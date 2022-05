FINANTE - BANCI Luni, 02 Mai 2022, 11:08

Florin Barbuta • HotNews.ro

România încă este acționar la Banca Internațională de Investiții (BII) și Banca Internațională de Cooperare Economică (BICE), la 68 de zile de la invazia Rusiei în Ucraina. Într-un interviu acordat HotNews.ro, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Mihai Precup, a spus că este un proces de durată deoarece presupune o ieșire coordonată cu alte țări care doresc asta.

Prin urmare, depindem unii de alții și lucrurile par a stagna, asta în condițiile în care Precup spune că Polonia a ieșit în trecut, într-un alt context.

Reporter: România trebuia să iasă din Banca Internațională de Investiții și din BICE – Banca Internațională de Cooperare Economică. A fost anunțată intenția la începutul războiului din Ucraina. Am reușit să ieșim? Când o să reușim?

Mihai Precup: Procedurile sunt demarate din această perspectivă cu ieșirea din cele două bănci rusești. Este o decizie strategică pe care și-a asumat-o întregul Guvern.

Suntem în curs de a evalua toate consecințele, dar este un proces de durată. Este un proces de durată deoarece presupune o ieșire coordonată din aceste două bănci rusești: BICE și BII, una cu sediul la Budapesta și cealaltă la Moscova.

Presupune ieșire coordonată pentru că nu doar România dorește să iasă, sunt vreo 3 țări, dacă nu mă înșel, din Estul Europei, în afară de Ungaria. Polonia, din câte știu, a și ieșit în trecut.

Reporter: De ce încercați ceva coordonat? Dacă a făcut-o Polonia în trecut, de ce nu putem și noi? Să nu mai așteptăm pe ceilalți, să ieșim acum.

Mihai Precup: Pentru că Polonia a ieșit atunci într-un alt context. Noi acum dacă ieșim, vrem să ieșim împreună cu ei. Este bine și pentru interesele noastre financiare din cadrul băncii să ieșim coordonat și cred că este un mesaj mult mai bun dacă facem în această direcție.

Reporter: Și credeți că se va întâmpla anul acesta sau anul viitor? La răspunsul ăsta coordonat depindeți de celelalte state...

Mihai Precup: Și ei de noi.

Reporter: Da, vorbim... vă bazați unii pe alții și parcă văd că rămâne în aceeași situație.

Mihai Precup: Nu depindem de nimeni. Ideea este că suntem o echipă în a ieși din aceste bănci rusești. Trebuie să facem o echipă pentru a ne proteja propriile capitaluri, investitorii români care au cumpărat obligațiuni de la această bancă, finanțările pe care le are ea în România. Are peste 200 milioane euro finanțări, aproape 300 milioane euro obligațiuni cumpărate de fondurile de pensii din România.

Încercăm să protejăm interesele investitorilor și ale companiilor care au beneficat de aceste finanțări. Ne-am dat seama că din punct de vedere atât al mesajului cât și al intereselor noastre comune e bine să facem o muncă coordonată la nivelul Europei de Est.

Reporter: Nu prea înțeleg ce înseamnă coordonarea asta. Ce faceți? Schimbați emailuri între voi și atât? Noi ce avem acum este un memorandum. Momentan altceva nu există.

Mihai Precup: E un pas important ăsta. Adică memorandumul respectiv care a fost avizat de Guvern...

Reporter: Da, dar memorandumul, în general, reprezintă o intenție. Asta nu înseamnă că se va și aplica ceea ce scrie într-un memorandum.

Mihai Precup: Ăsta e un lucru foarte important. Faptul că avem o intenție clară de a ieși din cele două bănci rusești – nu rusești neapărat...

Reporter: Dacă, că acționar majoritar este Rusia.

Mihai Precup: Da, corect, cele două bănci BII și BICE – este un pas extrem de important faptul că atât Ministerul de Finanțe, cât și cel de Externe și Guvernul și-au asumat acest rol de a ieși care are și aspecte negative și aspecte pozitive. Suntem în curs să le evaluăm. Este un semn extrem de important.

România, pe datele problemelor de astăzi, nu cred că e niciun avantaj pentru România să se grăbească astăzi față de celelalte state, ci mai important este să facem o ieșire coordonată.

Reporter: Ați făcut un calcul din punct de vedere al impactului bugetar? Că suntem acționari acolo.

Mihai Precup: Este mai complexă treaba. Vorbim de o bancă care are finanțări, pe deoparte, deci are activ față de România, dar are și datorii înspre România, adică înspre fondurile de pensii din România. Este o chestiune mai complicată. Adică ne-a și dat bani, ne-a și luat pe de altă parte. Este mai complicată speța asta.

Suntem în curs de a evalua să vedem exact cum putem să mitigăm eventualele... nu sunt direct la Ministerul de Finanțe, dar eventualul impact negativ poate? Poate nu știu...

Reporter: Dar nu s-a făcut asta? A trecut atâta timp și mă gândeam că măcar atâta s-a făcut.

Mihai Precup: S-a făcut, dar suntem în curs de a finaliza. Nu vreau să comunic o cifră acum.

Reporter: Măcar orientativ...

Mihai Precup: Păi v-am spus deja. Avem finanțări de la ei de peste 200 milioane și fondurile de pensii au împrumutat deja aproape 300 milioane euro. Cota de capital a României într-una dintre bănci este astăzi de vreo 26 milioane euro.

