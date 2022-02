6 abilități cerute de companii de la angajați. Expert în resurse umane: În momentul în care vii în fața cuiva și-i spui că trebuie să schimbăm ceva, primul instinct este „Nu”

6 abilități căutate de companii la angajați

1. Creativitatea

2. Managementul schimbării

3. Leadership

4. Luarea deciziilor

5. Rezolvarea problemelor

6. Gândire critică

În timp ce procesele din companii sunt tot mai digitalizate, nevoia de oameni care știu să-și folosească logica crește din ce în ce mai mult. Angajatorii își doresc oameni cu minți critice, care au un bun raționament logic și care vor lua cele mai bune decizii în ceea ce privește indeplinirea obiectivelor și chiar evoluția companiei.







Indiferent cât de optimist ai fi, primul instinct este „Nu” în fața schimbării

*cuvintele de mai jos îi aparțin lui„Aceste abilități nu sunt noi. Am auzit de creativitate. Ea a fost căutată și în anii anteriori, dar job-urile viitorului continuă să o solicite din ce în ce mai mult, mai ales în contextul digitalizării, a diferitelor domenii. Această abilitate ajută foarte mult la îmbunătățirea continuă a proceselor.Angajatorii caută oameni inventivi, care vor găsi metode și modalități inovative prin care să creeze produse și servicii noi sau, de ce nu, să facă față provocărilor și să se confrunte într-un mod extrem de interactiv cu schimbările care au loc în cadrul organizațiilor.Creativitatea a fost foarte menționată în ceea ce-am avut noi ca și cereri de recrutare.Aceasta este a doua cea mai importantă abilitate ce a fost solicitată. Ea reprezintă deschiderea față de tot ceea ce este nou, fie că vorbim de un proiect nou sau despre un alt mediu de lucru - work from home, hibrid, se merge mult spre work from everywhere. Vorbim despre ale proceduri, alte procese, chiar și despre colegi noi.În mediul acesta de globalizare avem colegi de echipă din Brazilia, care sunt pe un alt fus orar, din ASIA din SUA, astfel încât toate aceste lucruri se înglobează sub umbrela managementului schimbării.Capacitatea de adaptare și flexibilitatea atunci când vine vorba despre schimbările din proiecte, în care persoana și angajatul este implicat.Acest management al schimbării ne forțează foarte mult să fim flexibili și să ne adaptăm întotdeauna din mers, astfel încât să putem să facem performanță.Multe vreme s-a crezut că este necesară această abilitate doar pentru cei care coordonează oamenii sau rolul care implică managementul.Angajatorii au nevoie de angajați care știu să inspire pe cei din jur, care știu să evalueze și să descopere, cei care au potențial și, mai mult, să-i ghideze pe cei care se simt dezorientați sau demotivați la locul de muncă.În ultima vreme, acest „dezorientat” sau “bulversat” la locul de muncă se întâmplă din ce în ce mai des. Ne este și clar de ce. Datorită schimbărilor dese, datorită faptului că, iată, în curând facem 2 ani de când lucrăm într-un mediu fără predictibilitate destul de mare sau într-un mediu destul de instabil.A fi un lider bun înseamnă să fii empatic cu cei din jur, dar și să știi să delegi atunci când contextul este favorabil acestor acțiuni.Cumva angajatorii, în special în acest context al schimbării și al precauției caută oameni responsabili, asumați, argumentați care să poată prelua un proiect la sfârșit cu mare atenție și resurse, fie că vorbim de timp, de bani și, în special, de capital uman. Este nevoie de noi strategii bine puse la punct și de un arbore decizional cu o balanță cu indicatori de performanță foarte bine stabiliți.Foarte important este să știi să evaluezi, să analizezi situații, date din trecut, să faci comparație cu situațiile anterioare și să găsești singur soluții și strategii cât mai bune decât cele luate anterior. Toate acestea sub lupa eficienței și alocării de soluții.Abilitățile de rezolvare a problemelor ajută să fie identificată sursa unei probleme și să fie găsită o soluție cât se poate de eficientă (sub lupa bugetelor, timpului, resurselor și respectiv a capitalului uman).Deși rezolvarea problemelor este adesea identificată ca abilitate separată, există și alte abilități conexe care contribuie. Abilitățile de rezolvare a problemelor sunt importante în fiecare carieră și absolut la fiecare nivel.Rezolvarea eficientă a problemelor poate necesita abilități tehnice specifice fie industriei sau locului de muncă.Este capacitatea de a reuși să gândești clar și rațional chiar dacă suntem bombardați de tot felul de factori informaționali, de media. Este foarte important să înțeleagă conexiunea logică dintre idei.Ideea de schimbare este întâmpinată cu reticență, potrivit lui Aurel Dănut Orlandea, trainer și coach.„În momentul în care vii în fața cuiva și-i spui că trebuie să schimbăm ceva, primul instinct este „Nu”. Indiferent cât de optimist ai fi, primul instinct este „Nu”, a declarat el.• Pentru unii dintre noi, acest „Nu”, poate să dureze o viață. Știm cu toții că sunt acei oameni care tot timpul se opun, au acel ceva în opoziție. Sunt și oameni care în momentul în care apare schimbarea, durează câteva secunde acel „Nu”. Este un lucru pe care îl avem fiecare dintre noi.„Eu, acest cuvânt „schimbare” l-am înlocuit cu adaptare. Oamenii nu au o problemă cu schimbarea, au o problemă să fie ei schimbați. Este adevărat că în această perioadă de 2 ani de pandemie au intervenit tot felul de schimbări sau au venit spre noi tot felul de schimbări”, a mai arătat Orlandea.În momentul în care schimbi ceva, spune el, trebuie să aduci ceva nou în viața ta și să lași în urmă ceva.„Dacă nu lași ceva în urmă, nu poți să aduci ceva nou, să faci loc acelui ceva pe care vrei să-l schimbi. O adaptare o poți face mult mai rapid decât o schimbare. Ceea ce dorești să schimbi, adaptezi la ceea ce este acel om în momentul respectiv. Sunt oameni care la ceea ce eu vreau să schimb au și un 5% din ceea ce vreau să schimb și atunci acea schimbare o aduc la acel procent pe care el poate să îl adapteze în viața lui, atât în viața personală, cât și în viața profesională”, a mai afirmat el.