​Business report ​Maramureșeanul din administrația prezidențială de la Kiev. 9 fenomene naturale la care merită să te uiți. Campioni la aritmetica mentală. BRD Finance ar urma să se desfiinţeze. Pactul de neagresiune, încălcat în Coaliție

Maramureșeanul care e în administrația prezidențială de la Kiev: „România nu trebuie să-și facă griji, dacă-și face datoria de bun vecin” ● Ploaia care va veni ● Look up! 9 fenomene naturale la care merită să te uiți ● Administrația Fritz, contract de consultanță, prin încredințare directă, pentru un apropiat al lui Dacian Cioloș ● Copiii care pot face calcule mai repede decât poți testa la calculator ● Top 16 greșeli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie să eviți ● În 1912, la fiecare o sută de locuințe din România se găseau două colibe săpate în pământ, cu acoperiș din lut ● Aurescu: Rusia se poate convinge că nu e nimic ascuns la Deveselu, dar pe bază de reciprocitate ● Controverse politice și disperări ale antreprenorilor ● Surse: BRD Finance, deţinut în proporţie de 49% de către BRD, ar urma să se desfiinţeze ● Pactul de neagresiune, încălcat în Coaliție. Marcel Ciolacu vrea să spargă unitatea PNL ● Cum se pregătește România pentru un posibil aflux de refugiați ucraineni. Vasile Dîncu: “Noi am fost pregătiți și în 2014 și n-au venit migranți” ● Propaganda îi pregătește pe români pentru conflictul dintre Rusia și Ucraina. Mesaje care-i întorc împotriva Kievului.





Maramureșeanul care e în administrația prezidențială de la Kiev: „România nu trebuie să-și facă griji, dacă-și face datoria de bun vecin”. Alex Greceniuc a fost recent numit membru al consiliului de tineret din cadrul administrației prezidențiale kievene. El spune că situația e „dinamică și intensă”, dar speră că miza lui Putin n-ar fi invazia, ci o presiune pe liderii europeni Născut în Maramureș, Alex Greceniuc este președintele Congresului Mondial al Organizațiilor Ucrainene de Tineret. Etnic ucrainean, de profesie arhitect, el a fost numit, din 17 ianuarie, drept unul din membrii Radei (n.r. – consiliului) de tineret din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei – noua denumire a administrației prezidențiale a lui Zelenski. Alex explică, pentru cititorii Libertatea, cum s-a schimbat situația în Ucraina în ultimele luni. Și folosește denumirea de Kyiv (Keiiv) în loc de rusescul Kiev, el fiind parte a unei mișcări pornite în 2018 cu scopul de a utiliza denumirea ucraineană a capitalei, Alex Greceniuc a fost recent numit membru al consiliului de tineret din cadrul administrației prezidențiale kievene. El spune că situația e „dinamică și intensă”, dar speră că miza lui Putin n-ar fi invazia, ci o presiune pe liderii europeni Născut în Maramureș, Alex Greceniuc este președintele Congresului Mondial al Organizațiilor Ucrainene de Tineret. Etnic ucrainean, de profesie arhitect, el a fost numit, din 17 ianuarie, drept unul din membrii Radei (n.r. – consiliului) de tineret din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei – noua denumire a administrației prezidențiale a lui Zelenski. Alex explică, pentru cititorii Libertatea, cum s-a schimbat situația în Ucraina în ultimele luni. Și folosește denumirea de Kyiv (Keiiv) în loc de rusescul Kiev, el fiind parte a unei mișcări pornite în 2018 cu scopul de a utiliza denumirea ucraineană a capitalei, scrie Libertatea.





​Ploaia care va veni. Aceasta nu este povestea inventării ștergătorului de parbriz cu funcționare intermitentă. E o lecție despre dreptul de proprietate intelectuală și principii: Robert W. Kearns v. Goliat. La lumina lămpii, într-un colț înghesuit al casei, așezi gânduri peste gânduri. Schițezi, calculezi, pui chiar și-un deadline și te frămânți. Cafeaua e doar pentru reflex, iar totul orbitează în jurul unei mese mai răvășite ca rafturile unui supermarket după reducerile de Crăciun. După prea multe nopți, Evrika! răsună între pereți. E gata. S-a născut ideea ta de milioane. Mulți ani mai târziu, ajunge pe piață. Profit.





