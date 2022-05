FINANTE - BANCI Joi, 05 Mai 2022, 06:43

Fratele primarului făcut bugetar de lux. Răzvan Andrei, fratele edilului şef Cosmin Andrei, s-a angajat la ANRSC, instituţie unde oamenii fără susţinere politică nu au trecere. Acesta susţine că are pregătire şi că nu este parvenit politic, dar declaraţia de avere arată că la privat primea salariul minim, astfel că a avut nevoie de un impuls de partid.

Considerată mulți ani drept o instituție pentru sinecuri politice, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (n.r. – cunoscută sub acronimul de ANRSC), nu se dezminte. Deși ar trebui să fie o instituție care adună crema specialiștilor din domeniu, ANRSC continuă să fie „uzina” celor care fac parte din camarila de partid, a rudelor sau apropiaților liderilor de partid. De anul trecut, printre angajații Agenției Teritoriale Nord-Est ANRSC Botoșani figurează și Răzvan Andrei, adică fratele actualului primar al municipiului Cosmin Andrei, scrie Monitorul de Botoșani.

Așteptând cosașii bengalezi, Galațiul s-a umplut de buruieni. Deşi a angajat opt persoane la cosit iarba, în lipsa celor 40 de muncitori din Bangladesh, pe care şi i-ar fi dorit de la 1 aprilie, SC Gospodărire Urbană nu face faţă buruienilor care sufocă spaţiile verzi.

Directorul general al societăţii, Dragoş Magearu, ne-a declarat că încearcă să rezolve sesizările într-un timp decent, îşi prezintă scuzele faţă de cetăţenii nemulţumiţi şi este ferm convins că problema va fi rezolvată de îndată ce vor veni muncitorii extracomunitari. "După nepalezi, vin bengalezi la spaţii verzi", scriam în ediţia din 16 martie 2022 a ziarului "Viaţa liberă" despre cei aproximativ 40 de muncitori din Bangladesh aşteptaţi de Gospodărire Urbană pentru a acoperi deficitul de personal la spaţii verzi, în special la cosit. Societatea şi i-ar fi dorit de la 1 aprilie, numai că, din cauza războiului şi a fluxului mare de refugiaţi, programul autorităţilor de la Imigrări a fost dat peste cap, scrie viata-libera.ro

Educație în umbra traumei. Ce tehnici de predare folosesc profesorii din Ucraina pentru copiii care și-au pierdut familia și locuința în război. Profesorii organizației Teach for Ukraine au făcut traininguri cu psihologi, ca să învețe cum să lucreze cu elevi traumatizați în vremea războiului și cum să facă față propriilor suferințe. În primele săptămâni de război au pierdut-o pe o colegă de 21 de ani într-un atac din nord-estul țării. Construiesc, virtual deocamdată, pentru că predau online, o școală sensibilă la traumă. Școala 9 a vorbit cu două profesoare și cu CEO-ul organizației despre cum își continuă activitatea și despre cum s-au transformat elevii în ultimele luni.

În grupul de messenger unde își scriau înainte de război, profesorii pregătiți de ONG-ul Teach for Ukraine au continuat să-și trimită mesaje și după invazie. Nu mai erau discuții despre lecții, ci vești despre starea fiecăruia. Erau în siguranță? După ce confirmau toți, răsuflau ușurați. Din februarie, de două ori pe zi se face această prezență care ține pe toată lumea cu sufletul la gură.

Colega lor Iulia, de pildă, era acasă, în estul țării, în Harkiv, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, sub asediul trupelor ruse. „De fiecare dată când răspundea, eram liniștiți, știam că e bine”, spune, pentru Școala 9, Oksana Matiiash, director executiv al Teach for Ukraine. Organizația face parte din echipa internațională Teach for all, cu parteneri în 61 de țări, inclusiv în România, și formează tineri profesori care să le predea elevilor din școlile fără resurse de la țară. În comunitatea din Ucraina sunt acum 50 de cadre didactice, scrie Școala9.ro

Mica doză de cultură generală. Ajuns pe la vârsta de 40 de ani, Dostoievski era deja o celebritate, în ciuda tuturor contestatarilor săi. Să nu uităm că încă nu își publicase marile romane: Idiotul, Crimă și pedeapsă, Demonii sau Frații Karamazov! Și, ca în jurul oricărei celebrități, începuseră să roiască și damele. Au fost destule cele care au trecut prin viața sa, mai ales în perioada în care încă era căsătorit cu prima soție, Maria Dostoievskaia. La urma urmei, nici nu îl poți acuza de ceva, căci și ea își trăia viața cu alți bărbați. Decât așa, mai bine lipsă, dar uite că el a refuzat să divorțeze de ea până la final. Asta însă am povestit-o deja ieri.

