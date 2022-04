FINANTE - BANCI Marți, 05 Aprilie 2022, 12:03

Dan Popa • HotNews.ro

Este o iluzie așteptarea ca prețurile la energie să revină la nivelurile mult mai mici din anii trecuți. Cu toții va trebui să ne adaptăm la o noua realitate, spune Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank într-o discuție cu HotNews.ro

Ionut Dumitru Foto: HotNews.ro

Rep: Considerați că Banca Centrală va decide în ședința de marți scăderea/menținerea/creșterea ratei dobânzii de politică monetară? Care ar putea fi noul nivel?

Ionuț Dumitru: Ne asteptam ca BNR sa creasca dobanda cu 50 bp in sedinta de astazi, pana la 3%. Celelalte banci centrale din regiune sunt la un nivel mai ridicat cu dobanda de politica monetara (Polonia la 3.5%, Ungaria la 4.4% si Cehia la 5%), dar credem ca si BNR va continua sa creasca dobanda de politica monetara anul acesta pana la 4.75% la finalul anului.

Rep: Care este probabilitatea instalării unei stagflații în România în trimestrele următoare?

Ionuț Dumitru: In acest moment, anticipam o crestere a PIB real de 2.2% in 2022 si o inflatie de peste 10% in lunile urmatoare. Nu credem ca vom avea stagflatie, dar riscurile sunt inca semnificative atat la nivelul inflatiei (o inflatie mai ridicata), dar si la nivelul cresterii economice (o crestere economica mai redusa). Incertitudinile la nivel economic sunt amplificate si de starea de conflict militar din Ucraina, cu toate implicatiile sale.

Rep: Probabil urmează o perioadă economică mai complicată, în care vor exista sectoare economice care vor supraviețui mai ușor și altele care vor trece prin mari turbulențe. Puteti enumera câteva din ambele categorii de sectoare? Potrivit scenariilor Dvs, care sunt sectoarele care vor rămâne ”pe verde” și care cele care vor fi expuse celor mai mari riscuri?

Ionuț Dumitru: Cred ca sunt inca multe necunoscute si incertitudini, insa sunt cateva tendinte care au o probabilitate mare de a se materializa in anii urmatori.

In primul rand, cred ca trebuie sa ne obisnuim si sa ne adaptam cu totii (atat consumatorii casnici, cat si industriali) la preturi mari la energie. Este o iluzie asteptarea ca preturile la energie vor reveni la preturile mult mai mici din anii trecuti si cu totii va trebui sa ne adaptam la o noua realitate.

Prin urmare, cele mai afectate sectoare vor fi cele dependente intr-o proportie mai mare de preturile la energie. Cu totii va trebui sa ne imbunatatim eficienta energetica si Romania trebuie sa investeasca masiv in noi capacitati de productie a energiei.

In al doilea rand, problemele din lanturile de aprovizionare in diverse sectoare vor continua probabil sa se manifeste, fiind de asteptat un proces de scurtare a acestora, de delocalizare si de aducere a furnizorilor mai aproape, proces din care Romania poate avea de castigat, fiind o destinatie atractiva pentru investitori. In al treilea rand, securitatea alimentara va fi adusa in discutie peste tot in lume si Romania are un potential foarte mare inca nevalorificat pe deplin in agricultura si industria alimentara, in special in multiplicarea valorii adaugate.