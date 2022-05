FINANTE - BANCI Luni, 09 Mai 2022, 06:47

​Regulamentele liceelor din Iași: despre tocuri, fuste, șosete și apărarea Ortodoxiei ● Dănescu, ARB: Schimbarea ROBOR cu IRCC nu se potrivește tuturor și este ireversibilă ● Firul tragediei din Bacău ● Cum ajung şomeri tinerii ruşi ● Haos: polițiștii locali patrulează pe jos , iar șefii au 5 șoferi personali ● Ce făcea Armata Roșie „eliberatoare" în urmă cu 80 de ani: jafuri, distrugeri, răpiri ● Lumea după Gopo: Industria de teatru și film are nevoie de proceduri clare, nu doar de inflamări morale ● Lichidatorul, CITR, va încasa 50.000 de euro pe lună ● Marţi, BNR va majora din nou dobânzile, dar de data asta mai mult decât ar fi vrut ● Valeriu Nicolae. E foarte greu să te uiți la tine cinstit ●Cultul omului mereu ocupat. Trăim ca să muncim sau muncim ca să trăim?

Business report Foto: Profimedia Images

​Regulamentele liceelor din Iași: despre tocuri, fuste, șosete și apărarea Ortodoxiei. Un regulament mult mai strict decât al seminarului teologic, cel puţin la prima vedere, poate părea cel al Colegiului "Eminescu" din Iaşi, unde există specificaţii inclusiv legate de culoarea şosetelor pe care elevii le pot purta la uniformă. Astfel, la reguli specifice pentru băieţi, aceştia au obligaţia să poarte şosete albe, negre sau gri, iar părul trebuie să fie tuns până la nivelul gulerului, iar fetele pot purta ciorapi sau colanţi negri, gri, de culoarea piciorului sau şosete albe, negre sau gri şi nu le sunt permise tocurile mai înalte de 6 cm. De asemenea, există specificaţii clare cu privire la lungimea fustei (nu mai mult de o palmă deasupra genunchiului), cămasa trebuie să se suprapună o palmă peste pantaloni sau fustă şi "hainele trebuie să fie pe măsură", adică nu sunt acceptate cele prea largi sau prea strâmpte. Un aspect interesant este că, cel puţin după cum se poate interpreta regulamentul, sunt permise tatuajele, dar acestea nu trebuie să fie vizibile. Aceeaşi menţiune există şi cu privire la piercinguri.

În ceea ce priveşte regulamentul din internatul acestui colegiu, un aspect intresant este cel legat de medicamentele pe care le pot avea elevii. Practic, conform regulamentului, orice medicament trebuie să fie dat pedagogului şi, chiar şi în cazul unui tratament medicamentos, acesta se administrează doar de faţă cu supraveghetorii, scrie Ziarul de Iași.

Dănescu, ARB: Schimbarea ROBOR cu IRCC nu se potrivește tuturor și este ireversibilă. Schimbarea indicatorului ROBOR cu IRCC nu se potrivește fiecărui client de bancă a cărui rată a crescut în urma creșterii dobânzilor de către BNR și chiar le-ar putea dăuna unora, potrivit lui Florin Dănescu, Director executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB). Acesta afirmă că fiecare client aflat în dificultate în urma ultimelor evoluții trebuie să discute cu propria bancă, să își prezinte problema și să ia o decizie bine chibzuită.

În luptă cu inflația puternică (10,2%) care a rupt recordurile ultimelor decenii, BNR a fost nevoită să crească ferm politica monetară la ultimele două ședințe, ducând dobânda la 3%, iar aceste mutări vor continua, potrivit estimărilor.