O să mă opresc azi, înainte de a ajunge la cea de a doua căsnicie a marelui scriitor, la una dintre damele astea care i-au marcat viața, căci pe individa pe care o vom menționa acum o veți găsi (dacă nu ați făcut-o deja) menționată în romanele sale ca un arhetip al femeii fatale. Este vorba despre Polina Suslova, o puștoaică de doar 21 de ani pe când începea relația ei cu Dostoievski, scrie Mica doză de cultură generală.

Armand Goșu: Ce au rușii în momentul acesta în Transnistria nu le permite o ofensivă. Poate o simplă diversiune. Armand Goșu este invitatul lui Cătălin Striblea în emisiunea „România în Direct” la Europa FM. Istoricul explică situația din Transnistria și spune că trupele militare pe care le au rușii acolo în acest moment „nu le permite o ofensivă, ci doar o simplă diversiune”.

„E greu de crezut că rușii vor reuși să teleporteze câteva mii de militari să formeze acolo un grup suficient de puternic încât să declanșeze. Ar fi dramatic pentru Ucraina să se deschidă în această zonă un nou front de luptă. Cred că mai degrabă suntem într-un război propagandistic – este un fake news menit să țină ocupate niște trupe ucrainene”, a spus Armand Goșu la Europa FM.

Lista fostelor fabrici din Bucuresti care se transforma în zeci de mii de locuințe și birouri. Terenurile fostelor fabrici au fost și continuă să fie căutate de dezvoltatorii imobiliari. În cele mai multe cazuri, terenurile nu mai erau folosite de ani buni, iar fabricile au fost relocate sau producția a fost oprită. Mai multe terenuri ale fostelor fabrici se vor transforma în proiecte cu malluri, mii de apartamente și birouri pentru marile firme în următorii ani. Economica.net a identificat peste 30 de astfel de terenuri care în acest moment sunt în diferite etape de dezvoltare. Pe unele dintre ele vor fi finalizare în curând lucrările de construcție, scrie Economica.net.

Președintele Concurenței, despre Legea speculei: Vom introduce și confiscarea profiturilor incorecte! Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu a declarat, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre legea pentru combaterea speculei, la care se lucrează în Executiv, că este necesară, pentru că România s-a lovit de probleme de genul acesta și în perioada pandemiei. El precizează că autoritățile s-au inspirat de la americani, care au astfel de legislație din timpul Războiului Rece, și a anunțat că Guvernul va introduce și confiscarea profiturilor incorecte, pe lângă amenzi, dar în Parlament, prin lege. Citiți continuarea pe profit.ro.

Oligarhii conectați la Gazprom mor pe capete. Ce știu despre Putin. „Operațiunea specială” din Ucraina a avut un efect devastator și asupra oligarhilor lui Putin, 7 dintre ei au murit în condiții ciudate, iar ca o coincidență, 5 aveau legături cu Gazpromul și cu cercul dictatorului. Putin e renumit pentru lipsa de scrupule cu care își reduce la tăcere opozanții. În timpul pandemiei de Covid, vestea că trei medici „au căzut pe fereastră” după ce intraseră în conflict cu autoritățile spitalelor la care lucrau nu a surprins prea mult.

„Sinuciderile” intră în tiparul după care o sfârșesc în Rusia indezirabilii. Așa încât, informațiile că mai mulți oligarhi și-au pus capăt zilelor, după cum susțin anchetele, nu au mirat nici ele, dar ridică semne de întrebare asupra coerenței puterii de la Kremlin, scrie Europa Liberă.

Statul scoate un miliard de euro dividende din companiile sale. Statul va încasa dividende de 5 miliarde de lei în 2022 din profiturile pe anul trecut ale celor mai mari companii ale sale (sau la care mai are un pachet semnificativ) și, în unele cazuri, și din rezervele anilor trecuți.

