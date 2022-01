Secretar de stat din Finanțe: Sunt 80.000 de IT-ști salariați. Restul de 320.000 sunt probabil în zona de microîntreprinderi, PFA și așa mai departe

„Din perspectivă bugetară nu este neapărat o sarcină extrem de grea pe umerii bugetari. Eu am văzut estimările făcute în mediul public. Vorbim de 400.000 de IT-ști. Diferența de 320.000 de IT-ști probabil sunt în zona de microîntreprinderi, PFA și așa mai departe”, a mai afirmat secretarul de stat.











"Nu considerăm că la acest moment facilitățile din construcții (nu se plătesc impozit pe venit, contribuții la sănătate și la Pilonul II n.r.) și IT (nu se plătește impozit pe venit n.r.) trebuie eliminate. Sunt unele facilități care vor fi adaptate și ajustate. Ar trebui ca valoarea adăugată rezultată din IT să fie valorificată din România în străinătate sau din România în România și nu doar să fim forță de muncă pentru ceea ce înseamnă companiile IT din afară. Aici ar trebui o ajustare. Nu înseamnă eliminarea facilității, ci o ajustare", a spus Câciu.



„Eu cred că se face mai mult zgomot pentru că este un subiect care este preluat cu mare dorință de către mediul public. Este mic, în termeni financiari. Din perspectivă bugetară nu este o măsură care să afecteze în mod semnificativ. Nu poate fi comparată în termeni financiari cu facilitatea de la constructori”, a spus Chitu.• Noi când am scos datele am văzut că avem doar 80.000 de IT-ști care sunt salarizați. Despre asta vorbim.• Nu pot să fac predicții cu privire la deciziile politice în zona aceasta. Ele nu sunt foarte importante în termeni financiari din perspectivă bugetară. Sunt importante, evident, la nivel individual.