Unul dintre efectele acestor măsuri ale BNR este scumpirea creditelor și implicit a ratelor lunare pentru românii care au împrumuturi mai vechi sau mai noi de la bănci. Ca urmare, românii au început să caute soluții prin care să își amelioreze situația combinației dificile inflație majoră-rate mai scumpe, scrie Wall-Street.ro

Firul tragediei din Bacău, acolo unde un tată și-a aruncat în apă cei doi copii, iar aceștia au murit. De la ce a pornit totul. O ceartă în familie a fost scânteia care a declanșat tragedia petrecută în comuna băcăuană. După o discuție mai aprinsă între o femeie și soțul acesteia, bărbatul a amenințat-o că se va omorî aruncându-se în apă împreună cu cei doi copii ai familiei, un băiețel de 4 ani și o fetiță de șase luni, în zona barajului Răcăciuni din localitate. Imediat după amenințări, femeia a sunat la 112 să alerteze poliția. Era ora 13.10. După 16 minute, oamenii legii i-au găsit pe cei doi copii în apă, înecați. Au început manevrele de resuscitare, continuate apoi de cei de la ambulanță, dar era prea târziu. Cei doi copii muriseră. Între timp, bărbatul este de negăsit, anchetatorii declanșând căutările atât în apă, cât și prin împrejurimile localității, potrivit Libertatea.

Cum ajung şomeri tinerii ruşi. Planurile de viitor şi siguranţa traiului au dispărut. Sancţiunile impuse de Occident îi lasă pe mulţi ruşi şomeri. Aflaţi de la DW poveştile unor tineri afectaţi de retragerea firmelor vestice din Rusia.

Până la mijlocul lunii ianuarie, Alexander (pseudonim) lucra într-o fabrică şi câştiga, cu ture de noapte de 12 ore, circa 35.000 de ruble, echivalentul a 480 de euro pe lună. Tânărul student de 22 de ani, originar din regiunea Saratov, îşi dorea să devină pilot, dar probleme de sănătate i-au încurcat planurile. S-a decis apoi să încerce o carieră ca însoţitor de zbor.

La începutul anului, a descoperit oferta de angajare a unei companii aeriene ruseşti şi s-a înscris imediat la concurs. Interviul şi testul aferent organizat la Volgograd au fost încununate de succes. Tânărul a renunţat la locul de muncă din fabrică. Compania aeriană i-a oferit un stagiu de pregătire la Moscova, urmat de un loc de muncă sigur cu un salariu lunar de aproape 100.000 de ruble (circa 1370 de euro), scrie DW.

Haos: polițiștii locali patrulează pe jos ca să facă piciorul frumos. În schimb șefii au 5 șoferi personali. În Poliția Locală nu mai există benzină pentru patrulatul pe străzi. Polițiștii au ordin, de cinci luni, să meargă pe jos la intervenții. În 2021, valoarea amenzilor și toți ceilalți indicatori ai activității Poliției Locale au fost la jumătate față de 2020. Deși nu se cumpără benzină, bugetul total este mai mare decât anul trecut.

Aberațiile continuă: sunt 5 șoferi plătiți ca să facă diverse comisioane pentru șefi, deși aceștia au permise de conducere.

În plus, la Poliția Locală se cheltuie 300.000 de euro/an cu 10 cai, deși nici aceștia n-au nicio activitate utilă. La intervenții se merge pe jos, în schimb au Poliția Călare. Norocul lor că au cai. Poliția Locală a rămas fără benzină, scrie ReporterIS.

Mica doză de cultură generală. Scurt și la obiect, azi vom vorbi despre o carte plină de erotism, publicată în anul 1444. Ea se numea „Historia de duobus amantibus” sau, pe românește, „Povestea a doi amanți”. Cartea a fost scrisă de un anume Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, un tip din Siena, pe care s-ar putea să îl știți mai bine după numele Pius al II-lea. Sau, și mai bine, Papa Pius al II-lea.

Acum, că v-am atras atenția, vom spune că, la momentul redactării bijuteriei literare, Pius nu se numea așa, nu era nici Papă, ci poet imperial și secretar personal al împăratului german Frederic al III-lea. Buuun! Cu ce se ocupa el acolo se subînțelege. Ce nu se subînțelege este că viitorul Papă se ținea de porcărele, adică a făcut un copil cu o tanti cu care nu era căsătorit, a scris poezii obscene și și-a încercat mâna și cu literatură erotică. Aia menționată mai adineauri, scrie Mica doză de cultură generală.

