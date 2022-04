FINANTE - BANCI Joi, 28 Aprilie 2022, 07:45

Dan Popa • HotNews.ro

​La ce trebuie să fiu atent atunci când compar mai multe oferte ale băncilor: la nivelul dobânzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum să aleg oferta care mi se potrivește cel mai bine? La ce se uită o bancă cu atenție atunci când analizează un dosar și cum aș putea să obțin un scor cât mai bun la bancă? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care orice solicitant de credit ipotecare și le pune. Așa că am discutat cu băncile pentru a-ți putea face câteva recomandări.

Cand isi cumpara o locuinta, tinerii de azi se imprumut la varste mai mici decat cei de acum 10 ani Foto: sxc.hu

Azi, răspunsurile primite de UniCredit Bank:

La ce trebuie să fiu atent atunci când compar mai multe oferte ale băncilor: la nivelul dobânzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum să aleg oferta care mi se potrivește cel mai bine?

In cadrul programului „Noua Casa”, costul finantarii este alcatuit din rata dobanzii (calculata in functie de IRCC si o marja fixa de maxim 2%) si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM. In principiu, pentru a identifica cea mai buna oferta se compara nivelurile DAE, alte costuri care nu sunt aferente finantarii si care nu sunt incluse in DAE (, aferente unor produse conexe (de exemplu, asigurare imobil, asigurare de viata, atunci cand nu sunt intermediate de finantator).

Cum să-mi aleg maturitatea creditului: pe perioada maximă permisă ca să am o rată mai mică sau pe o scadență mai redusă, dar cu o rată mai ridicată? Ce ar trebui să știu ca să iau decizia cea mai bună?

O perioada mai scurta de finantare implica un cost mai redus al creditului per ansamblu dar, pe de alta parte, este extrem de important ca valoarea ratei lunare sa fie aleasa de asa natura incat sa fie sustenabila chiar si in perioade mai dificile. O rata lunara mai mare, aferenta unei perioade mai scurte de finantare, poate in unele situatii sa genereze dezechilibre in bugetul de cheltuieli lunar. De aceea, raspunsul la aceasta intrebare ar trebui sa derive din identificarea unei balante confortabile financiar intre valoarea ratei lunare (care depinde si de perioada de finantare), valoarea veniturilor lunare si valoarea cheltuielilor lunare prognozate.

Cât timp durează decizia de aprobare/respingere a dosarului? E nevoie și de prezența fizică la bancă sau totul merge online?

O decizie finala cu privire la dosarul de credit nu ar trebui sa depaseasca 30 zile, incluzand aici si timpul necesar pentru decizia FNGCIMM. De principiu, pentru finalizarea proceselor implicate, este necesara si prezenta fizica in sucursala bancii.

In ceea ce ne priveste, continuam sa simplificam si sa digitalizam procesul de acordare de credite de tip imobiliar si/sau ipotecar; astfel, clientii care aplica pentru un produs de tip ipotecar/imobiliar intr-o sucursala a UniCredit Bank si valideaza o adresa personala de e-mail, au ulterior posibilitatea de a transmite online, prin intermediul unei platforme dedicate, documentele de proprietate aferente locuintei care urmeaza a fi achizitionata si respectiv documentele necesare semnarii contractului de vanzare-cumparare si celui de ipoteca imobiliara, de informare prin intermediul e-mail-ului cu privire la pasii ce trebuie parcursi in fiecare etapa, dar si de primirea de informatii despre stadiul dosarului atunci cand sunt disponibile.

La ce se uită o bancă cu atenție atunci când analizează un dosar și cum aș putea să obțin un scor cât mai bun la bancă? Ce acte suplimentare aș putea să depun la dosar sau ce ar trebui să știu/fac ca analiza să fie cât mai rapidă?

In scopul unei decizii, banca analizeaza printre altele: istoricul de plata al imprumutatilor precum si veniturile obtinute de catre acestia, din punct de vedere al continuitatii si permenentei veniturilor in vederea stabilirii capacitatii de rambursare. Pentru stabilirea unui scor, banca ia in calcul elemente de natura demografica/sociala de tipul varsta, educatie, stare civila, etc. Inca de la inceputul consilierii clientului, acesta trebuie sa acorde atentie tuturor solicitarilor primite din partea bancii cu privire la documentele necesare de prezentat, iar orice intarziere in a prezenta un document se va materializa in intarzierea deciziei finale.

Vor creste dobânzile la împrumuturile ipotecare în 2022 /2023? Să aplic pentru un credit acum sau să mai aștept?

Se anticipeaza cresteri in continuare ale ratei dobanzii de politica monetara spre 4% la finalul anului 2022 de la 3% cat este in prezent, in consecinta si valoarea ROBOR este posibil sa depaseasca 5%. Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) este calculat la finalul fiecarui trimestru si aplicat incepand cu trimestrul urmator, ca medie aritmetica a retelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor realizate pe piata monetara interbancara din trimestrul anterior, urmand astfel aceeasi traiectorie de crestere, dar cu efect pana spre finalul anului.

Pe de alta parte, contractarea unui credit pentru o locuinta este un proces cu multe implicatii, si include si o componenta subiectiva semnificativa – care tine de nevoia personala pentru un nou spatiu locativ, de dorinta persoanei etc. Ceea ce este important de urmarit in primul rand, este sa existe un echilibru sustenabil intre valoarea ratei lunare si a veniturilor disponibile pentru acoperirea sa.

Încă nu știu dacă să îmi iau o locuință sau să rămân în chirie. Cum pot lua cea mai bună decizie? La ce indicatori ar trebui să mă uit?

Decizia este una subiectiva si tine, particularizat, de necesitatile si dorintele persoanei pe termen scurt dar si de planurile sale de viitor, de nevoia de mobilitate vs. stabilitate, de costurile pe care le implica fiecare dintre cele doua optiuni.

Prietenii îmi spun să caut banca ce îmi asigură cea mai mare sumă împrumutată și acolo să solicit împrumutul. E greșit acest sfat? De ce?

Daca ne referim strict la creditele acordate in cadrul programului ”Noua Casa”, asa cum a fost definit prin actul normativ de aprobare, valoarea maxima a creditului care poate fi accesat este de 66.500 de euro pentru locuinte al caror pret este de 70.000 de euro (avansul este de minim 5 % pentrulocuinte al caror pret este de maxim 70.000 EURO) sau 119.000 euro pentru locuinte al caror pret este de 140.000 de euro (avansul este de minim 15% pentru locuinte al caror pret este intre 70.001 -140.000 EURO) .

De principiu, cea mai mare suma va presupune si cea mai mare valoare a ratei lunare – care are sens, asa cum am precizat, atata vreme cat este sustenabila. Daca acest lucru se intampla, poate fi aleasa banca ce poate acorda suma creditului necesara achizitiei.