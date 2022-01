Vasile Ghețău: Generația din 1961 a fost ultima care a asigurat înlocuirea populației / Despre scăderea natalității și dificila decizie de a aduce pe lume un copil

​​Ioana Simionescu admite că nu vrea copii. Are 26 de ani, a terminat o facultate și se pregătește pentru doctorat. ”Mai întâi să mă realizez eu, profesional, ca să am ce să-i ofer!”, zice. Nu vreau să aduc pe lume un pui de om care să se simtă frustrat față de ceilalți că ei au și el nu. Asta fără să mai spun că o colegă de-a mea, proaspătă mămică, are interdicție medicală să alăpteze și o costă laptele praf de-o rupe! Doar laptele, fără celelalte...”, spune Ioana. Cert e că, din păcate, peste 70% dintre cuplurile din România spun că nu își (mai) doresc deloc copii, invocând rațiuni financiare. Pentru ca o națiune să nu dispară în timp, e nevoie ca o femeie să aducă pe lume cel puțin 2,1 copii, au calculat statisticienii.”Generația din 1961 a fost ultima care a asigurat nivelul de înlocuire. Toate celelalte generații au descendența finală sub nivelul de înlocuire”, a explicat zilele trecute la o conferință profesorul Vasile Ghețău.