Ce făcea Armata Roșie „eliberatoare” în urmă cu 80 de ani: jafuri, distrugeri, răpiri. În timpul celui de-al doilea război mondial, după întoarcerea armelor împotriva Germaniei, civilii români au fost victimele Armatei Roșii, deși eram, teoretic, aliați. Populația a depus sute de plângeri la adresa militarilor ruși „eliberatori”. Aceste plângeri vizau abuzuri grave ale soldaților și ofițerilor, răpiri, furturi, jafuri, distrugeri, violări de domicilii, dezarmări ale forțelor de ordine. Ele au rămas fără răspuns având în vedere regimul comunist instaurat după război.

Documentele au fost păstrate în Arhivele Naționale ale României, unde au fost consultate de jurnaliștii Europa Liberă. Rapoartele au fost întocmite de prefecturile din țară și conțin declarațiile civililor sau procese verbale ale autorităților locale, scrie Europa Liberă.

Lumea după Gopo: Industria de teatru și film are nevoie de proceduri clare, nu doar de inflamări morale. Discuția publică despre hărțuire sexuală nu ar trebui să fie una exclusiv despre morală. Ar trebui să fie despre proceduri sistemice. Hărțuirea sexuală are nevoie de recunoaștere, dar are nevoie și de intervenție, prin corecții instituționale.

În seara zilei de 3 mai, actrița Viorica Vodă urca pe scena Premiilor Gopo și zguduia industria de cinema & teatru din România.

Cu prilejul aniversării a două decenii de la lansarea filmului Filantropica, actrița (protagonistă a peliculei menționate) ținea un discurs de câteva minute. Unul care avea să fie mai puțin despre filmul în cauză – și mai mult despre industria din jurul său. Viorica Vodă povestea asistenței cum a fost hărțuită sexual ani de zile de producători și regizori după rolul din Filantropica. Hărțuirea a venit din sistem, nu din afara lui, sublinia actrița pe scena Gopo., scrie Dela0.ro

Cine va controla falimentul City Insurance, companie cu 3 milioane de clienți doar pe RCA? Creditori surpriză la vârf. Lichidatorul, CITR, va încasa 50.000 de euro pe lună. Vineri, pe 6 mai, a avut loc prima Adunare Generală a Creditorilor City Insurance, organizată de lichidatorul desemnat de instanță, Casa de Insolvență Transilvania (CITR). Printre altele, au fost votate componența Comitetului Creditorilor și oferta financiară a lichidatorului.

CITR, lichidatorul judiciar al companiei City Insurance, va încasa 250.000 de lei lunar sub formă de onorariu. De asemenea, lichidatorii vor încasa și 1% plus TVA din orice vânzare de active. Aceasta este una dintre deciziile votate de prima Adunare a Creditorilor City Insurance, care a avut loc vineri, pe 6 mai. Tot cu această ocazie a fost votată și componența Comitetului Creditorilor, organismul care gestionează practic insolvența. CITR a fost confirmat ca lichidator cu 64,5% din voturi, în timp ce onorariul lor (oferta financiară) a primit 55,27% din voturi, scrie Economica.

Marţi, BNR va majora din nou dobânzile, dar de data asta mai mai mult decât ar fi vrut. Marţi, 10 mai, BNR are o nouă şedinţă de politică monetară, unde piaţa se aşteaptă la o creştere a dobânzii de referinţă de la 3% direct la 4%, şi nu la 3,5%, având în vedere că pasul de creştere de până acum al Băncii Naţionale era de 0,5%.

Deja băncile au inclus această creştere a dobânzii pe piaţa interbancară, unde ROBOR la trei luni, cel mai urmărit indicator, a crescut vineri la 5,2%. În martie inflaţia a fost în România de 10,15%, iar pentru lunile următoare piaţa se aşteaptă la o inflaţie de 12-13%, dacă nu chiar 15% având în vedere creşterile de preţuri din economie. Oricum, dacă nu ar fi fost plafonarea preţurilor la energie şi gaze, inflaţia ar fi fost deja peste 15%, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, scrie ZF.

