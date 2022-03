Visul de un deceniu al Beiijingului Joi, 17 Martie 2022, 21:46

Ionut Baias • HotNews.ro

Poziția Chinei cu privire la războiul Rusiei în Ucraina în următoarele luni va remodela fluxurile globale de bani și comerț, ceea ce poate duce la apariția de noi sfere economice, spun investitorii, citați de Reuters.

Vladimir Putin si Xi Jinping Foto: Agerpres/Xinhua

Luna trecută, cu puțin timp înainte ca președintele rus Vladimir Putin să invadeze Ucraina, el și președintele chinez Xi Jinping au declarat la Beijing un parteneriat „fără limite”, cu promisiunea de a colabora mai mult împotriva Occidentului.

Deciziile luate de China, cel mai mare exportator din lume, au potențialul de a conduce fluxuri considerabile de bani și mărfuri în afara unui sistem dominat de dolari - ceva ce Beijingul a căutat să facă timp de un deceniu.

Cu toate acestea, China păstrează un control strâns asupra yuanului, iar adoptarea acestuia ca monedă de rezervă rămâne modestă.

O schimbare a fluxurilor comerciale s-a produs de la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014

Comerțul chino-rus a crescut cu 35% în 2021, până la 146,9 miliarde de dolari, arată datele vamale chineze, o tendință care ar putea fi influențată de noile sancțiuni care au îndepărtat Rusia de piețele occidentale.

Comerțul Chinei a însumat luna trecută 137 de miliarde de dolari cu Uniunea Europeană și 123,3 miliarde de dolari cu Statele Unite, dar doar 26,4 miliarde de dolari cu Rusia.

În locul fostului sistem global de schimburi comerciale vedem o reconfigurare în care exporturile de mărfuri și energie ale Rusiei găsesc piețe în China și India, în timp ce minereul și gazele australiene ajung în Europa.

Băncile ruso-chineze pot trata între ele în afara rețelei SWIFT

O schimbare a fluxurilor comerciale s-a produs de la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, a declarat Tom James, directorul executiv al TradeFlow Capital Management din Singapore, un fond de finanțare a comerțului.

„Rusia a început deja să tranzacționeze în renminbi cu China”, a spus el, adăugând că băncile pot trata între ele în afara rețelei SWIFT – unde Moscova este acum blocată - și Beijingul ar putea beneficia foarte mult, deși nu fără riscuri.

China ar vrea să cumpere din Rusia, dar îi e teamă de reacția Occidentului

Piețele financiare s-au agitat din cauza îngrijorărilor că un bloc Rusia-China s-ar putea confrunta cu represalii americane, acțiunile chineze având cele mai proaste performanțe de când a început invazia Ucrainei pe 24 februarie.

Președintele american Joe Biden îl va amenința vineri pe omologul său chinez, Xi Jinping, cu represalii în cazul în care China ar „sprijini agresiunea rusă” împotriva Ucrainei, inclusiv prin trimiterea de ajutor militar la Moscova, a declarat joi ministrul de Externe al SUA Antony Blinken, citat de AFP.

Indicele Shanghai Composite din China și Hang Seng din Hong Kong au pierdut fiecare aproximativ 6% de la începutul războiului. Aceasta se compară cu un câștig de aproximativ 1% pentru acțiunile globale și 1,6% pentru S&P 500.

Moneda Chinei, stabilă până acum, a început să prezinte, de asemenea, semne de vulnerabilitate și volatilitate, iar marți a atins un minim în ultimele trei luni.

„Presiunea este foarte mare în acest moment”, a declarat pentru Reuters un consilier al guvernului chinez, sub rezerva anonimatului.

„Este pragmatic să cumperi petrol și gaze din Rusia, dar toată lumea te urmărește”, a spus el. „Nu vrem să supărăm Rusia, dar în același timp este dificil să nu fim de partea majorității țărilor”, spune el.

