Marți, 12 Aprilie 2022, 08:36

Dan Popa • HotNews.ro

Cele mai mari regrete financiare sunt legate de faptul că 71% dintre români cumpără lucruri de care nu au nevoie, doar pentru că sunt ieftine, 65% cumpără lucruri din impuls, fără a-și face calcule înainte, iar 62% nu îşi monitorizează cheltuielile sau și le prioritizează greşit, arată un sondaj prezentat de Unlock și BCR, cu ocazia Zilei Educației Financiare.

Sergiu Manea , CEO BCR Foto: Hotnews

În ediția din acest an a sondajului a fost introdus si un modul de măsurare a încrederii în sine, în alții și în societate, deoarece există semnale că pandemia a erodat mult legătura dintre oameni și corpul social (institutii, in special)

Conform datelor prezentate de Adina Vlad, fondator al companiei Unlock Research, 55% dintre români au un nivel scăzut de maturitate financiară şi doar 1 din 4 aplică reguli de educaţie financiară în viaţa de zi cu zi. Mai mult, 58% dintre români spun că regretă nivelul lor scazut de interes faţă de propria educaţie financiară. Cele mai mari regrete financiare sunt legate de faptul că 71% dintre respondenţi cumpără lucruri de care nu au nevoie, doar pentru că sunt ieftine, 65% cumpără lucruri din impuls, fără a face calcule înainte, iar 62% nu îşi monitorizează cheltuielile sau le prioritizează greşit.

Sfaturi financiare pe care oamenii si-ar fi dorit sa le fi primit si le-ar transmite acum catre altii

1. Cheltuieste doar ce iti permiti

2 Nu imprumuta in nestire bani de la banci

3. Nu face datorii, in general

4. Daca totusi te imprumuti, fii atent la costurile imprumuturilor

5. Nu cumpara lucruri de care nu ai cu adevart nevoie

6. Nu acumula mai multe datorii decat poti plati

7. Administreaza-ti banii intelept

8. Investeste in domenii pe care le cunosti / in care ai competente

„Reţeta cea mai uzuală pentru gestionarea banilor într-o lună ar trebui să fie 50% pentru cheltuieli operaţionale, 30% acumulări pentru cheltuieli practice şi 20% pentru economie pe termen lung, precum pensie privată, asigurare de viaţă cu acumulare de capital sau un fond de capital, a spus Sergiu Manea, CEO al BCR,

Un român din cinci este foarte interesat de ceea ce înseamnă finanţe, dar numai unu din patru este mulţumit, a mai adăugat Manea.

Şeful BCR a menţionat că, după sănătatea fizică, sănătatea financiară a unui individ, a unei gospodării sau comunităţi este cel de-al doilea mare factor de stres sau de preocupare în viaţa fiecăruia dintre noi, doar că, încă, nu recunoaştem acel element sau nu vrem să vorbim despre el.

Ipoteza de la care a pornit surveyul a fost confirmata. Increderea in sine a devenit un mecanism de aparare in fata anxietatii generate de increderea in institutii si societate, in general

O societate care progreseaza este o societate in care oamenii se bazeaza unii pe altii

Practic oamenii simt ca nu se pot baza pe un sistem social solid si protector care sa ii ajute sa construiasca consistent in viitor