiv Cluj-Napoca (-23%) (sursa date: ValorEasy).







Prețul mediu de tranzacționare în marile orașe a crescut în 2021 cu 10%





Cererea a stagnat în ultimul trimestru, piețele mari scad ca pondere în vânzări









Pe fondul acestor fenomene, este de așteptat ca în 2022 să avem evoluții precum creșterea progresivă a dobânzii la creditele ipotecare, și o scădere a accesibilității achiziționării locuințelor prin credit. Chiar dacă creșterea cererii de apartamente va încetini, cererea pentru terenuri libere și locuințele unifamiliale se va menține ridicată, ca efect al prelungirii pandemiei și al preferințelor cumpărătorilor pentru zone rezidențiale liniștite, cu densitate demografică scăzută, într-un mediu verde.Dorel Niță, director executiv ValorEasy, evaluator autorizat: “Presiunea asupra persoanelor care caută o locuință a crescut, în condițiile creșterii cererii, resimțită pe parcursul întregului an. Un factor determinant al scăderii ofertei din piața secundară este legat de faptul ca persoanele interesate de achiziția unei noi proprietăți (în principal de apartamentele cu 3-4 camere și case) nu mai vând proprietățile pe care le dețin deja și le transforma în investiții imobiliare sau le transmit membrilor familiei. Scăderea ofertei în piața secundară nu a fost compensată de locuințele noi finalizate. Constatăm o tendință de încetinire a construcțiilor rezidențiale, în ultimii 3 ani.”Oferta din piața primară s-a menținut la același nivel în primele trei trimestre din 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, aproximativ 50.000 de locuințe finalizate la nivel național (sursa date: INS).Dorel Niță: “Creșterea deficitului de locuințe disponibile la vânzare a condus din nou la majorări semnificative de preț. Prețul mediu de tranzacționare al apartamentelor din piețele secundare monitorizate permanent de ValorEasy (București și principalele zece piețe imobiliare locale) a crescut în trimestrul patru al anului 2021 cu pana la 10% comparativ cu anul anterior, după ce, la sfârșitul anului 2020, se înregistrase o creștere moderată, ca efect al pandemiei. Rata scăzută a dobânzii pentru creditul ipotecar, procentul ridicat de populație care deține deja o locuință în proprietate și economiile personale au condus la creșterea rapidă a prețurilor în 2021.”Conform datelor colectate de ValorEasy, Cluj-Napoca ocupă în continuare prima poziție în top, cu un preț mediu de tranzacționare al apartamentelor în piața secundară de 1.650 de euro pe metru pătrat util. Pe următoarele locuri se situează Bucureștiul (1.500 de euro), Timișoara (1.420 de euro), Constanța (1.380 de euro), Brașov (1.250 de euro), Craiova (1.200 de euro), Iași și Oradea (1.080 de euro), Sibiu (1.000 de euro), și, în cele din urmă, Ploiești (960 de euro).2021 a fost anul cu cea mai intensă activitate de tranzacționare din ultimii 5 ani: anul trecut a fost un an bun pentru cei care si-au vandut locuințele, cererea depășind 180.000 de unități individuale vândute la nivel național, o creștere anuală de 49%, echivalentul a aproximativ 60.000 de unități (sursa date ANCPI). Această creștere importantă a fost susținută de vânzările apartamentelor din piața primară (proiecte rezidențiale). Din cele 180.000 de unități individuale vândute, estimăm că cel puțin 140.000 reprezintă tranzacții cu apartamente.Totuși, în ultimul trimestru din 2021, cererea a stagnat comparativ cu 2020, înregistrându-se un număr similar de unități individuale vândute (48.000). De remarcat și faptul că cele mai mari trei piețe in 2020 (București, Ilfov, Cluj) au înregistrat scăderi ale ponderii unităților vândute în total național, de la 44% în 2020, la 39% în 2021.