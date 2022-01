​Cum am obținut deficitul de 6,72% din PIB: încasări din taxele amânate în 2020 plus efect de bază, inflație care a mărit PIB nominal și investiții de 4,98% din PIB

Execuția (cu cifre etc.) o puteți descărca la final.În primul rând, așa cum scrie și în documentul oficial, un impact important îl are faptul că s-au încasat taxele amânate în 2020. După cum știm, s-a venit cu procedura simplificată de eșalonare, la care au apelat multe firme.Practic motivele creșterii veniturilor față de 2020 sunt două (legate între ele): efect de bază plus ceea ce am zis mai sus – recuperarea taxelor.Într-un fel o menționează și documentul: „Această evoluție favorabilă a fost influențată atât de încasările reduse din anul anterior - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai pronunțate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA și contribuțiilor de asigurări”.Faptul că am avut inflație mare anul trecut ajută execuția, deoarece se raportează ca procent din PIB nominal. Cum am zis și la început, s-a raportat, momentan, la prognoza de toamnă a CNSP: 1.190 miliarde lei.Momentan nu au sosit datele finale pe PIB-ul pe 2021.Dacă ne aducem aminte, cea de-a doua rectificare bugetară, cea din noiembrie, ne-a arătat un lucru: statul nu a făcut investițiile promise. Ce s-a întâmplat în final? S-au alocat bani către alte ministere, după ce s-au tăiat la Transporturi, de exemplu.Conform execuției, dacă adunăm cheltuielile de investiții pentru fonduri europene cu celelalte din fonduri naționale, ar fi ușor sub 5% din PIB (4,98%).Cât era prevăzut când s-a făcut bugetul pe 2021? 5,5%.În 2020 procentul era de 5,1% din PIB.Ca valoare, da, e puțin mai mare (cu 11,5% - 6 miliarde lei), însumând 59,2 miliarde lei (să nu uitam de creșterile preturilor la materialele de constructii).Vezi executia bugetara pe 2021