Raport: 7 semnale de alarmă în bugetul pe primele trei luni. Execuția bugetară pe primul trimestru nu pare dramatică, în ciuda dificultăților provocate de războul din Ucraina: indicatorii macro nu stau rău deloc, iar situația pare sub control.

În spatele cifrelor oarecum liniștitoare, însă, se ascund o serie de anomalii, care vor intra la un moment dat la decont. La prima vedere, raportul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) care pune în oglindă cum se aștepta statul să arate bugetul după primul trimestru din 2022 și cum arată acesta în realitate arată relativ bine, scrie Curs de guvernare.

Pregătește reorganizarea ARACIP terenul pentru privatizarea educației? La începutul lunii februarie, o hotărâre de guvern care a trecut pe sub radarul multora zguduia din temelii sistemul de educație din România: după 16 ani de existență, instituția care acreditează şcolile/grădiniţele şi evaluează calitatea actului educaţional în România, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), era reorganizată în mod radical, mai ales la nivelul Consiliului de conducere, unde lobby-ul privat a devenit membru cu drept de vot.

Temerea principală, formulată inclusiv de fosta conducere a instituției: de acum încolo, orice om cu bani și o agendă își va putea deschide o școală unde vrea, chiar și într-un apartament, indiferent de condițiile pe care le oferă, scrie PressOne

Valeriu Nicolae. E foarte greu să te uiți la tine cinstit. Și puterile de care nu suntem conștienți. Probabil că foarte mulți dintre voi îl cunoașteți pe Valeriu Nicolae datorită muncii de mulți ani de zile cu copiii din Ferentari. Sau pentru că este unul dintre oamenii care nu suportă impostura și o expune public ori de câte ori se întâlnește cu ea. Sau pentru că a candidat în Parlament, cu o campanie complet neobișnuită. Sau pentru că, sătul de impotența și impostura autorităților, a creat de unul singur – și împreună cu sute de voluntari – Casa Bună, un loc unde copiii fără posibilități locuiesc, învață, primesc o șansă la o viață decentă.

Valeriu a publicat recent o carte. M-a surprins de la bun început, de la titlu. Să scrii o carte oarecum autobiografică cu titlul ”Țigan Țăndări” e, după părerea mea, un mare act de curaj și vulnerabilitate. Am râs și am plâns și m-am înfuriat citind-o. E o cronică a ceea ce Valeriu numește ”multiplele mele eșecuri”, dățile când a iubit și a fost sfărâmat de oameni, locuri, realitate, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

Cultul omului mereu ocupat. Trăim ca să muncim sau muncim ca să trăim? În popularul serial de epocă “Downton Abbey”, contesa Violet Crawley se întreba la un moment dat ce este acela un “weekend”. Personajul aristocrat al contesei trăia în sfere atât de înalte încât nu înțelegea conceptul de săptămână împărțită în zile de lucru și zile libere.

Nimic nu poate fi mai diferit acum, când, în epoca modernă și mediul extrem de concurențial în care trăim, un fenomen denumit „busyness” (o stare continuă de a fi mereu ocupat și de avea mereu ceva de făcut) a ajuns să cuprindă un tipar simplu, dar nemilos, care adesea duce la afecțiuni psihice provocate de stres: cu cât muncești mai mult, cu atât ești la mai mare căutare.

E o schimbare de paradigmă pe care, privind în istorie, nici nu ți-o poți imagina. Conceptul de muncă a fost mai mereu disprețuit. Filozofii antici credeau că munca subjugă existența umană. De aceea existau sclavi care să efectueze sarcini în locul „oamenilor liberi”. A fi blocat de barierele muncii era similar cu o încătușare, care oprea omul din dezvoltare și din descoperirea adevăratului potențial, scrie Panorama.