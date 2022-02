​5.000 de lei la bancă sau la Tezaur care începe luni? Comparație între ofertele cu risc scăzut pentru februarie 2022

Plasarea banilor pentru 1 an

Tezaur are o dobândă de 4,5% la emisiunea pe 1 an. Așadar, după un an câștigul este de 225 lei. Să nu uităm că titlurile de stat nu se impozitează.







Plasarea banilor pentru 3 ani

Tezaur oferă 5%, iar câștigul ar fi, cumulat pe cei trei ani, de 675 lei.





Investiție pe 5 ani

*Dobânda nu este capitalizată







*Acest text nu reprezintă o recomandare de investițiiÎn general când vrei să bați inflația, te gândești la perspectivă, deoarece banii plasați astăzi vrei să acopere creșterea de prețuri din anii următori. Bineînțeles, nimeni nu știe cât va fi în anii următori. E ca vremea.Banca Națională face estimări, iar ultima sa prognoză vede pentru finalul primului trimestru din 2023 o inflație 5% (+/- 1,6 puncte procentuale). Practic la această cifră ne raportăm acum, în timp ce pe un termen mai lung nu avem prognoze.Să presupunem că o persoană vrea să plaseze 5.000 de lei într-un depozit la bancă ori la oferta Ministerului Finanțelor (Tezaur) din februarie. Practic, ca să bată presupusa inflație de la începutul anului 2023, ar trebui să aibă la acea investiție un câștig de 250 lei.Dacă ne uităm la depozitele bancare, folosind calculatoarele Finzoom.ro și Conso.ro, vedem că pe lângă ofertele la care pierzi bani, la propriu, pe lângă inflație, sunt în top și unele oferte cu dobânzi ceva mai mari.Cele mai bune oferte bancare au dobânzi între 2,7 – 4,5% pe an. Astfel, la cei 5.000 de lei de care vorbeam mai sus, câștigul este de 121,5 – 202,5 lei, după plata comisioanelor și impozitului pe venit.*nu am capitalizat dobândaCele mai bune oferte ale băncilor arată dobânzi între 3 și 5,5% pe an (o singură instituție oferă 5,5%). După plata comisioanelor și a impozitului pe venit, câștigul ar fi între 405 – 742,5 lei.Pe termen mai lung, la bănci se pot găsi conturi de economii, dar dobânzile sunt exagerat de mici, că nici nu mai merită precizate.În schimb, Ministerul Finanțelor oferă 5,35% pe an, ceea ce ar însemna 1.137,5 lei (cumulat pe cei 5 ani). Veți primi anual 267,5 lei.Titlurile de stat Tezaur de februarie pot fi cumpărate:● Între 7 – 24 februarie 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar pe numele investitorului.● Între 7 – 25 februarie 2022 de la unitățile Trezoreriei Statului;● Între 7 – 24 februarie 2022 în mediul urban și 7 – 23 februarie 2022 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Poștei RomâneMinisterul Finanțelor spune titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Atenție că dacă răscumpărați (adică retrageți banii înainte de scadență), pierdeți dobânzile. Să spunem că ați plasat banii pe 5 ani, dar după 1 an vreți să retrageți. Banii pe care deja i-ați primit după un an vor fi scăzuți din suma pe care o veți retrage.Vremurile sunt atât de incerte, încât inflația nu știm care va fi. Nimeni nu știe. Ne-am uitat pe estimarea BNR (vom vedea o revizuire curând, cel mai probabil). Cei care vor să pună bani deoparte la riscuri mici, au câteva opțiuni, așa cum am arătat mai sus. Decât să ții banii într-un cont curent, mai bine să iei o dobândă, chiar dacă aceasta poate fi sub inflație. Fiecare să ia propriile decizii. Oferte cu risc scăzut sunt și la fondurile de investiții cu expunere pe titluri de stat, de exemplu. Instrumente financiare de economisire și investiții există pentru toate gusturile.