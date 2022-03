FINANTE - BANCI Joi, 24 Martie 2022, 13:05

Florin Barbuta • HotNews.ro

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, este de părere că populația ar trebui să fie mai prudentă în cheltuirea banilor, conform declarațiilor sale de joi. Cu o zi înainte a dat detalii despre consumul său lunar.

Ministrul Adrian Caciu Foto: Captura Guvern

„Există o serie de provocări în această situație complicată apărută în ultima lună. Provocări știm cu toții că erau vizibile și de la sfârșitul anului trecut. Cu atât mai mult nu pot să mai reiau ceea ce recomandam cu toții referitor la exuberanța din perioada pandemică sau post-pandemică imediată asupra modului în care consumerismul s-a exprimat pentru că nu vreau să se înțeleagă că eu critic”, a spus el, într-o conferință organizată de ISF.

Ceea ce ar trebui să avem ca mesaj în urma cursurilor de educație financiară este prudența, raportarea la ceea ce cu adevărat ai nevoie și nu la ceea ce îți dorești.

Dacă vrei să te raportezi la ceea ce îți dorești, creează contextul care poate să-ți aducă o rezonabilitate în atingerea acelui scop.

„Observăm, chiar în ultimii 2 ani, că atunci când există o fereastră de oportunitate pentru cetățeni de a se împrumuta în condiții avantajoase, lipsește acea prudență în a te uita spre viitor să vezi dacă ceea ce împrumuți vei putea plăti peste ani. Dacă ai toate elementele de sustenabilitate despre care vorbeați mai devreme, care să-ți permită să întorci valoarea acestui împrumut”, a afirmat Câciu.

• Observăm în contextul actual, puseul inflaționist, că partea aceasta devine din ce în ce mai scumpă: din ce în ce mai scumpă de returnat, dobânzile fiind într-o evoluție. Evident ele sunt în directă legătură cu evoluția inflației.

• Siguranța locurilor de muncă în condițiile complicațiilor economice începe să devină un pic volatilă și atunci apar elemente de frustrare, dacă nu și de îngrijorare pe ceea ce înseamnă modul în care vei putea să returnezi ceea ce ai împrumutat pentru a-ți realiza un obiectiv.

Cât cheltuiește lunar ministrul PSD al Finanțelor

Adrian Câciu a fost întrebat miercuri la Guvern cât cheltuiește lunar și a răspuns: “10.000 de lei. Da, pentru că am și credite”.

„Cam același coș de cheltulei (am avut mereu n.r.), dar am mai renunțat la numite cheltuieli, nu cele de bază. În primul rând n-am mai avut timp să merg la teatru sau la... n-am mai avut timp. Partea de divertisment, am renunțat la ea”, a spus ministrul Finanțelor.

El a precizat că acele cheltuieli sunt pentru o persoană, adică doar pentru el.

„10.000 pentru mine, asta e cheltuiala pe care am avut-o și înainte, care a fost mai mică, mai mare. Chiar a fost mai mare că atunci când eram în privat câștigam foarte bine”, a mai arătat el.

Ce salariu are ministrul Finanțelor Adrian Câciu

Dacă ne uităm pe veniturile salariale din Ministerul Finanțelor, vedem că Adrian Câciu are încasat în februarie, de exemplu, 12.776 lei net.

Secretarii de stat au luat între 9700 – 11.600 lei.

Într-un interviu acordat în februarie pentru HotNews.ro, Adrian Câciu a afirmat că el consideră un salariu mic tot ceea ce este de la 3.000 lei net în jos.

Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată (2.550 lei pentru anul 2022), este mai mic decât coşul minim de consum pentru o persoană adultă singură (2.708 lei), conform unui raport al Avocatului Poporului.