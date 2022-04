FINANTE - BANCI Marți, 19 Aprilie 2022, 08:30

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut, la valoarea de 40,9 puncte, iar rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, ajungand la o valoare medie de 8,03%, un nou maxim istoric consecutiv inregistrat de la initierea sondajului CFA.

Adrian Codirlasu, Vicepresedintele CFA Romania Foto: Hotnews

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, toti participantii anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrata nicio alta opinie. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0402 lei pentru un euro in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,082 lei pentru un euro.

“Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna martie. O consecinta a acestei aversiuni crescute la risc este si reducerea anticipatiilor de crestere economica care s-au redus cu inca o jumate de punct procentual fata de exercitiul anterior. Totodata si anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca. In ceea ce priveste evolutia ratelor de dobanda, participantii la sondaj anticipeaza o majorare a ratei de dobanda de catre Banca Nationala la cel putin 4,25%, in urmatoarele 12 luni”. Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Este de remarcat reducerea ponderii respondentilor care cred ca preturile proprietatilor imobiliare rezidentiale din marile orase vor creste in urmatoarele 12 luni (13,6%, cel mai mic nivel din noiembrie 2020), concomitent cu majorarea ponderii participantilor care considera ca pretul va scadea (40,9%, cea mai mare pondere din noiembrie 2020). Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor este 6,7%. Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2022: 3,0%