Statul este acționar majoritar sau se numără printre cei mai mari la marile companii energetice ale României și va profita, odată cu acestea, de scumpirea accelerată a energiei de anul trecut.

Astfel, mai mult de jumătate din totalul dividendelor pe care le va încasa statul, adică 2,836 miliarde de lei, vor veni din profitul pe anul trecut al Hidroelectrica, cea mai mare companie producătoare de electricitate a României, scrie cursdeguvernare.ro

Prenumele unei persoane nu va mai putea fi format din mai mult de trei cuvinte. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă că, începând din 2 mai, prenumele unei persoane nu poate fi compus din mai mult de trei cuvinte, menţionând că, până acum, cel mai lung prenume din România avea nouă cuvinte.

„Mama, tata, cei patru bunici, naşa, naşul şi poate moaşa. În total 9. Probabil aşa a apărut cel mai lung prenume al unei persoane din România care conţine 9 cuvinte. Nouă cuvinte. Ne gândim că fiecare dintre cei enumeraţi au vrut să contribuie. Nu ne întrebaţi care este acest prenume, dar vă asigurăm că nu toate cuvintele care îl compun sunt şi date onomastice”, au scris reprezentanţii MAI, pe Facebook.

Ei au precizat că acum prenumele nu poate avea mai mult de trei cuvinte.

„Tot ce putem să vă spunem este că începând cu 2 mai, prenumele unei persoane nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte”, a precizat sursa citată, scrie mainnews.ro

Fed crește dobânda cu jumătate de punct procentual – cea mai mare creștere din două decenii – pentru a lupta împotriva inflației. Rezerva Federală a SUA (Fed) a majorat miercuri rata dobânzii de referință cu jumătate de punct procentual, acesta fiind cel mai agresiv pas de până acum în lupta împotriva inflației, scrie CNBC.

„Inflația este mult prea mare și înțelegem dificultățile pe care le provoacă, acționăm rapid pentru a o reduce”, a spus președintele Fed, Jerome Powell, în timpul unei conferințe de presă pe care a început-o spunând că vrea „să se adreseze direct poporului american.” El a subliniat povara inflației asupra persoanelor cu venituri mai mici, spunând: „Ne angajăm ferm să restabilim stabilitatea prețurilor”.

Acest lucru va însemna probabil, conform comentariilor președintelui, mai multe creșteri ale ratei de câte 50 de puncte de bază, dar nimic mai agresiv decât atât, scrie Financial Intelligence.

Culisele avizării proiectului imobiliar de la Corbu. Controversatul proiect ce presupune construirea a 26 de imobile în apropierea plajei Corbu a intrat în atenţia Poliţiei, Inspectoratului de Stat în Construcţii, Gărzii de Mediu şi Prefecturii Constanţa, care acum verifică modul în care dezvoltatorul a primit avizele şi autorizaţiile înaintea începerii construcţiilor.

Una dintre instituţiile-cheie care a avizat favorabil proiectul dezvoltatorului SC Logis Project SRL este Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Avizele, semnate de guvernatorul Deltei, au fost date în luna septembrie 2020, deşi angajaţi ai instituţiei au susţinut că un astfel de proiect nu trebuie autorizat. Construcţiile din zona plajei Corbu sunt prevăzute, de fapt, în două proiecte ale aceluiaşi dezvoltator: „Construire 6 corpuri colective cu regim de înălţime P+1E, dezmembrare teren, branşamente utilităţi şi organizare şantier” şi „Construire 18 corpuri colective cu regim de înălţime P+1E, dezmembrare teren, branşamente utilităţi şi organizare şantier”, scrie Adevărul.