Dar la început de secol 20, mașinile n-aveau nici măcar banalele ștergătoare de parbriz. După inventarea unui sistem manual acționat de o manivelă aflată la interior, a urmat o trecere bruscă la un sistem acționat mecanic. Cu timpul, producătorii au cizelat acționarea brațelor de pe parbriz, iar astăzi avem sisteme automate pe mai toate mașinile de pe piață,



Look up! 9 fenomene naturale la care merită să te uiți. Ploile roșii, curcubeele lunare și soarele negru sunt doar câteva dintre fenomenele naturale rare și spectaculoase care pot fi văzute pe cer cu puțin (sau mai mult) noroc.

Timp de milenii, oamenii au creat mituri dintre cele mai diverse pentru fenomenele pe care cunoștințele limitate de-atunci despre natură și univers nu le puteau explica. În timp, multe întâmplări ce păreau fantastice au fost explicate de știință, însă fascinația pentru tot ce poate fi observabil cu ochiul liber pe cer a rămas la fel de intensă.

Iată câteva dintre cele mai interesante astfel de fenomene, care te lasă cu gura căscată și ochii pironiți spre cer.

1. Aurora polară. Poate cel mai „vânat” dintre aceste evenimente, aurora se poate observa cel mai frecvent în zona polilor magnetici ai Terrei, pe o rază de aproximativ 2.500 de kilometri. Fenomenul nu se produce exclusiv pe Pământ, ci apare și pe alte planete din sistemul solar, puternic încărcate magnetic, precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus – doar că acolo n-are cine să-l vadă, Nu neapărat pentru tine. A doua revoluție industrială a adus automobilul în fața publicului. Industria auto este și astăzi o ramură activă, anual fiind introduse tehnologii care să facă viața celui de la volan și mai ușoară.Dar la început de secol 20, mașinile n-aveau nici măcar banalele ștergătoare de parbriz. După inventarea unui sistem manual acționat de o manivelă aflată la interior, a urmat o trecere bruscă la un sistem acționat mecanic. Cu timpul, producătorii au cizelat acționarea brațelor de pe parbriz, iar astăzi avem sisteme automate pe mai toate mașinile de pe piață, scrie AutoCritica. Ploile roșii, curcubeele lunare și soarele negru sunt doar câteva dintre fenomenele naturale rare și spectaculoase care pot fi văzute pe cer cu puțin (sau mai mult) noroc.Timp de milenii, oamenii au creat mituri dintre cele mai diverse pentru fenomenele pe care cunoștințele limitate de-atunci despre natură și univers nu le puteau explica. În timp, multe întâmplări ce păreau fantastice au fost explicate de știință, însă fascinația pentru tot ce poate fi observabil cu ochiul liber pe cer a rămas la fel de intensă.Iată câteva dintre cele mai interesante astfel de fenomene, care te lasă cu gura căscată și ochii pironiți spre cer.1. Aurora polară. Poate cel mai „vânat” dintre aceste evenimente, aurora se poate observa cel mai frecvent în zona polilor magnetici ai Terrei, pe o rază de aproximativ 2.500 de kilometri. Fenomenul nu se produce exclusiv pe Pământ, ci apare și pe alte planete din sistemul solar, puternic încărcate magnetic, precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus – doar că acolo n-are cine să-l vadă, scrie Mindcraftstories.ro





Administrația Fritz, contract de consultanță, prin încredințare directă, pentru un apropiat al lui Dacian Cioloș. În plină criză a căldurii, analiză a eficienței energetice. Firma Finacon International Consulting SRL cu sediul în București a primit, joi, un contract de consultanță privind eficiența energetică de la Primăria Timișoara în valoare de 84.450 de lei, la care se adaugă TVA. Contractul a fost atribuit prin încredințare directă și cu tot cu TVA depășește 100.000 de lei. Cosmin Emilian Drăgoi, administratorul firmei, este un apropiat al lui Dacian Cioloș, iar în urmă cu câțiva ani numele său a fost „în cărți” pentru preluarea Ministerului Fondurilor Europene, însă portofoliul i-a revenit atunci lui Cristian Ghinea. Conform contractului, „prestatorul se obligă să presteze servicii de management energetic aferente «Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) în municipiul Timișoara» în conformitate cu prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică”, În plină criză a căldurii, analiză a eficienței energetice. Firma Finacon International Consulting SRL cu sediul în București a primit, joi, un contract de consultanță privind eficiența energetică de la Primăria Timișoara în valoare de 84.450 de lei, la care se adaugă TVA. Contractul a fost atribuit prin încredințare directă și cu tot cu TVA depășește 100.000 de lei. Cosmin Emilian Drăgoi, administratorul firmei, este un apropiat al lui Dacian Cioloș, iar în urmă cu câțiva ani numele său a fost „în cărți” pentru preluarea Ministerului Fondurilor Europene, însă portofoliul i-a revenit atunci lui Cristian Ghinea. Conform contractului, „prestatorul se obligă să presteze servicii de management energetic aferente «Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) în municipiul Timișoara» în conformitate cu prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică”, scrie Pressalert.ro

