FINANTE - BANCI Vineri, 22 Aprilie 2022, 20:00

Florin Barbuta • HotNews.ro

În multe companii se întâmplă ca subalternii să fie mult mai bine pregătiți decât șefii lor.

Munca la birou Foto: DreamsTime

Așadar, deși subalternii știu că unele sarcini date de șefi se vor finaliza prost și că totul este doar o pierdere de vreme, totuși o fac, pentru a nu începe un scandal. Vorbim așadar de șefi, nu de lideri.

Ce opțiuni ai dacă șeful este slab mai slab pregătit

Sunt două opțiuni: poți să rămâi sau să pleci din companie, spune Dan Orlandea, specialist în designul programelor de coaching și fondator Clinca Soft Skill.

„Poți să rămâi într-o companie sau într-o organizație de genul acesta și să te complaci în acel post. Muncești, iar la stârșitul lunii primești remunerația”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, mai există varianta în care poți rămâne în acea companie și să lupți.

Ce înseamnă să lupți? De fapt, lupta este cu tine. În funcție de șeful tău alegi cum să procedezi.

Cum să lupți? Cu cine?

„Există varianta în care ai un șef cu care lucrezi greu. Ce este de făcut în astfel de situații? Trebuie, mai întâi, să-ți analizezi poziția în acea organizație, în acea companie”, a explicat Orlandea.

De asemenea, spune el, să-ți susții poziția, dar asta în momentul în care ești sigur pe ceea ce ești tu. Mai mult, este recomandat să întreții cumva relația cu șeful tău. Adică să cauți acele puncte comune.

Este un șef cu care se lucrează greu. Adică nu ești singurul din echipă care întâmpină aceste greutăți, ci este o chestiune generală a acelui șef.

Ce să faci dacă șeful are ceva personal cu tine și nu te place pur și simplu

O altă variantă este a șefului care nu te place.

„În acest caz tu trebuie să gestionezi emoțiile legate de situația respectivă. Tu nu vezi unde greșești în relația cu el și trebuie să analizezi contribuțiile tale și să-ți gestionezi acele emoții. Asta pentru că se poate merge până la ură. Adică să lucrezi împotriva lui”, a mai afirmat trainerul.

Recomandarea sa este este să-ți gestionezi emoțiile legate de situația respectivă și să găsești, cumva, un limbaj comun.

Nu acel limbaj care te duce la măsuri distructive, ci acel limbaj direcționat în zona pozitivă, creării unei relații.

În felul acesta este bine să-ți arăți valoarea pe care tu o ai și o aduci echipei din care faci parte, chiar a organizației din care faceți parte.

Ce să faci dacă ai un șef nehotărât și influențabil

„O altă variantă este un șef nehotărât, nesigur pe el, ușor influențabil. Aici fiind stăpân pe tine, pe ceea ce știi să faci, este bine să-l ajuți să ia deciziile, să te poziționezi acolo undeva sub el sau lângă el să nu deranjăm”, a mai afirmat Dan Orlandea.

În funcție de valoarea pe care tu o percepi, consideri că o ai, să o arăți în astfel de situații. Trebuie să-l încurajezi. Să iei decizii, să-l susții într-un fel sau altul. Practic că preiei tu rolul de lider.

„Se întâmplă ca managerul sau șeful să nu fie neapărat și liderul unei echipe. Atunci există un lider în interiorul echipei. Tu poți să iei această poziție”, a explicat trainerul.

Făcând asta, spune el, ori îl împingi în sus, ori îi iei locul.

Ce înseamnă să-i iei locul?

Nu-l săpăm, ci îl ajutăm, îl împingem în sus să avanseze și să mergem noi în acea poziție sau îl determinăm pe el să renunțe.

„Văzând că nu face față sau că nu este locul lui în cea poziție poate să renunțe. Această variantă este câștigătoare pentru noi. Nu facem toate astea ca să-l împingem pe el în afara echipei sau organizației, ci pentru binele nostru și al echipei sau organizației”, a mai afirmat fondatorul Clinicii Soft Skill, care spune că a trecut prin astfel de situații.

Plecarea din companie trebuie gândită bine

Cealaltă variantă este să pleci. Aici trebuie să gândim bine plecarea.

Aici sunt două variantă: să pleci de la acel loc de muncă la un alt loc de muncă sau antreprenoriat.

„Este o decizie importantă dacă vrei să pleci într-o altă companie. Trebuie să iei decizia în funcție de ceea ce-ți dorești să fii tu în organizația respectivă și ceea ce nu ai avut la vechiul loc de muncă”, spune Orlandea.

N-ai vrea să pleci într-o altă organizație și să fie la fel sau mai rău. O e decizie legată de ceea ce-ți dorești să fii tu pe viitor.

Pleci din companie și urmezi calea antreprenoriatului

O altă variantă, dacă pleci din companie, este să iei calea antreprenoriatului sau freelancerului.

