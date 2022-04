FINANTE - BANCI Vineri, 01 Aprilie 2022, 14:29

ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. în beneficiul entității Metaloinvest Trading, controlată de Alisher Usmanov, dar și a altor două acreditive în valoare totală de 3,1 milioane de dolari SUA în favoarea unei firme controlate de Viktor Filippovich Rashniko.

Aliser Usmanov Foto: kremlin.ru

Informația a apărut în Monitorul Oficial:

Se dispune blocarea acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. în beneficiul entității METALOINVEST TRADING AG, controlată în mod indirect de persoana fizică listată Alisher Usmanov.



Se dispune blocarea acreditivelor în valoare cumulată de 3.130.602,05 EUR, emise de EximBank — S.A. în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată Viktor Filippovich Rashnikov, respectiv: a) acreditivul DTF/LCI/14319, în valoare de 1.311.377,32 EUR; b) acreditivul DTF/LCI/14320, în valoare de 1.819.224,73 EUR

Cine sunt Alisher Usmanov și Viktor Rashnikov

Alisher Usmanov, căruia Italia i-a indisponibilizat limuzina blindată în valoare de peste 600.000 de euro, este oligarh pro-Kremlin cu legături deosebit de strânse cu președintele rus Vladimir Putin. S-a afirmat că este unul dintre oligarhii preferați al lui Vladimir Putin.

Este considerat unul dintre funcționarii afaceriști ai Rusiei cărora li s-a încredințat asigurarea fluxurilor financiare, însă situația lor depinde de voința președintelui. Există informații potrivit cărora dl Usmanov a servit drept paravan pentru președintele Putin, rezolvând probleme de afaceri ale acestuia. Conform datelor FinCEN, i-a plătit 6 milioane USD influentului consilier al lui Vladimir Putin pe nume Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte și prim-ministru al Rusiei, a obținut foloase prin utilizarea în scopuri personale a unor rezidențe luxoase controlate de dl Usmanov.

Prin urmare, acesta a oferit în mod activ sprijin material sau financiar factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Dl Usmanov are interese în companii din domeniul minereurilor de fier și al oțelului, din domeniul mass-media și din domeniul internetului. Cel mai mare holding al său este gigantul din domeniul oțelului Metalloinvest. Atunci când dl Usmanov a preluat controlul cotidianului cu profil economic Kommersant, libertatea personalului editorial a fost îngrădită, iar publicația a adoptat o atitudine pro-Kremlin evidentă. Ziarul Kommersant, sub patronajul dlui Usmanov, a publicat un articol propagandist antiucrainean scris de Dmitry Medvedev, în care fostul președinte al Rusiei susținea că este inutil să se inițieze discuții cu actualele autorități ucrainene, care, în opinia sa, se află sub control străin direct. (Sursa)

Viktor Rashnikov este un important oligarh rus, patron și președinte al consiliului de administrație al Combinatului Metalurgic Magnitogorsk (MMK). MMK este unul dintre cei mai mari contribuabili din Rusia. Sarcina fiscală suportată de societate a crescut recent, ceea ce a dus la venituri considerabil mai mari pentru bugetul de stat al Rusiei.

Prin urmare, este unul dintre principalii oameni de afaceri ruși implicați în sectoare economice care furnizează o sursă substanțială de venituri guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. (Sursa)

Ce este un acreditiv

Acreditivul este un instrument de garantare a plății, emis de către o bancă. Este folosit ca un mod de a garanta plata într-un contract; în cazul în care cumpărătorul nu achită banii vânzătorului, banca emitentă a acreditivului va plăti vânzătorului, dacă acesta a îndeplinit toate cerințele din contract, și va recupera ulterior banii de la cumpărător. Acest lucru oferă siguranță mai ales atunci când cumpărătorul și vânzătorul se află în țări diferite.