. „Noi am fost pregătiți și atunci, și n-au venit migranți”, justifică ministrul Apărării, cu referire la criza din 2014, când Rusia a invadat Crimeea. De partea lor, organizațiile neguvernamentale de profil se declară mulțumite că statul face măcar planuri. „Dincolo de asistența de urgență ar trebui să existe și un plan de integrare pe termen scurt și mediu”, avertizează însă activiștii pentru drepturile omului , în PressOne





Investițiile de risc în startup-urile românești au crescut de 4 ori, până la a mia parte din totalul european. Valoarea totală a investiţiilor de risc în startup-urile româneşti a crescut de peste 3,8 ori în 2021, până la 116,9 milioane de euro, imitând dinamica de la nivel european, care a trecut, însă, de 100 de miliarde de euro, potrivit raportului Romanian Venture Report 2021, lansat joi de How to Web.

Din cele 71 de tranzacții luate în calcul în România, una singură a concentrat aproape jumătate din total: runda de finanţare (Serie B), de 51 de milioane de euro, obținută de startup-ul fintech local, FintechOS, . Valoarea totală a investiţiilor de risc în startup-urile româneşti a crescut de peste 3,8 ori în 2021, până la 116,9 milioane de euro, imitând dinamica de la nivel european, care a trecut, însă, de 100 de miliarde de euro, potrivit raportului Romanian Venture Report 2021, lansat joi de How to Web.Din cele 71 de tranzacții luate în calcul în România, una singură a concentrat aproape jumătate din total: runda de finanţare (Serie B), de 51 de milioane de euro, obținută de startup-ul fintech local, FintechOS, potrivit Curs de Guvernare

Pe Facebook și pe Whatsapp a devenit viral un articol în care sunt amestecate date istorice reale cu informații mistificate sau simplificate, intitulat, cu ironie, „BUNII NOȘTRI VECINI… UCRAINENII”, scrie PressHub.ro





Cum stau statele UE la energia verde: poziția avantajoasă a României. România s-a situat pe locul 8 din cele 27 de state membre UE la ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în anul 2020, potrivit datelor publicate de Eurostat.Cu un procentaj de 43,4%, ne-am plasat între Germania (44,7%) și Spania (42,9%) și peste media europeană de 37,5%. Cele mai mari valori s-au înregistrat în Austria (78,2%), Suedia (74,5%), Danemarca (65,3%) și Portugalia (58%).

Dintre statele fostului bloc estic, mai bine decât noi s-au poziționat Croația (53,8%) și Letonia (53,4%).

De reținut, Bulgaria (23,6%), Slovacia (23,1%), Lituania (20,2%) , Polonia (16,2%), Cehia (14,8%) și Ungaria (11,9%) au fost la coada clasamentului UE, alături de țări mai mici precum Luxemburg (13,9%), Cipru (12%) și Malta (9,5%),



. România s-a situat pe locul 8 din cele 27 de state membre UE la ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în anul 2020, potrivit datelor publicate de Eurostat.Cu un procentaj de 43,4%, ne-am plasat între Germania (44,7%) și Spania (42,9%) și peste media europeană de 37,5%. Cele mai mari valori s-au înregistrat în Austria (78,2%), Suedia (74,5%), Danemarca (65,3%) și Portugalia (58%).Dintre statele fostului bloc estic, mai bine decât noi s-au poziționat Croația (53,8%) și Letonia (53,4%).De reținut, Bulgaria (23,6%), Slovacia (23,1%), Lituania (20,2%) , Polonia (16,2%), Cehia (14,8%) și Ungaria (11,9%) au fost la coada clasamentului UE, alături de țări mai mici precum Luxemburg (13,9%), Cipru (12%) și Malta (9,5%), scrie Curs de Guvernare.

