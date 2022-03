FINANTE - BANCI Joi, 10 Martie 2022, 13:16

HotNews.ro

”​Ministerul Finanțelor nu tolerează și nu va tolera manipularea pieței, distorsiuni in cazul acestora, mai ales in situația economică prin care trecem. Am fost profund revoltat de ceea ce am văzut ieri pe piaţa combustibilului, mai ales în contextul în care barilul a scăzut ieri cu 20 de dolari”, a spus joi într-un mesaj video ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Ministrul Adrian Caciu Foto: Captura Guvern

”Echipele ANAF demarează încă de aseară controale la tot lanțul de comercializare din piața de combustibili. Urmărim modul în care s-a construit prețul, elementele de speculă și comportamentul și conduita comercianților. Guvernul va proteja cetățenii și economia României în această situație complicată. Îndemn cetățenii și antreprenorii la calm. Pe cei care au greșit îi asigur că sancțiunile vor fi aplicate ferm și la nivelul maxim”, a mai precizat ministrul.