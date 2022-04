FINANTE - BANCI Sâmbătă, 02 Aprilie 2022, 08:19

Florin Barbuta

Există un mit potrivit căruia Guvernul ar trebui să se ocupe de startup-urile unicorni și să le susțină, conform prof. Nicolaus Franke, director of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, Academic director of the Professional MBA Entrepreneurship & Innovation - WU Viena.

Nicolaus Franke Foto: Hotnews

„Sună rațional (în teorie n.r.), nu? Unicornii sunt startup-uri de 1 miliard de dolari. Politicienii spun că acele startup-uri care devin unicorni ar trebui susținute. Politicienii din Austria le spun incubatoarelor să nu se ocupe de startup-uri, ci de candidații la categoria de unicorn. Pare a suna rezonabil, nu?”, spune el

Obiectivul are logică pentru că acele companii schimbă lucruri.

Problema, afirmă profesorul, este că nu știi care va deveni.

„Nimeni nu a știut că Google sau Tesla vor avea succes la început. Statul și alți susținători financiari pot greși și ei. Este un joc al cifrelor. Trebuie să ai un număr de bilete pentru a câștiga potul cel mare la loterie”, a mai declarat Nicolaus Franke.

De ce anume avem nevoie? De multe startup-uri ambițioase, inovative și radicale și unele dintre ele, dintr-o dată, vor deveni câștigătorii.

„Trist este că nu știi care. Un program care spune să alegi doar trei, unicornii, nu știm care sunt. Nimeni nu știe. Nu poți ști. Asta este foarte greu de explicat politicienilor”, a mai arătat el.

Societatea trebuie să accepte eșecul antreprenorilor

Profesorul petrece în fiecare an petrec câteva săptămâni în Silicon Valley, unde vorbește cu cei care se ocupă de programele de incubatoare, programele pentru investitori.

Ei îi spun: Știm că multe dintre investițiile noastre vor eșua. Asta e în regulă. Avem unele care urcă până la cer. Atâta timp cât le avem pe cele câteva, putem accepta și eșecurile.

Unicornii sunt buni, dar nu știm care vor deveni.

„Ca societate trebuie să lucrăm la norme care acceptă eșecul. Aceasta este o problemă în Austria și în alte țări europene. Dacă eșuezi, este un dezastru personal, dincolo de consecințele economice. Ești tratat ca un ratat. Asta este foarte rău pentru că oamenii se tem prea mult să înceapă ceva”, a mai arătat el.

Un eșec poate fi unul deștept. Eșuează mai devreme, eșuează mai des. Acesta este credința antreprenorilor. Disney a făcut 3 companii și a eșuat. A patra a fost marele său succes.

De exemplu, spune Nicolaus Franke, în SUA, dacă vorbești cu oameni care nu au reaușit să realizeze ce și-au propus, nu au nicio problemă să-ți spună asta. Nu este o pierdere a încrederii, ci este o lecție pe care au trebuit să o învețe. Încearcă să vadă partea pozitivă.