„Poți merge până la a paria pe tine că ești varianta câștigătoare, să ai convingerea, încrederea, perseverența că vei reuși. Aici trebuie să te analizezi pe tine în primul rând”, a spus el.

Își amintește că, de-a lungul timpului, a lucrat în două firme. 30 de ani a lucrat în domeniul tehnic ca reprezentant service eletrocasnice. În ultimii 2 ani în companie am fost în postura angajatului care și-a dorit să rămână în acea firmă, dar să schimbe ceva, să aducă îmbunătățiri. A reușit cu colegii. Totuși a simțit tot timpul că se plafonează undeva.

„În tot acest timp mi-am creat ieșirea din acea firmă. Am început să activez și în domeniul în care sunt acum. Făceam în paralel. Mi-am creat ieșirea din acea companie”, afirmă Orlandea.

În momentul în care faci acel pas de a lua calea antreprenoriatului, să fii sigur, în primul rând, pe tine.

„Să legi acel domeniu pe care tu îl stăpânești foarte bine și este nevoie pe piață de tine. Nu este o decizie ușoară, dar nici luată la rapid: gata, m-am săturat de șeful ăsta, de firma respectivă”, spune el, precizând că decizia trebuie luată „la rece”.

În felul în care iei decizia, în acel fel vei începe activitatea respectivă. Activitatea trebuie începută cu inima deschisă, cu dorința de a reuși în acea profesie.

Eșecul în antreprenoriat nu este capăt de drum: din el poți învăța

Pe HBO Max este un documentar interesant: „Tony Hawk: până când cad roțile”. De la început, la cei 48 de ani ai săi (acum are aproape 54), încerca să facă o figură pe skate. Dacă nu mă înșel, este vorba despre una dintre cele mai complicate: 900.

Ei bine, îl vedeai cum cădea continuu. Se ridica, o lua de la capăt. Părea că tot filmul vom vedea cum cade. În final, îi reușește, iar din ce înțelegem pe parcursul documentarului, este un sentiment plăcut ce nu poate fi descris.

La fel este și în antreprenoriat. Sunt destul de rare cazurile în care o afacere are succes din prima. Ideea este să perseverezi până reușești, dacă asta este dorința ta.

„Un antreprenor este o persoană care observă o oportunitate și o transformă în realitate”, spunea recent Nicolaus Franke, director of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, Academic director of the Professional MBA Entrepreneurship & Innovation - WU Viena.

În viață toată lumea are nevoie să aibă abilități de antreprenori, adică persoane care văd în lume resursele, opotunitățile și au curajul, energia, imaginația să aducă totul la viață.

În secolul XXI, antreprenoriatul reprezintă o abilitate importantă. Lumea are nevoie de asta.

Studenții care termină studiile și nu reușesc să se adapteze, să fie flexibili, orientați către oportunități vor avea o viață grea, spunea Franke.

Astăzi, un manager trebuie să aibă abilități de antreprenor.

Există un mit potrivit căruia trebuie să te naști antreprenor și că nu poți învăța asta.

„E adevărat că ai nevoie de anumite resurse. Precum înveți să cânți la un instrument. Ori în sport, dacă nu poți prinde o minge, probabil că cel mai bun antrenor nu te poate ajuta. Dacă nu ai o sensibilitate în ceea ce privește muzica sau frumosul, probabil îți va fi greu să înveți să cânți la un instrument. Totuși, chiar și acei oameni cu talent la muzică au nevoie de cineva care să-i ajute să dezvolte talentul. Să-i ajute să meargă pe calea scurtă”, povestea Franke.

E foarte dificil și greu și e vorba despre mult efort dacă încercăm să învățăm singuri. E mult mai ușor să stai pe umerii giganților, să eviți greșelile pe care le-au făcut alții, să înveți care sunt intrumentele, metodele, să ai abilități, să creezi relații cu oameni care au trecut prin asta.

„De aceea mă opun acestei atitudini potrivit căreia nu poți învăța antreprenoriat. Desigur că ai nevoie de talent, dar și aceste persoane au nevoie de ajutor, să le fie întinsă o mână”, spunea el.

Societatea trebuie să accepte eșecul antreprenorilor.

„Ca societate trebuie să lucrăm la norme care acceptă eșecul. Aceasta este o problemă în Austria și în alte țări europene. Dacă eșuezi, este un dezastru personal, dincolo de consecințele economice. Ești tratat ca un ratat. Asta este foarte rău pentru că oamenii se tem prea mult să înceapă ceva”, a mai arătat el.

Un eșec poate fi unul deștept. Eșuează mai devreme, eșuează mai des. Acesta este credința antreprenorilor.

Disney a făcut 3 companii și a eșuat. A patra a fost marele său succes.

De exemplu, spune Nicolaus Franke, în SUA, dacă vorbești cu oameni care nu au reaușit să realizeze ce și-au propus, nu au nicio problemă să-ți spună asta. Nu este o pierdere a încrederii, ci este o lecție pe care au trebuit să o învețe. Încearcă să vadă partea pozitivă.

Sursă foto: DreamStime.com