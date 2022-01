Impozitarea multinaționalelor. Secretar de stat: Vom avea un impact bugetar pozitiv în urma aplicării acestui mecanism de taxare suplimentară/ O creștere de 5% vom vedea cum ne va afecta din perspectiva competitivității

„Dacă luăm în calcul microîntreprinderile și celelalte facilități și deduceri suplimentare la impozit pe profit ajungem undeva sub 10% cotă efectivă. O creștere de 5% vom vedea cum ne va afecta din perspectiva competitivității”, a spus el, în cadrul unei conferințe organizată de EY România.Din perspectivă tehnică, spune Chitu, suntem abia la început pentru că mecanismul nu este unul foarte ușor.„Nu este un mecanism care a mai fost implementat anterior. Noi, împreună cu colegii din ANAF, va trebui să asigurăm capacitatea administrativă pentru implementarea acestui noi impozit, ca să spun așa”, a explicat el.• Mecanismul este unul total diferit față de ce-am avut până acum. Pleacă de la raportări contabile, raportări financiare, iar noi va trebui să vedem cum vom ajusta raportările financiare astfel încât acest calcul să poată fi făcut automat.• Noi am avut o serie de analize să vedem care va fi impactul bugetar. Dacă va fi unul pozitiv semnificativ sau nu. Se pare că vom avea un impact pozitiv în urma aplicării acestui mecanism de taxare suplimentară.„Ce nu poate fi estimat la acest moment este cum ne va fi afectată competitivitatea țării noastre în a atrage investiții străine pentru că, până nu demult, unul dintre argumentele pentru care erau făcute investiții în România se referea la cote de taxare mai mici”, a mai afirmat Alin Chitu.• Mai avem o problemă tehnică pentru că cota efectivă de impozit pe întreprinderi este una foarte mică în România. Dacă luăm în calcul microîntreprinderile și celelalte facilități și deduceri suplimentare la impozit pe profit ajungem undeva sub 10% cotă efectivă. O creștere de 5% vom vedea cum ne va afecta din perspectiva competitivității.„Cred că abordarea pe care am avut-o până acum și în cadrul negocierilor în OECD precum și în cadrul discuțiilor din ECOFIN cu privire la cest aspect este una constructivă în care vom susține soluția și compromisul european. În cadrul acestui compromis ne vom susține în continuare pozițiile pe care ni le dorim să le avem în așa fel încât să afectăm cât mai puțin competitivitatea țării noastre”, a mai afirmat secretarul de stat.• Evident, am trecut într-un alt stadiu al dezvoltării economice în România, în ciuda pesimismului pe care îl afișăm cu toții.„Suntem departe de anii 1990 - 2000, în care atrăgeam investiții străine printr-un cost al muncii foarte redus și printr-o taxare foarte redusă. Cred că suntem într-o altă fază de dezvoltare și probabil că probabil nu ne va afecta atât de mult implementarea unui astfel de mecanism”, a mai arătat Alin Chitu.Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a spus recent că adoptarea și implementarea directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE este un obiectiv prioritar și pentru România, “de aceea vom pregãti toate mãsurile necesare implementãrii acesteia chiar de la 1 ianuarie 2023”.“Miniștrii de Finanțe au fost invitați sã confirme, la nivel politic, prioritatea acestui dosar și necesitatea transpunerii în legislația UE, pânã la 1 ianuarie 2023, a regulilor internaționale agreate în Cadrul Incluziv al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economicã (OCDE). Directiva asigurã o cotã minimã efectivã de impozitare de 15% pentru activitãțile globale ale multinaționalelor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.