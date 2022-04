FINANTE - BANCI Marți, 12 Aprilie 2022, 15:41

Dan Popa • HotNews.ro

Rata de transmisie, influența creșterii prețurilor energiei în creșterea prețurilor alimentelor este foarte rapidă și puternică. Poate numai cursul de schimb să aibă o rată de transmisie mai mare decât prețurile la energie, a spus marți Cristian Popa, membru în boardul Băncii Naționale a României.

Cristian Popa, membru CA al BNR Foto: Hotnews

Banca Nationala a Romaniei incearca sa contrabalanseze aceste “efecte de runda a doua”, generate de preturile energiei, printr-o anumita stabilitate a cursului. Dobanzile mai mari ne ajuta la stabilitatea cursului, consideră Popa.

„Inca suntem la mai putin de jumatate din rata inflatiei cu dobanzile, si cu rate de dobanda de politica monetara mai mici decat in Ungaria, Polonia si Cehia. Efectele de runda a doua vor continua, BNR, stiind foarte bine ca politica monetara nu poate stopa criza energetica sau conflictul militar, a ridicat totusi dobanda cu 0.5 puncte procentuale. Masurile au fost luate ca la carte: am inceput din primavara anului trecut prin oprirea cumpararii titlurilor de stat, controlul ferm al lichiditatii si cresterea dobanzilor. Masurile vor continua, trebuie sa continue. Avem o problema majora, ce stim ca este dificil de rezolvat in mijlocul unei crize majore (pandemie & razboi la granita): avem doua deficite majore. Acestea sunt problemele fundamentale. Am intrat in pandemie cu cele mai mari deficite, iesim din ea la fel”, a mai spus Cristian Popa