Livrări gaze rusești (Foto: Peter Kovalev / TASS / Profimedia)

Întrebat despre riscurile pe care le-ar putea înfrunta Beijingul dacă va oferi ajutor economic Moscovei, inclusiv retragerea sancțiunilor, Ministerul de Externe al Chinei a declarat pentru Reuters într-o declarație: „China și Rusia vor continua să desfășoare o cooperare economică și comercială normală într-un spirit de respect reciproc de egalitate și beneficii reciproce.”

Reconfigurarea piețelor a început deja

Dar presiunea asupra comerțului global rezultat în urma războiului este deja evident în interdicțiile de export și în sincopele lanțului de aprovizionare.

Produsele, de la cărbunele indonezian până la legumele egiptene, nu sunt disponibile pentru vânzare în străinătate.

Cumpărătorii de alimente caută orez pentru a înlocui grâul ucrainean și rusesc, o lipsă de îngrășăminte se profilează pe măsură ce lumea este tăiată de la potasiul rusesc - un ingredient cheie - și pare să existe puține șanse pentru a reveni la sistemul global de relații economice de până acum.

În locul fostului sistem global de schimburi comerciale vedem o reconfigurare în care exporturile de mărfuri și energie ale Rusiei găsesc piețe în China și India, în timp ce minereurile și gazele australiene ajung în Europa.

(Foto: Mikhail Metzel / TASS / Profimedia Images)

Poate China schimba comerțul bazat pe dolari?! Specialiștii au păreri împărțite

Între timp, India, un cumpărător de hardware militar rusesc, analizează o ofertă pentru țiței rusesc ieftin și, potrivit surselor bancare, analizează crearea unui mecanism de plată pentru comerțul rupie-ruble.

„În esență, își creează propria platformă de operare, care este diferită de ultimii 70 de ani... ai sistemului global de capital condus de SUA”, a declarat George Boubouras, șeful de cercetare la K2 Asset Management, care investește la nivel global din Melbourne.

În această săptămână, Wall Street Journal a raportat că discuțiile dintre China și Arabia Saudită cu privire la tranzacționarea petrolului cu yuani, mai degrabă decât în dolari, s-au accelerat, poate un pas înainte în eforturile de a promova yuanul ca monedă comercială și de rezervă.

Majoritatea participanților de pe piață se îndoiesc, de asemenea, că China ar suferi o excludere bruscă de pe piețele sale de export occidentale.

Păreri împărțite: dolar vs yuan, cine iese mai bine din criza ucraineană

„Când această criză (și război) se va termina, dolarul american ar trebui să fie mult mai slab și, pe de altă parte, renminbi-ul ar trebui să fie mult mai puternic”, a declarat Zoltan Pozsar, strategul Credit Suisse, într-o notă care subliniază o „schimbare de regim”, pe măsură ce China cumpără mărfuri rusești.

Diego Parrilla, care administrează Quadriga Igneo, un fond de 150 de milioane de dolari conceput pentru a profita în criză, are o viziune foarte diferită și pariază că yuanul scade pe măsură ce comerțul se fragmentează și China tipărește bani sau împrumută din ce în ce mai mult pentru a-și susține economia.

"Nu există nicio întoarcere de aici. Rusia se îndreaptă spre Est, nu spre Vest... Cred că globalizarea, așa cum o știm, s-a încheiat și suntem într-o lume bipolară de facto", a spus el.

Istoria proiectelor ruso-chineze în Energie / Principalele gazoducte

La începutul lunii februarie, la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing, s-a anunțat că Rusia și China vor construi un alt gazoduct. Dar nu va fi mult așteptatul proiect Forța Siberiei-2 care va fi implementat, ci unul mult mai modest (de cinci ori mai mic), care va transporta combustibil din Orientul Îndepărtat către China, potrivit Tass.ru.

Discuțiile asupra proiectelor comune de gaze ruso-chineze au început în a doua jumătate a anilor 1990. Dar abia în 2014 Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au întocmit un acord privind furnizarea de gaz rusesc din Siberia de Est și de Vest pe o perioadă de 30 de ani.

Totodată, în 2014, a început construcția primei conducte de gaze, Power of Siberia 1, de la Yakutia până în regiunile de est ale Chinei, în primul rând până la Shanghai.