Aritmetica mentală, o disciplină puțin cunoscută în România, are o mână de adepți care au rezultate la nivel internațional. O echipă de 11 copii ne va reprezenta la un concurs, ce va avea loc pe 11 februarie, în Dubai. Se antrenează la început cu un abac și apoi reușesc să facă în minte adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri de ordinul sutelor de mii.Există copii care pot face calcule mai repede decât un calculator, și asta datorită practicării aritmeticii mentale - un sport al minții, așa cum îl numește psihologul Sofia Mihalache, directoarea centrelor educaționale Smarty Kids din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Mai mult spus, aritmetica mentală este o metodă de dezvoltare complexă ce are la bază calculul cu abacul (n.r. numărătoare, denumirea internațională. În Japonia, el este denumit Soroban).Copiii mută biluțele abacului astfel încât pot face adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri complexe. Scopul este ca, după o perioadă, să reușească să proiecteze în minte biluțele și tot în minte să facă aceste calcule, fără să mai fie nevoie de un abac fizic, scrie Școala9 Achiziția unui apartament este, poate, cea mai importantă investiție pe care cei mai mulți dintre noi o facem pe parcursul vieții. Însă, dacă nu suntem atenți, ne putem păcăli foarte ușor. Din acest motiv trebuie să știm care sunt greșelile de care să ne ferim.Despre aceste capcane la cumpărarea unui apartament am discutat cu Traian Mihalache, arhitect la Studio Caro. De la orientarea apartamentului, la riscul seismic, iată ce trebuie să aveți în vedere, scrie Greatnews.ro . Peste 50% din casele de la sate erau construite din lut cu nuiele sau paie. Doar 8% din clădirile rurale aveau ca material de construcție cărămida.. Odată cu numărătoarea populațiunii din Decemvrie 1912 s-a făcut și o cercetare statistică amănunțită asupra caselor și asupra locuințelor populațiunii din tot cuprinsul țării.Așezarea caselor în grupuri de cătune și sate este cea mai obișnuită în România. Departe în mijlocul unei moșii se găsește un conac sau o stână; la vadul unui râu sau la o încrucișare de drumuri se găsește un han; pe un râu, departe de sat, se găsește instalată o moară sau o fabrică. În cercetările ce s-au făcut s-a căutat să se stabilească toate aceste clădiri singuratice.În genere, așezările de sate și cătune sunt statornice. Nu rareori s-a întâmplat să se constate că unele sate sau cătune, care figurau în tabelele comunelor ținute la Ministerul de Interne, nu se mai găseau în acea localitate. Populația se mutase cu totul într-un alt loc, satul sau cătunul dispăruse și vechea vatră a satului devenise un câmp arabil sau un loc pustiu, scrie Dela0 Ministrul român de externe a declarat joi seară, la Digi 24, că România nu ar avea nicio problemă ca Rusia să vină să inspecteze baza de la Deveselu, așa cum ar fi propus SUA, dar acest demers se poate face doar dacă și Rusia acceptă, la rândul ei, vizite la baze de rachete de pe teritoriul său.Eu nu văd absolut nicio problemă ca Federaţia Rusă sau oricine altcineva să vină să viziteze baza de la Deveselu şi să se convingă personal că acolo este nimic altceva decât ce am spus noi. Nu există niciun fel de ameninţare faţă de Federaţia Rusă”, a declarat Bogdan Aurescu, la Digi24. Ministrul român de externe a vorbit apoi despre principiul de reciprocitate, „o cerință absolut logică”. „Dacă Federaţia Rusă este interesată să verifice ceea ce deja cred că ştie, şi anume că această bază nu reprezintă în niciun caz o ameninţare, şi noi, aliaţii, inclusiv România, avem dreptul să cerem să vizităm şi noi baze de rachete, de exemplu, amplasate pe teritoriul Federaţiei Ruse. Cred că este o cerere absolut normală”, a continuat ministrul, citat de Libertatea. În guvern, încep să apară controverse. Ministrul muncii a anunțat din nou în mass-media că dorește să renegocieze Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este o marotă a ministrului Marius Budăi pe care o repetă atât din opoziție cât și din fotoliul de ministru.Ideea ridică