Deficitul de forţă de muncă în industria ospitalităţii pe litoral depăşeşte 10.000 de persoane. Întrebată dacă este luată în considerare varianta ca cetăţenii ucraieneni aflaţi pe litoral să fie angajaţi în industria ospitalităţii, Corina Martin a răspuns: „Am lansat oferte către refugiaţii ucraineni. Sunt mai multe încercări şi din partea noastră, şi din partea lor, desigur, de a-şi găsi un loc de muncă pe perioada sezonului, cel puţin, pentru că noi avem nevoie de această forţă de muncă. Veţi găsi deja în restaurantele de pe litoral, probabil că aţi văzut şi dumneavoastră, au văzut şi primii turişti, şi forţă de muncă din Asia sau din alte ţări, din Republica Moldova cred că eram deja obişnuiţi. Ne dorim să atragem forţă de muncă din Ucraina, da, avem un deficit consistent. Asta nu înseamnă, însă, că nu vom asigura servicii la standardul aşteptat de turiştii noştri pentru că românii nu vin în vacanţă oriunde, oricum şi pe orice bani, totuşi, ci au devenit mult mai cumpătaţi în bugetul pe care îl alocă în vacanţă şi au învăţat foarte bine să analizeze şi să evalueze ceea ce primesc pentru banii pe care i-au dat pentru această vacanţă”, scrie Adevărul.

Arafat îi explică lui Rafila de ce medicina de urgență trebuie să treacă de la Ministerul Sănătății la Interne. Secretarul de stat Raed Arafat explică, miercuri seara, într-o postare pe Facebook, de ce consideră că proiectul pus în transparență privind trecerea medicinei de urgență la Ministerul de Interne trebuie să fie aplicat. Proiectul l-a deranjat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care amenință cu demisia.

„Primul echipaj de terapie intensivă mobilă a pornit la Târgu Mureș (...). În 1991 soluția găsită de noi a fost integrarea acestui echipaj la pompierii militari și să fie o colaborare cu militarii și Terapia Intensivă a Spitalului din Târgu Mureș”, spune Raed Arafat, potrivit căruia acest echipaj a devenit „nucleul” în jurul căruia s-a dezvoltat conceptul de medicină de urgență prespitalicească.

„Implicarea Ministerului Afacerilor Interne în dezvoltarea sistemului medical de urgență datează încă din anul 1990. (...) Acest rol a fost unul foarte important. Fără MAI nu am fi văzut un sistem evoluat în medicina de urgență nici în ziua de astăzi. Pentru că pe parcursul anilor, implicarea MAI a fost una extrem de importantă și primordială pentru crearea premiselor de dezvoltare a unui sistem care nu a existat în România, nici în Europa de Est”, a mai spus Arafat, care a vorbit despre primele descarcerări pe care le-au făcut pompierii, deși echipajele au fost cumpărate de Ministerul Sănătății, scrie RFI.

Ce înseamnă să fii adult: ar trebui să poată vota tinerii români de la vârsta de 16 ani? Dacă la 16 ani te poți angaja, contribuind astfel la bugetele locale și de stat prin impozite, poți obține permis de conducere pentru anumite categorii de vehicule și poți răspunde penal pentru faptele tale, de ce să nu ai, de asemenea, dreptul să votezi?

Pe masa Parlamentului se află în momentul de față un proiect de lege pentru reducerea vârstei de vot de la 18 la 16 ani. Ideea nu e una nouă. Dezbaterea pentru schimbarea Constituției și reducerea vârstei de vot există în spațiul public românesc de aproape 15 ani și se încadrează într-un curent european: Austria, Malta, Bosnia și Herțegovina, Estonia și majoritatea landurilor germane au acordat drept de vot tinerilor, măcar în anumite tipuri de alegeri, de la 16 ani, scrie PressOne.

Cum să modelăm orașele din România. Sau despre fața viitorului urban. Grațian Mihăilescu, inițiatorul ONG-ului UrbanizeHub, vorbește pe larg despre cartea sa proaspăt lansată, ce trebuie înțeles prin dezvoltare, de ce regionalizarea prin reforma administrativă este o soluție pentru România și cum implicarea produce calitatea vieții.

Grațian Mihăilescu are o experiență națională şi internațională de peste zece ani în domeniul dezvoltării, comunicării, politicilor publice şi inovării. A studiat şi lucrat în Germania, Belgia, Italia, Ungaria, Serbia şi SUA, ca bursier al Comisiei Europene și a colaborat cu organizații ca Bancă Mondială, Guvernul României sau Adunarea Regiunilor Europene. Am vorbit cu el despre cartea sa dedicată dezvoltării urbane și lansată recent în cadrul unui UrbanTalks online, scrie Mindcraftstories.ro