Construcția a durat cinci ani, gazoductul a fost lansat în decembrie 2019. Capacitatea sa maximă este de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Conducta se umple treptat cu gaze, iar până acum nici măcar nu a atins volumele planificate, arătând un rezultat mediu de circa 8 miliarde de metri cubi în 2021. Cu toate acestea, conform planurilor, pomparea ar trebui să atingă maximul abia în 2025.

Forța Siberiei - 2

În 2014 au fost anunțate pregătirile pentru construcția „Forței Siberiei - 2”. Aceasta ar trebui să fie o linie și mai puternică, capabilă să transporte până la 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Livrările vor implica zăcăminte deja exploatate din Siberia de Vest, din care acum se furnizează gaz în Europa, precum și altele noi.

După mai multe opțiuni respinse, a fost luată decizia de a trage conducta prin Mongolia, deoarece acest lucru permite reducerea lungimii conductei și, prin urmare, reducerea costului construcției.

Cu toate acestea, contractul cu China pentru construcția celei de-a doua conducte de gaz nu a fost încă semnat. Abia la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, viceprim-ministrul Mongoliei Sainbuiangiin Amarsaikhan a anunțat că porțiunea mongolă a gazoductului (numită Soyuz Vostok) va începe construcția în 2024, iar întregul sistem ar putea fi lansat în 2027-2028.

Cel mai probabil, aceasta înseamnă că principalele soluții au fost găsite și convenite, deși ambasadorul Rusiei în China, Andrey Denisov, vorbind și el la o conferință de presă din ianuarie, a preferat formularea îngrijită „există un proiect foarte atractiv”.

Prin urmare, nu se știe încă când va începe construcția „Forței Siberiei - 2”. „Nu este cu adevărat nimic surprinzător în asta”, a explicat unui corespondent TASS Viacheslav Kulagin, șeful unui departament la Institutul de Cercetare Energetică al Academiei Ruse de Științe.

„Acesta este un proiect complex, pe mai multe niveluri, care necesită discuții despre multe detalii. Iar Power of Siberia 2 presupune si o tara de tranzit, cu care se cere si coordonarea unor elemente de constructie si logistica a proiectului. (Reuters- de Tom Westbrook în Singapore și Kevin Yao la Beijing)

Forța Siberiei - ​​​​​3

La o conferință de presă din ianuarie, Andrey Denisov a mai remarcat că există un alt proiect de gaze care „este într-un grad ridicat de pregătire”. Despre el a fost anunțat câteva zile mai târziu, în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la deschiderea Jocurilor Olimpice XXIV de la Beijing.

S-a anunțat că a fost semnat un contract între Rusia și China pentru furnizarea de gaze din Orientul Îndepărtat și, în consecință, pentru construcția unei conducte de gaz.

Prin această conductă de gaze vor fi furnizate anual până la 10 miliarde de metri cubi de gaz din Insula Sahalin către regiunile de nord ale Imperiului Celest.

Acest proiect a fost numit de unele mass-media drept „Forța/Puterea Siberiei – 3”. Deși, pare greșit să-l numim așa, deoarece se întinde din Orientul Îndepărtat, nu din Siberia și nu are nicio legătură cu gazul siberian. „În plus, proiectul este implementat nu în locul Power of Siberia 2, ci în paralel cu acesta”, au declarat experții pentru Tass.ru.

Andrei Karneev, șeful Școlii HSE de Studii Orientale, este de acord cu această opinie: „Pentru ambele țări, aceasta este o altă oportunitate suplimentară de a crește livrările din Rusia către China. Părțile lucrează la o gamă largă de opțiuni diferite pentru cooperarea în domeniul gazelor."

Un mare plus al acestui proiect este că poate fi construit foarte repede, deoarece partea principală a acestuia există deja - aceasta este gazoductul Sahalin-Khabarovsk-Vladivostok. Experții notează că ramura spre China necesită așezarea a doar câțiva zeci de kilometri de țevi. (Tass.ru)