două probleme: prima este dacă PNRR se poate renegocia fără a pune în pericol întregul program și mai ales fără a-l întârzia. A doua problemă este legată de nivelul de 9,4% din PIB alocat pentru pensii, măsură stipulată în PNRR. Are sens să crească procentajul? Cifrele arată că nu este cazul.De altfel, ieri ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dan Vîlceanu, a declarat că nu se pune problema ca România să renegocieze PNRR, iar motivul este foarte simplu și anume acela că o eventuală renegociere presupune reluarea de la zero a programului. De altfel, recent, reprezentanta Comisiei Europene la București a declarat că procedura de modificare a PNRR ar presupune „o reluare a întregului traseu instituțional” , scrie RFI. BRD Finance, divizia de credite de consum a BRD-SocGen, a treia cea mai mare bancă din România după active, ar urma să se desfiinţeze, iar procesul va dura cel puţin 1 an şi până atunci se vor acorda în continuare cre­di­te, după cum se discută în pia­ţa financiară, potrivit unor surse.În ceea ce priveşte clienţii societăţii, lucrurile nu sunt cla­re, dar având în vedere că BRD are 49% din acţiunile BRD Finance, portofoliul de cli­enţi este unul semnificativ. Potrivit surselor, sunt două scenarii care circulă în rândul investitorilor, unul este cel în care banca BRD va prelua toţi clienţii BRD Finance, iar cel de-al doilea scenariu este ca BRD Finance să existe în continuare o perioadă până când se închid încet toate creditele în derulare, scrie ZF. . Strategia PSD prevede evitarea oricărui atac la adresa premierului Ciucă și ironizarea, cu fiecare ocazie, a președintelui PNL. Florin Cîțu a criticat activitatea ministrului de Finanțe și a avertizat asupra pericolului creșterii dobânzilor și inflației.PSD și-a stabilit câteva ținte clare în comunicarea publică, susțin surse din partid, printre care: transferul responsabilității pentru facturile la energie asupra ministrului Popescu, blamarea activității fostei guvernări Cîțu și poziționarea alături de premierul Ciucă în deciziile majore cu impact social.Strategia prevede o falie între linia guvernamentală a liberalilor, condusă de Ciucă, și PNL, ale cărui mesaje sunt date de Florin Cîțu, scrie Europa Liberă Conform datelor din indexul de e-mobilitate centralizate de specialiștii LEKTRI.CO, în 2021 anul trecut a fost înregistrată o creștere de 118% a numărului de înmatriculări de mașini electrice (EV) comparativ cu 2020, respectiv 6831 vehicule. Decembrie a fost cea mai bună lună cu 2099 noi înmatriculări. Dacia Spring este lider all time cu 3066 de mașini înmatriculate în 2021, jumătate fiind date în uz în luna decembrie. De această dată nu comentez nimic despre costul energiei și implicațiile sale. Spun doar ce am auzit și eu pe la diverși analiști: la 2,5 lei per kWh electricele nu prea mai sunt rentabile. Iar pe varianta încărcatului gratuit nu m-aș baza pentru prea mult timp de acum încolo! , scrie FinEco24News. Președintele Klaus Iohannis a anunțat sec, după ședința CSAT de pe 26 ianuarie, că guvernul și instituțiile din subordine fac planuri pentru eventuale afluxuri de refugiați pe teritoriul României, în contextul tensiunilor militare regionale.Președintele nu a detaliat, dar ministrul Apărării, social-democratul Vasile Dîncu, susține la PressOne că de fapt România nu se așteaptă ca un număr prea mare de ucraineni să ajungă în țară, chiar dacă statul face planuri și pregătește „mii de locuri de cazare”.Creșterea tensiunilor dintre NATO și Rusia cu privire la o nouă invazie rusească în Ucraina a făcut ca în România să apară o tot mai activă propagandă anti-ucraineană, pe rețelele de socializare și chiar în presă.Mesajele au ca scop să-i întoarcă pe români împotriva ucrainienilor, alimentând ideea că vecinul României nu merită sprijin, pentru că nu a fost „un prieten adevărat” de-a lungul istorie și pentru că nu ar proteja suficient minoritatea românească de pe teritoriul său.Narațiunea circulă pe rețelele de socializare, dar este popularizată inclusiv de canale de televiziune precum Antena 3.